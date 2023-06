Ohne Strom läuft in unserer Welt nichts. Gerade in Deutschland gibt es aber viele Fragezeichen, wie sicher die Stromversorgung noch ist. Wer sich auf einen Stromausfall oder sogar einen Blackout vorbereiten will, findet bei Netto das passende Angebot. Mit 9,99 Euro ist das Notfall-Gerät nicht einmal teuer.

Ob bei einem Stromausfall oder fürs Camping in der Nacht: Eine Taschenlampe sollte jeder griffbereit haben. Was aber, wenn die Batterien leer sind? Genau solche Fälle deckt die Taschenlampe ab, die bei Netto aktuell für 9,99 Euro (plus 4,95 Euro Versand) verkauft wird.

Netto verkauft Kurbel/Solar-Taschenlampe für 9,99 Euro

Denn das Modell von EASYmaxx besitzt neben einem kleinen Solarmodul, das die Lampe mit Hilfe der Sonne auflädt, auch eine Kurbel. Damit kann die Taschenlampe mit reiner Muskelkraft wieder mit Energie versorgt werden. Ein Bodybuilder muss man dafür auch nicht sein: 1 Minute Kurbeln soll für 15 Minuten Licht reichen, verspricht der Hersteller. Mit einer vollen Akkuladung (40 mAh) gibt die Taschenlampe für 2 Stunden Licht. 3 weiße LEDs sorgen für die Helligkeit.

EASYmaxx Solar-Taschenlampe mit Dynamo Kurbel 3,6V Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.06.2023 10:46 Uhr

Mit Abmessungen von 12,5 x 5 cm und einem Gewicht von 100 Gramm passt die Kurbel-Taschenlampe in jede Jackentasche. Alternativ ist außerdem ein Karabinerhaken vorhanden, womit die Taschenlampe zum Beispiel auch leicht an Rucksäcken befestigt werden kann. Rillen an den Seiten ermöglichen einen guten Halt in der Hand.

Die Kundenbewertungen sprechen eine eindeutige Sprache. „Für den Notfall eine gute Lampe, Leuchtkraft ist auch okay“, schreibt eine Käuferin, die die Bestnote von 5 Sternen vergibt. Insgesamt kommt die Taschenlampe von EASYmaxx auf knapp 4,5 von 5 Sternen.

Günstigeres Modell bei Amazon erhältlich

Etwas günstiger als bei Netto gibt es eine Kurbel/Solar-Taschenlampe auch bei Amazon. Beim Onlinehändler wird ein Modell für aktuell 7,99 Euro verkauft, Versandkosten fallen für Prime-Mitglieder beziehungsweise bei hinreichend großem Warenkorb keine an (bei Amazon ansehen). Das ist zwar leichter, dafür scheint die Energieausbeute aus dem Kurbeln etwas geringer zu sein. 1 Minute Kurbeln sorgt hier nur für 10 Minuten Licht.