Zum Black Friday hat MediaMarkt ein ganz heißes Eisen im Feuer: Der Elektronikhändler verscherbelt ein absolutes Top-Handy für unter 300 Euro. Für den Preis ist kaum ein besseres Smartphone erhältlich. GIGA erklärt, was das Handy so besonders macht und für wen sich der Kauf lohnen könnte.

MediaMarkt verkauft das LG Velvet 4G am Black Friday zum Bestpreis

Wer auf der Suche nach einem neuen Handy ist und den Kauf absichtlich bis zum Black Friday hinausgezögert hat, darf sich freuen: Bei MediaMarkt wird aktuell das LG Velvet 4G zum absoluten Hammerpreis von nur noch 299,59 Euro verkauft – und damit so günstig wie noch nie. Regulär verlangt der Elektronikhändler 499 Euro für das schicke Smartphone.

Für die rund 300 Euro dürfte es schwer werden, ein besser ausgestattetes Smartphone finden. So ist etwa das Display mit einer Diagonale von 6,8 Zoll und einer Auflösung von 2.460 x 1.080 Pixeln schön groß und scharf. Dank der verwendeten POLED-Technik sind zudem leuchtende Farben und satte Schwarzwerte garantiert. Im Inneren sorgt ein schneller Snapdragon-845-Prozessor in Verbindung mit 6 GB RAM für ausreichend Performance. Für Nutzerdaten stehen 128 GB Speicherplatz zur Verfügung – keine Selbstverständlichkeit in dieser Preisklasse. Wenn der Speicher doch mal voll wird, lässt er sich über einen microSD-Slot erweitern.

Auf der Rückseite ist eine Dreifach-Kamera verbaut. Der 48 MP starke Hauptsensor wird von zwei weiteren Kamerasensoren unterstützt, die mit 8 MP und 5 MP auflösen. Hübsche Fotos sollten mit dem LG-Handy also kein Problem sein. An der Front gibt es eine 16-MP-Kamera für Selfies. Android 10 als Betriebssystem, ein Fingerabdrucksensor und ein üppiger 4.300-mAh-Akku sind ebenso mit von der Partie wie eine IP68-Zertifizierung gegen Staub und Wasser und ein Kopfhöreranschluss. Auch kabelloses Laden beherrscht das LG Velvet 4G, was für einen Preis von unter 300 Euro ebenfalls eine Seltenheit ist.

LG Velvet 4G bei MediaMarkt

Der Black Friday kurz erklärt:

Für wen lohnt sich das LG-Handy?

Im Vergleich zu früheren Zeiten ist LG nicht mehr ganz so stark auf dem Smartphone-Markt. Konkurrenten wie Samsung oder auch Xiaomi sind vorbeigezogen. Das hat mehr mit unglücklichem Marketing zu tun als mit der Technik an sich, bei der LG noch immer vorne mitspielen kann. Das LG Velvet 4G lohnt sich für alle, die kein Statussymbol brauchen – sondern für kleines Geld ein hervorragend ausgestattetes Smartphone suchen. Ein Blick auf weitere interessante Angebote zum Black Friday.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.