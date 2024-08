Für Nostalgiker: Rollenspiel der alten Schule bei Amazon im Angebot

Dieses Brettspiel zählt zu den absoluten Rollenspiel-Klassikern und hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Bei Amazon

Die erste Version des Brettspiels HeroQuest hat schon mehr als 30 Jahre auf dem Buckel. Und noch heute gehört es zu den beliebtesten Ablegern, wenn es um sogenannte Dungeon Crawler geht. Dabei spielt ihr gemeinsam mit Freunden und versucht, den namensgebenden Dungeon zu durchqueren. Während des Abenteuers besiegt ihr Monster und findet dabei Waffen, Gegenstände und Schätze, ohne möglichst zu sterben.

Der Spieleklassiker von Avalon Hill erhielt im Jahr 2021 eine Neuauflage, nachdem es für einige Zeit still um HeroQuest wurde, die Fans blieben dem Spiel aber weiterhin treu. Beim Versandriesen Amazon erhaltet ihr HeroQuest aktuell im Angebot. Gerade wenn euch der Kinofilm „Dungeons & Dragons“ gefallen hat, oder ihr Fans des gleichnamigen Pen-&-Paper-Rollenspiels seid, solltet ihr auf HeroQuest ein Auge werfen.

Der beliebte Dungeon Crawler ist bei Amazon aktuell um 30 Prozent reduziert: Anstatt der UVP von 129 Euro erhaltet ihr dort HeroQuest für nur 91,59 Euro!

HeroQuest Basisspiel

Außerdem etwas für Fans: Im Videospiel Dungeons 4 durchquert ihr keinen Dungeon, sondern baut selbst einen. Wie das funktioniert, verrät euch der Trailer zum Spiel.

Dungeons 4: Release-Trailer

HeroQuest: Wie genau funktioniert das Brettspiel mit Rollenspieleinschlag?

Die Regeln an sich sind ziemlich simpel gehalten: Als Krieger, Elfe, Barbar und Zauberer kämpft ihr euch durch mehrere Abschnitte eines Dungeons. Dabei fungiert ein Spieler als Dungeon Master. Er hantiert auf dem großen Spielplan mit den Miniaturen und dem weiteren Zubehör des Spiels, um für euch das Spielfeld gemäß den Regeln aufzubauen und auszustatten.

Die Spieler selbst wissen nämlich gar nicht, was sie in den neuen Räumen an Fallen, Monstern und fiesen Boss-Gegnern erwartet. Um zu gewinnen, müssen alle Spieler die Besonderheiten ihrer Charaktere zu nutzen wissen. Nur so verlasst ihr einen Dungeon siegreich – und lebendig in einem Stück!

HeroQuest: Was macht das Spiel so besonders?

Gerade in den letzten Jahren sind kooperative Brettspiele so richtig beliebt geworden, wie aktuell der Spielehit Dorfromantik zeigt. Doch HeroQuest hat vor einigen Jahrzehnten bereits bewiesen, dass ihr am Spieltisch auch ein gemeinsames Ziel verfolgen und dabei so richtig viel Spaß haben könnt. Die vielen Miniaturen und Möglichkeiten, die dieses Brettspiel für euch bereithält, machen HeroQuest auch heute noch so beliebt. Zudem war das Rollenspiel einige Jahre lang nur sehr schwierig zu bekommen, was den Preis auf dem Gebrauchtmarkt in die Höhe schnellen ließ.

HeroQuest: Auch diese Erweiterungen lohnen sich

Damit euch für immer anhaltender Spielspaß gewährt wird, gibt es außerdem noch einige spannende Erweiterungen für HeroQuest. Beachtet, dass ihr für die Erweiterungen das Basisspiel benötigt.

„HeroQuest: Die Rückkehr des Hexen-Lords“

Die Erweiterung „HeroQuest: Die Rückkehr des Hexen-Lords“ lässt euch noch tiefer in die faszinierende Fantasy-Welt eintauchen. Könnt ihr den übermächtigen Hexen-Lord, der sich mit seiner Armee aus Untoten vor dem Tageslicht verbirgt, bezwingen? Findet es heraus und stellt euch der Herausforderung in Form der Erweiterung mit zehn aufregenden Abenteuern.

HeroQuest – „Die Rückkehr des Hexen-Lords" Erweiterungsset Abenteuerpack für das Basisspiel HeroQuest

„HeroQuest: Die Spiegelmagierin“

Das Abenteuer ist noch lange nicht vorbei! Mit der Erweiterung „HeroQuest: Die Spiegelmagierin“ begebt ihr euch auf die gefährliche Mission, die Erzmagierin Sinestra zu stellen, um die Prinzessin Millandriell zu befreien. Viele magische Herausforderungen warten auf euch ...

HeroQuest – „Die Spiegelmagierin" Erweiterungsset Abenteuerpack für das Basisspiel HeroQuest

„HeroQuest: Der Mond des Schreckens“

Wagt ihr es, Elethorn endlich aus Zargons finsteren Klauen zu befreien? In der Erweiterung „HeroQuest: Der Mond des Schreckens“ versucht ihr, Zargon an der Zerstörung des Königreiches zu hindern. Derweil werden seine Kräfte mit dem Aufgang des Schreckens-Mondes immer stärker. Die Uhr tickt ...

HeroQuest – „Der Mond des Schreckens" Erweiterungsset Abenteuerpack für das Basisspiel HeroQuest

