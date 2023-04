Wenn im Schrank die Dunkelheit herrscht, wird die Kleiderwahl zur Nervenprobe. Oft versteckt sich das Lieblingsstück nämlich in der hintersten Ecke, die man kaum sieht. Aldi hat für das Problem jetzt die passende Lösung im Angebot. Mit Preisen von 9,99 Euro wird auch der Geldbeutel geschont.

Schränke verwandeln sich gerne mal in ein schwarzes Loch, in denen sich Socken, Sakko und Schal nur schwer wiederfinden lassen. Oft liegt das am fehlenden Licht. Abhilfe schaffen hier Schranklichter, die sich nachträglich anbringen lassen. Aktuell hat Aldi Süd gleich mehrere der praktischen Alltagshelfer im Angebot.

Aldi Süd verkauft Schranklichter für 9,99 Euro

Bei Aldi Süd gibt es verschiedenen Schranklichter. (Bildquelle: Aldi Süd)

Die schlagen mit 9,99 Euro zu Buche und sind seit dieser Woche erhältlich. Aldi-Kunden haben die Wahl zwischen drei Sets:

1 x großes Schranklicht: 30,5 x 6,4 x 1,8 cm, 2 Watt, 200 Lumen Leuchtleistung

2 x mittlere Schranklichter: 15,3 x 6,4 x 1,8 cm, 1,5 Watt, 100 Lumen Leuchtleistung

3 x kleine Schranklichter: 6,9 x 2,9 x 1,2 cm, 0,5 Watt, 35 Lumen Leuchtleistung

Alle Schranklichter lassen sich bequem über Magneten befestigen. Über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel werden die Akkus der Schranklichter wieder aufgeladen. Das große Schranklicht sowie das kleinere 3er-Set besitzen einen Bewegungsmelder. Damit leuchten die Lichter automatisch auf, sobald sich die Schranktür öffnet. Das mittelgroße 2er-Set hingegen besitzt ein Push-Light.

Großes und mittelgroßes Schranklicht sind wahlweise in weiß oder schwarz erhältlich, das kleine 3er-Set gibt es nur in weißer Farbe. Drei Jahre Herstellergarantie gibt es oben drauf.

Die Schranklichter von Aldi Süd sind nur in der Filiale erhältlich. Wer lieber online einkauft, findet zum Beispiel bei Amazon ähnliche Schranklichter (siehe unten).

