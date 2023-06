Heute, am Samstag, den 3. Juni 2023, geht es in das Finale im DFB-Pokal. Eintracht Frankfurt trifft auf RB Leipzig. Auch in diesem Jahr wird es wieder das Finale im DFB-Pokal im Live-Stream und TV geben. Wo kann man bei der Übertragung zu Frankfurt gegen Leipzig einschalten?

DFB Pokal Live-Stream Facts

Auch das Finale läuft wieder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das ZDF überträgt das Endspiel aus Berlin. Die Vorberichte zum Spiel zwischen Frankfurt und Leipzig starten schon um 19:25 Uhr im ZDF. Der Anstoß zum Spiel erfolgt um 20:00 Uhr. Die Begegnung seht ihr zudem mit einem Pay-TV-Abo bei Sky oder dem Zugang zum Sportpaket bei WOW.

Finale im DFB-Pokal heute – wer zeigt RB Leipzig gegen Eintrach Frankfurt im TV und online?

Ab 19:25 Uhr beginnt die Berichterstattung vom Pokalabend. Kathrin Müller-Hohenstein moderiert die Übertragung. An ihrer Seite steht der ehemalige Nationalspieler Per Mertesacker als Experte bereit. Oliver Schmidt kommentiert das Spiel, Hanno Balitsch ist als Co-Kommentator zu hören. Die Wege von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ins Finale:

1. Runde

FC Teutonia Ottensen gegen RB Leipzig 0:8

1. FC Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt 0:4

2. Runde

RB Leipzig gegen Hamburger SV 4:0

Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt 0:2

Achtelfinale

RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim 3:1

Eintracht Frankfurt gegen SV Darmstadt 98 4:2

Viertelfinale

Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin 2:0

RB Leipzig gegen Borussia Dortmund 2:0

Halbfinale

SC Freiburg gegen RB Leipzig 1:5

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt 2:3

Finale heute

Auch in diesem Jahr sind einige DFB-Pokal-Spiele im Free-TV wieder sowohl bei ARD als auch bei ZDF zu sehen. Sport1 zeigt anders als in den Vorjahren in der Saison 2022/23 keine Live-Spiele. Heute geht es in den ersten Spieltag im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Spiele kann man kostenlos und ohne Sky-Abo schauen.

Die Live-Streams der TV-Sender gibt es kostenlos im Browser oder mit den Apps von ARD und ZDF auf dem Smartphone, Tablet, iPhone, iPad und vielen weiteren Geräten. Zudem gibt es die Live-Streams der öffentlich-rechtlichen Sender gratis bei Streaming-Diensten wie Waipu.TV oder Zattoo.

Die Viertelfinalspiele fanden am 4. und 5. April 2023 statt. Das Halbfinale war für den 2. und 3. Mai terminiert. Das Finale steigt heute, am 3. Juni 2023 und wird wie gewohnt im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Alle Pokalspiele sind live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Hier benötigt ihr ein Sky-Abo mit Sport-Paket. Im reinen Bundesliga-Paket sind die 63 DFB-Pokal-Spiele hingegen nicht enthalten. Wer kein „großes“ Pay-TV-Abo buchen möchte, kann alle Spiele vom DFB-Pokal im Live-Stream über den Streaming-Dienst WOW sehen. Dabei handelt es sich um den Nachfolger des Sky-Ticket-Dienstes. Der Zugang kann im Jahres- oder Monats-Abo gebucht werden.

Sky zeigt in der Saison 2021/22 alle 63 Partien vom DFB-Pokal im Stream und TV.

vom DFB-Pokal im Stream und TV. ARD und ZDF zeigen in diesem Jahr 15 Spiele im DFB-Pokal. Dazu gehören die beiden Halbfinalspiele und das Finale.

Die Zusammenfassungen mit allen Toren der ersten DFB-Pokal-Runden gibt es ebenfalls bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen. Darüber hinaus wird es die Highlight-Videos vom DFB-Pokal im Stream auch im YouTube-Kanal der Sportschau kostenlos geben.

Wer ein DAZN-Abo hat, kann die DFB-Pokal-Zusammenfassungen dort jeweils ab 0:00 Uhr am Folgetag abrufen.

Im Free-TV zeigt Sport1 am Donnerstag ab 19:00 Uhr alle Tore der bisherigen Spiele im DFB-Pokal-Viertelfinale.

Die zweite Runde im DFB-Pokal steigt im Herbst. Der Terminplan:

1. Hauptrunde : 29. Juli bis 1. August 2022 & 30. + 31. August

: 29. Juli bis 1. August 2022 & 30. + 31. August 2. Hauptrunde : 18./19. Oktober 2022

: 18./19. Oktober 2022 Achtelfinale : 31. Januar, 1. Februar & 7./8. Februar 203

: 31. Januar, 1. Februar & 7./8. Februar 203 Viertelfinale : 4./5. April 2023

: 4./5. April 2023 Halbfinale : 2./3. Mai 2023

: 2./3. Mai 2023 Finale: 3. Juni 2023

Aufgrund der Winter-Weltmeisterschaft in Katar wird der Spielplan in der Bundesliga-Saison 2022/23 durcheinandergewirbelt. Das wirkt sich auch auf den DFB-Pokal aus, wo es mit dem Start im Juli sehr früh losgeht und mit dem Finale im Juni die Entscheidung um den Titel erst sehr spät fällt.

DFB-Pokal im Radio live verfolgen – auch mit Alexa und Google

Wer kein Sky-Abo buchen will und dennoch das Spiel seines Lieblings-Vereins verfolgen möchte, kann auch zu den Übertragungen vom DFB-Pokal im Radio einschalten. Viele Vereine bieten ein eigenes Klub-Radio online an, wo mit der Vereinsbrille vom Spiel berichtet wird. Eine neutrale Berichterstattung gibt es zudem im Radio-Angebot der Sportschau. Hier kann über die Sportschau-App oder die ARD Mediathek bei den einzelnen Radio-Berichten vom DFB-Pokal im Stream eingeschaltet werden. Per Sprachassistent lassen sich die einzelnen Übertragungen über Amazon Alexa oder Google ansteuern. Sprecht hierfür zum Beispiel einfach den Befehl „Alexa, spiel Bremer SV gegen FC Schalke 04“ beziehungsweise aktiviert die Übertragung zuerst mit „Hey Google, mit Sportschau sprechen“; um anschließend die DFB-Pokal-Übertragung per Sprache auszuwählen.

