Wie gut kennt ihr euch im „Assassin's Creed“-Franchise aus? Unser ultimatives Quiz stellt euer Wissen auf die Probe!

Ob China, Ägypten oder die Französische Revolution: Die Assassin's Creed-Reihe hat uns schon in viele interessante Orte der Welt entführt. Je mehr Spiele veröffentlicht werden, desto größer wird auch das Wissen, welches darin vermittelt wird. Und das wird in dem folgenden Quiz von euch abgefragt.

Das „Assassin's Creed“-Quiz: Fakten und Fiktion

Ob Charaktere, Orte oder historische Ereignisse: Hier findet ihr Fragen zu jedem beliebigen Thema und natürlich zu jedem bekannten Spiel der Assassinen-Serie. Ihr könnt euch also auf eine Menge Überraschungen freuen.

Apropos Überraschung: Einige dieser Easter Eggs habt ihr sicherlich noch nicht entdeckt.

Während Assassin's Creed: Origins euch zu den Ursprüngen der Assassinen-Bruderschaft führt, könnt ihr in Assassin's Creed: Odyssey das antike Griechenland bestaunen und in Assassin's Creed: Valhalla England erobern.

Doch erinnert ihr euch an alle Spiele noch genau? Fordert euer Wissen in unserem Quiz heraus und findet heraus, ob ihr wirklich Experten auf diesem Gebiet seid.