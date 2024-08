Für Nintendo-Fans der alten Schule: LEGO verewigt „Mario & Yoshi“ als Set im Pixel-Stil

Im Herbst kommt was auf euch zu: Aus der LEGO Super Mario World erscheint ein echtes Sammlerstück, in dem Mario und Yoshi verpixelt verewigt werden.

Auch wenn Mario und Luigi Brüder sind, gibt es eine Freundschaft, die ebenso stark ist wie die familiäre Verbindung: Die zwischen Mario und seinem Dinosaurier Yoshi! Zusammen gehen sie durch dick und dünn, kämpfen gegen Feinde und retten Prinzessin Peach.

LEGO möchte den beiden Freunden jetzt ein Denkmal setzten, das ab dem 1. Oktober 2024 erhältlich ist. Auf der Homepage von LEGO könnt ihr das Modell schon vorbestellen. Alternativ ist das Set auch auf Amazon erhältlich.

LEGO Super Mario World: Mario & Yoshi Artikel-Nr. 71438 | 1.215 Teile | 40 cm x 26 cm x 11 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 00:49 Uhr

Mario & Yoshi als LEGO-Set

Das Mario-und-Yoshi-Set besteht aus 1.215 Steinen, ist 40 cm hoch, 26 cm breit sowie 11 cm tief und beweglich. Wenn ihr am Griff dreht, fängt Yoshi an zu laufen und beim Drehen am Rad streckt er die Zunge raus. Mit dem Funktionsstein kann auch ein interaktives digitales Spielerlebnis freigeschaltet werden. Das pixelige Design lässt an die Retro-Vorgeschichte der beiden erinnern. Das Set kann derzeit vorbestellt werden und ist für 129,99 Euro erhältlich.

Unsere Kollegen von familie.de kennen noch mehr schöne LEGO-Sets für euch und eure Kids aus allen möglichen Fandoms. Mehr dazu im Video.

Das sind die 10 coolsten Lego-Sets

Weitere LEGO-Sets der Super Mario World Reihe

In der Super Mario World LEGO Reihe gibt es noch einige schöne Sets für Nintendo-Fans:

Nintendo Entertainment System: Mehr Retro geht nicht als mit diesem LEGO-Set für ein Nintendo Entertainment System, kurz NES. Mit 2.646 Steinen bekommt ihr nicht nur die Konsole mit Controller, sondern auch einen LEGO-Fernseher im 80er-Jahre-Look.

Piranha-Pflanze: Die ikonische Piranha-Pflanze mit 540 Steinen ist die perfekte Zimmerpflanze für zuhause. Leicht zu halten, schön anzusehen und abschreckend für alle Feinde. Die Pflanze hat viele bewegliche Elemente und zwei Münzen, deren Bedeutung ihr erst beim Bau herausfindet.

Der mächtige Bowser: Großen Nintendo-Fans legen wir noch das mächtige Modell von Bowser ans Herz. Mit 2.807 Steinen erhaltet ihr den König der Koopas auf einem Präsentations-Ständer mit vielen beweglichen Details.

Nintendo Entertainment System 71374 | LEGO Super Mario Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 15:20 Uhr

LEGO Super Mario Piranha-Pflanze Artikel-Nr. 71426 | 540 Teile | 35 x 19 x 9 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 05:45 Uhr

LEGO Super Mario – Der mächtige Bowser Artikel-Nr.: 71411 | 2807 Teile Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2024 08:30 Uhr

