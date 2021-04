Es ist ein lästiges Thema, aber ungemein wichtig: Datenschutz. In der Welt des 21. Jahrhunderts sind unsere Daten das Öl, das die Technik-Maschine antreibt. Wer sich aber nicht zum gläsernen Menschen machen will, kann sich mit ein paar einfachen Tricks gegen Schnüffelei schützen. Mit diesen 7 Browser-Erweiterungen für Google Chrome und Firefox, die auf Mac- und Windows-Rechnern funktionieren, ist der erste Schritt schon getan.

Die Zeiten, in denen Browser notorische Einfallstore für Viren aller Art waren, sind glücklicherweise vorbei. Moderne Browser wie Google Chrome oder Firefox sind bereits von Haus aus gut geschützt. Besser geht aber immer: Wir haben für euch 7 Browser-Erweiterungen für Chrome und Firefox zusammengestellt, die eure Daten schützen und eure Sicherheit erhöhen.

LastPass

Allzu oft sitzt das größte Sicherheitsrisiko vor dem Computerbildschirm: der User. Um bei allen Passwörtern, die wir uns heutzutage merken müssen, nicht komplett den Überblick zu verlieren, nutzen viele Computer-Nutzer ein und dasselbe Passwort. Diese Laissez-faire-Einstellung kann gefährlich sein. Abhilfe schaffen hier Passwort-Manager wie LastPass, die alle Passwörter zentral verwalten und so am Desktop als auch Mobil am Smartphone einen sicheren Zugriff bieten.

LastPass für Google Chrome herunterladen.

LastPass für Firefox herunterladen.

NoScript und ScriptSafe

Aktive Webseite-Inhalte sind Fluch und Segen zugleich. Einerseits ermöglichen JavaScript oder Microsofts Silverlight ein vorher nie dagewesenes Niveau der Interaktivität, andererseits sind sie oftmals auch Einfallstor für Angriffe. Wer dieses Risiko komplett meiden will, sollte zu NoScript greifen. Die Firefox-Erweiterung blockiert alle aktiven Inhalte. Als NoScript-Alternative für Google Chrome bietet sich ScriptSafe an.

ScriptSafe für Google Chrome herunterladen.

NoScript für Firefox herunterladen.

Disconnect

Ähnlich praktisch wie die beiden erstgenannten: Disconnect. Die Erweiterung identifiziert Tracker auf Webseiten und blockiert diese. Dadurch wird das Surfen im Netz vor allem anonymer, da die Tracking-Methoden oftmals dazu eingesetzt werden, den Nutzer über mehrere Webseiten hinweg zu verfolgen und ihm personalisierte Werbung anzuzeigen.

Disconnect für Google Chrome herunterladen.

Disconnect für Firefox herunterladen.

Privacy Badger

Ein ähnlich empfehlenswertes Tool für die Blockierung von Trackern ist Privacy Badger. Die Erweiterung stammt von der amerikanischen Datenschutzorganisation „Electronic Frontier Foundation“ und zeichnet sich durch seine besonders unkomplizierte Bedienung aus. Privacy Badger ist wie auch Disconnect für Chrome und Firefox erhältlich:

Privacy Badger für Google Chrome herunterladen.

Privacy Badger für Firefox herunterladen.

Avast Online Security

Ein vollständiges Anti-Viren-Programm wie Avast Free Antivirus bietet Avast Online Security zwar nicht, dennoch kann die Browser-Erweiterung des bekannten Entwicklers von Internet-Security-Software das Surfen im Netz sicherer machen. Unter anderem warnt die Erweiterung vor Phishing-Webseiten und bietet Zugang zum Website-Reputations-System von Avast, das laut Herstellerangaben von mehr als 220 Millionen Nutzern verwendet wird. Sowohl für Google Chrome als auch Firefox ist das Plugin erhältlich.

Avast Online Security für Google Chrome herunterladen.

Avast Online Security für Firefox herunterladen.

Unshort Link

URL-Shortener sind eine sinnvolle Erfindung. Manchmal können Web-Links gefühlt länger sein als Goethes Faust. Eine Abkürzung ist also praktisch. Dumm nur, wenn die URL-Shortener nicht nur zum Kürzen von zu langen Links verwendet werden, sondern auch zur Verschleierung. Unholde können Internet-Nutzer so auf dubiose Seiten locken, die den Computer im schlimmsten Fall mit Viren und Malware infizieren. Unshort Link löst das Problem und zeigt dem Nutzer vor der Weiterleitung, wohin ein Link führt.

Unshort Link für Google Chrome herunterladen.

Unshort Link für Firefox herunterladen.

Clear Browsing Data

Clear Browsing Data ist für die ganz Faulen unter uns gedacht. Die Browser-Erweiterung übernimmt gleich mehrere Vorgänge mit nur einem Klick. Dazu gehört etwa das Löschen des Browser- und Download-Verlaufs, Leeren des Cache, Entfernung von Cookies und vieles mehr.

Clear Browsing Data für Google Chrome herunterladen.

Clear Browsing Data für Firefox herunterladen.

Habt ihr noch Empfehlungen oder sogar Geheimtipps für Browser-Erweiterungen, die das Surfen im Netz sicherer machen? Dann schreibt uns in den Kommentaren.