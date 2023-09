Fußball EM 2024: Tickets im Vorverkauf – wann & wo kann man Karten kaufen?

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 wirft seinen Schatten voraus. Im kommenden Jahr wird das Fußball-Großereignis in Deutschland stattfinden. Fußball- und Event-Fans bekommen hierzulande also die Gelegenheit, die besten Star-Kicker aus Europa live zu sehen. Ab wann kann man Tickets für die EM-Spiele 2024 vorbestellen?

DFB Facts

Noch gibt es keine Eintrittskarten im offiziellen Verkauf. Die erste Verkaufsphase beginnt erst am 3. Oktober. Dabei gehen die Karten nicht direkt in den freien Verkauf. Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, startet erst die Registrierung für die EM-Ticket. Danach wird per Losverfahren entschieden, ob man ein EM-Ticket kaufen kann. Ein Verkauf ist nur über die offizielle UEFA-Webseite vorgesehen (zur Seite).

Ab wann kann man Tickets für die EM 2024 bestellen?

Um an EM-Karten zu gelangen, solltet ihr vorab im Webangebot der UEFA einen Account erstellen. Am 3. Oktober gilt es dann, sich für die Tickets im offiziellen Ticketportal für seine Wunschspiele zu bewerben. Die Bewerbungsphase läuft über mehrere Wochen, man muss sich also nicht sofort am 3. Oktober anmelden. Die Reihenfolge der Anmeldungen spielt keine Rolle, die Ticket-Käufer werden zufällig ausgewählt. Diese Termine sollte man sich merken:

Ab dem 3. Oktober bis zum 26. Oktober : Bewerbung für Tickets bestimmter Spiele

: Bewerbung für Tickets bestimmter Spiele 2, Dezember : Auslosung der EM-Gruppen und nächste Verkaufsphase

: Auslosung der EM-Gruppen und nächste Verkaufsphase März/April 2024 : Play-off-Spiele und Ticketverkauf über Tauschbörse

: Play-off-Spiele und Ticketverkauf über Tauschbörse 14. Juni 2024: Start der Europameisterschaft 2024

Jede Person kann maximal 4 Tickets bestellen. Es gibt Wartelisten, sodass man mit Glück auch nachträglich noch Karten erhalten kann. Insgesamt stehen 2,8 Millionen Tickets zum Verkauf. 1,2 Millionen Karten sollen Fans in der ersten Verkaufsphase erhalten. Nach der Auslosung der EM-Gruppen werden die einzelnen Verbände weitere 1 Millionen Karten für ihre Spiele verkaufen können. Rund 500.000 Tickets gehen nicht in den Verkauf, sondern werden an die „UEFA Family“ verteilt, unter anderem Sponsoren. Ab April 2024 sollen Fans bereits gekaufte Karten in einer Ticketbörse verkaufen oder tauschen können.

Fußball EM 2024: Tickets im Vorverkauf – wann kann man Karten kaufen?

Die Bewerbung beginnt, bevor die Spiele ausgelost wurden. Man kann sich also zwar für Karten an einem gewünschten Spielort und einem bestimmten Termin registrieren, kennt die Paarung allerdings nicht. Bislang stehen lediglich die Termine für die Deutschland-Spiele fest:

14. Juni in München

19. Juni in Stuttgart

23. Juni in Frankfurt am Main

Das sind die Spielorte für die EM 2024 in Deutschland:

München

Stuttgart

Frankfurt

Köln

Düsseldorf

Gelsenkirchen

Dortmund

Leipzig

Berlin

Hamburg

Diese Stadien erleben die EM-Spiele:

Berlin: Olympiastadion (Bruttositzplatzkapazität: 74.461)

München: Munich Football Arena (70.076)

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (51.031)

Stuttgart: Stuttgart Arena (54.697)

Köln: Cologne Stadium (49.827)

Hamburg: Volksparkstadion (52.245)

Leipzig: Leipzig Stadium (49.539)

Dortmund: BVB Stadion (65.849)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (54.740)

Frankfurt am Main: Frankfurt Arena (48.387)

Beim UEFA-Turnier dürfen in den Bezeichnungen der Stadien keine Marken und Unternehmen auftauchen, daher ergeben sich die seltsamen Namen wie „Leipzig Stadium“.

Das Kosten die EM-Tickets

Tickets für die EM-Spiele gibt es ab einem Preis von 30 Euro. Dabei handelt es sich um „Fans First“-Tickets hinter den Toren während der Gruppenspiele. Beim Eröffnungsspiel und den Achtelfinalpartien liegen die Kosten bei 50 Euro, im Viertelfinale bei 60 Euro, im Halbfinale bei 80 Euro und im Finale bei bis zu 95. Rund 380.000 der insgesamt 2,7 Millionen Eintrittskarten sollen die günstige „Fans First“-Variante sein. Stehplatzkarten wird es bei der EM 2024 nicht geben. Die teuerste Kategorie sollen „Premium“-Tickets für das EM-Finale zum Preis von 2000 Euro sein. Die Ticketpreise im Überblick (Quelle: Sportschau.de):

Kategorie Eröffnungsspiel Gruppenphase 4 50 30 3 195 60 2 400 150 1 600 200

In der K.o.-Runde steigen die Preise:

Kategorie Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale 4 50 60 80 95 3 85 100 195 300 2 175 200 400 600 1 250 300 600 1.000

