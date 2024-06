Fußball-EM heute im Live-Stream & TV: Übertragungen am Sonntag

Endlich geht es weiter. Nach zwei spielfreien Tagen startete gestern das Achtelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft 2024. Heute, am Sonntag, den 30.06.2024, wird es die nächsten zwei EM-Spiele in der K.o-Runde live geben. Welche Begegnungen gibt es heute, wann kann man einschalten und wer überträgt die EM am Samstag?

Die EM-Spiele im Achtelfinale: Wer spielt & wer überträgt?

Wie bereits in der Vorrunde, werden auch in der K.o.-Phase Spiele auf verschiedenen Sendern übertragen. Das erste Spiel zwischen England und Slowakei wird um 18:00 Uhr angepfiffen. Die Übertragung seht ihr bei ZDF. Dort beginnen die Vorberichte schon um 17:00 Uhr, der Anstoß erfolgt um 18:00 Uhr. Falls ihr ZDF nicht im TV empfangen könnt, gibt es das Programm auch im kostenlosen Live-Stream online. Hier geht es zum Live-Stream von ZDF

Am Abend wird es dann für den DFB spannend, wenn es zum Achtelfinalspiel zwischen Spanienund Georgien geht. Hier wird der deutsche Gegner für das Viertelfinale ermittelt. Die Übertragung gibt es im Free-TV bei ARD. Der Fußballabend beginnt dort um 20:15 Uhr, der Anstoß zum zweiten EM-Spiel heute erfolgt um 21:00 Uhr. Alle Spiele wird es live bei MagentaTV geben, das Achtelfinalspiel zwischen Österreich und Türkei am Dienstag ist exklusiv nur dort zu sehen. Für MagentaTV braucht man ein kostenpflichtiges Abonnement (mehr zu MagentaTV). Die Live-Streams von ZDF und ARD seht ihr kostenlos auf der Webseite oder mit den Apps des jeweiligen Senders. Am Montag geht es mit den Spielen zwischen Frankreich und Belgien (18:00 Uhr, ZDF) sowie Portugal Slowenien (ab 21:00 Uhr, ARD) weiter. In Österreich werden alle Spiele im Free-TV bei ORF und ServusTV gezeigt.

Die Spiele und Termine im Achtelfinale:

Samstag, 29. Juni, 18:00 Uhr: Schweiz - Italien (RTL & MagentaTV)

Samstag, 29. Juni, 21:00 Uhr: Deutschland - Dänemark (live bei ZDF und MagentaTV)

Sonntag, 30. Juni, 18:00 Uhr: England - Slowakei (live bei ZDF und MagentaTV)

Sonntag, 30. Juni, 21:00 Uhr; Spanien - Georgien (live bei ARD und MagentaTV)

Montag, 1. Juli, 18:00 Uhr: Frankreich - Belgien (live bei ZDF und MagentaTV)

Montag, 1. Juli, 21:00 Uhr: Portugal - Slowenien (live bei ARD und MagentaTV)

Dienstag, 2. Juli, 18:00 Uhr: Rumänien - Niederlande (live bei ARD und MageentaTV)

Dienstag, 2. Juli, 21:00 Uhr: Österreich - Türkei (exklusiv bei MagentaTV)

Die weiteren Termine der EM:

Viertelfinalle: 5. Juli und 6. Juli

Halbfinale: 9. Juli und 10. Juli

Finale: 14. Juli

Wie schon bei den vergangenen WM- und EM-Turnieren werden die meisten Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei ARD und ZDF übertragen. Es gibt aber auch bei der Europameisterschaft wieder einige „Ausreißer“. So hat sich RTL die TV-Rechte für einige Begegnungen per Sublizenz gesichert. Bei RTL benötigt man für den Online-Stream ein RTL-Plus-Abonnement. 5 Spiele wird es zudem nur exklusiv online bei dem Streaming-Dienst MagentaTV zu sehen geben. Der Telekom-Dienst zeigt als einziger Anbieter alle Spiele live (mehr dazu bei Telekom).

EM 2024: Diese Sender übertragen die Spiele im Live-Stream & Free-TV

Insgesamt werden 51 Spiele bei der Europameisterschaft 2024 ausgetragen. Die Rechte für alle Übertragungen hält Telekom. Über den Streaming-Dienst Magenta TV werden also alle 51 Spiele im Live-Stream gezeigt. Für die TV-Übertragung muss man zwischen dem „Ersten“, ZDF und RTL hin- und herschalten.

ARD und ZDF zeigen 34 der insgesamt 51 Spiele live. Jeder Sender zeigt je 17 Partien.

live. Jeder Sender zeigt je 17 Partien. Alle Deutschland-Spiele wird es auf jeden Fall im öffentlich-rechtlichen Fernsehen geben.

wird es auf jeden Fall im öffentlich-rechtlichen Fernsehen geben. Auch das Eröffnungsspiel, die Halbfinalpartien und das Finale zeigen ARD und ZDF.

ZDF stieg in das Turnier mit dem ersten Spiel zwischen Deutschland und Schottland am 14. Juni um 21:00 Uhr ein.

am 14. Juni um 21:00 Uhr ein. Die weiteren Gruppenspiele des DFB gegen Ungarn am 19. Juni und gegen die Schweiz am 23. Juni wurden im „Ersten“ übertragen.

gegen Ungarn am 19. Juni und gegen die Schweiz am 23. Juni wurden im „Ersten“ übertragen. Das Achtel- und Halbfinale mit einer möglichen deutschen Beteiligung wird das ZDF zeigen.

Das Viertelfinale mit einer möglichen Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft findet am Freitag, den 5. Juli um 21:00 Uhr statt. ARD überträgt das Deutschland-Spiel im Viertelfinale und das Endspiel am 14. Juli 2024 live. Der Viertelfinalgegner des DFB ist der Sieger aus dem Spiel zwischen Georgien und Spanien heute.

Die Rechte für die Highlights und Zusammenfassungen hält ebenfalls die Telekom. Alle Tore kann man also nach Abpfiff online abrufen. In den Mediatheken von ARD und ZDF wird es ebenfalls alle Tore zu sehen geben. Zudem wird RTL die Highlight-Shows im Free-TV zeigen.

EM-Achtelfinale: Wer gegen wen, wann & wo?

Die Gruppenphase ist zu Ende und es geht in das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Deutschland hat sich mit dem 1:1 gegen die Schweiz als Gruppenerster für die nächste Runde qualifiziert. Dort besiegte man am Samstagabend ab 21:00 Uhr auf Dänemark. Die Highlights vom Spiel:

Am Freitag geht es für den DFB im Viertelfinale weiter. Es wird im klassischen K.o.-System gespielt. Das heißt, der Sieger nach 90 Minuten zieht in die nächste Runde ein. Bei einem Unentschieden geht es in die Verlängerung mit 2 Halbzeiten je 15 Minuten, anschließend wird die Entscheidung im Elfmeterschießen getroffen. Eine Golden- oder Silver-Goal-Regelung wie bei vorherigen Turnieren gibt es nicht mehr.

Das Achtelfinale wird an vier Spieltagen mit je 2 Spielen ausgetragen. Es wird keine Parallelspiele geben, stattdessen findet je eine Paarung um 18:00 Uhr und 21:00 Uhr statt. Eoin Achltelfinalspiel wird exklusiv bei MagentaTV gezeigt, daneben berichten wieder RTL, ZDF und „Das Erste“ live von den Stadien in Deutschland.

UEFA Euro 2024: Spielplan mit allen Ergebnissen & Terminen

So sieht der Spielplan der Europameisterschaft mit den Terminen, Anstoßzeiten und bekannten TV-Sendern aus:

1. Spieltag

14. Juni 2024, 21.00 Uhr: Deutschland - Schottland 5:1

15. Juni 2024, 15:00 Uhr: Ungarn - Schweiz 1:3

15. Juni 2024, 18:00 Uhr: Spanien - Kroatien 3:0

15. Juni 2024, 21:00 Uhr: Italien - Albanien 2:1

16. Juni 2024, 15:00 Uhr: Polen - Niederlande 1:2

16. Juni 2024, 18:00 Uhr: Slowenien - Dänemark 1:1

16. Juni 2024, 21:00 Uhr: Serbien - England 0:1

17. Juni 2024, 15:00 Uhr: Rumänien - Ukraine 3:0

17. Juni 2024, 18:00 Uhr: Belgien - Slowakei 0:1

17. Juni 2024, 21:00 Uhr: Österreich - Frankreich 0:1

18. Juni 2024, 15:00 Uhr: Türkei - Georgien 2:1

18. Juni 2024, 21:00 Uhr: Portugal - Tschechien 2:1

19. Juni 2024, 15:00 Uhr: Kroatien - Albanien 2:2

19. Juni 2024, 18:00 Uhr: Deutschland - Ungarn 2:0

19. Juni 2024, 21:00 Uhr: Schottland - Schweiz 1:1

20. Juni 2024, 15:00 Uhr: Slowenien - Serbien 1:1

20. Juni 2024, 18:00 Uhr: Dänemark - England 1:1

20. Juni 2024, 21:00 Uhr: Spanien - Italien 1:0

21. Juni 2024, 15:00 Uhr: Slowakei - Ukraine 1:2

21. Juni 2024, 18:00 Uhr: Polen - Österreich 1:3

21. Juni 2024, 21:00 Uhr: Niederlande - Frankreich 0:0

22. Juni 2024, 15:00 Uhr: Georgien - Tschechien 1:1

22. Juni 2024, 18:00 Uhr: Türkei - Portugal 0:3

22. Juni 2024, 21:00 Uhr: Belgien - Rumänien 2:0

23. Juni 2024, 21:00 Uhr: Schweiz - Deutschland 1:1

23. Juni 2024, 21:00 Uhr: Schottland - Ungarn 0:1

24. Juni 2024, 21:00 Uhr: Albanien - Spanien 0:1

24. Juni 2024, 21:00 Uhr: Kroatien - Italien 1:1

25. Juni 2024, 18:00 Uhr: Frankreich - Polen 1:1

25. Juni 2024, 18:00 Uhr: Niederlande - Österreich 2:3

25. Juni 2024, 21:00 Uhr: Dänemark - Serbien 0:0

25. Juni 2024, 21:00 Uhr: England - Slowenien 0:0

26. Juni 2024, 18:00 Uhr: Slowakei - Rumänien 1:1

26. Juni 2024, 18:00 Uhr: Ukraine - Belgien 0:0

26. Juni 2024, 21:00 Uhr: Tschechien - Türkei 1:2

26. Juni 2024, 21:00 Uhr: Georigen - Portugal 2:0

Achtelfinale

29. Juni 2024, 18:00 Uhr: Schweiz - Italien 2:0

- Italien 2:0 29. Juni 2024, 21:00 Uhr: Deutschland - Dänemark 2:0

Dänemark 2:0 30. Juni 2024, 18:00 Uhr: England - Slowakei (ZDF/MagentaTV)

30 Juni 2024, 21:00 Uhr: Spanien - Georgien (ARD/MagentaTV)

01. Juli 2024, 18:00 Uhr: Frankreich - Belgien (ZDF/MagentaTV)

01. Juli 2024, 21:00 Uhr: Portugal - Slowenien (ARD/MagentaTV)

02. Juli 2024, 18:00 Uhr: Rumänien - Niederlande (ARD/MagentaTV)

02. Juli 2024, 21:00 Uhr: Österreich -Türkei (exklusiv bei MagentaTV)

Viertelfinale

05.07.2024: Sieger AF 3 - Sieger AF 1 (TV-Sender noch unbekannt/MagentaTV)

05.07.2024: Sieger AF 5 - Sieger AF 6 (TV-Sender noch unbekannt/MagentaTV)

06.07.2024: Sieger AF 7 - Sieger AF 8 (TV-Sender noch unbekannt/MagentaTV)

06.07.2024: Sieger AF 4 - Sieger AF 2 (TV-Sender noch unbekannt/MagentaTV)

Halbfinale

09.07.2024, 21.00: Sieger VF 1 - Sieger VF 2 (ARD/ZDF/MagentaTV)

10.07.2024, 21.00: Sieger VF 3 - Sieger VF 4 (ARD/ZDF/MagentaTV)

Finale

14.07.2024, 21.00: Sieger HF 1 - Sieger HF 2 (ARD/ZDF/MagentaTV)

EM bei MagentaTV: Diese Spiele gibt es nicht im TV

Der Telekom-Dienst hat sich die Übertragungsrechte aller 51 Fußballspiele während der Europameisterschaft gesichert. Diese Partien sind exklusiv dort zu sehen und werden weder bei ARD und ZDF, noch bei RTL gezeigt:

1. Spieltag: 15. Juni 2024, 15:00 Uhr: Ungarn - Schweiz

2. Spieltag: 20. Juni 2024, 15:00 Uhr: Slowenien - Serbien

3. Spieltag: 23. Juni 2024, 21:00 Uhr: Schottland - Ungarn

3. Spieltag: 25. Juni 2024, 21:00 Uhr: Dänemark - Serbien

1 Achtelfinale

Wer kommentiert die Übertragungen der EM?

Die Sender stellen wieder Teams mit einigen Experten zusammen, die die Fußballabende begleiten. Diese Kommentatoren, Moderatoren und Experten sind bei den EM-Übertragungen zu sehen und zu hören:

ARD

Moderatoren: Esther Sedlacek, Alexander Bommes

Kommentatoren: Christina Graf, Gerd Gottlob, Tom Bartels

Experten: Almuth Schult, Bastian Schweinsteiger, Thomas Hitzlsperger, Thomas Broich

ZDF

Moderatoren: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer

Kommentatoren: Claudia Neumann, Oliver Schmidt, Martin Schneider

Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker, Rene Adler, Manuel Gräfe

RTL & MagentaTV

RTL greift bei den TV-Übertragungen auf das Team von MagentaTV zu:

Moderatoren: Laura Wontorra, Anna Kraft, Anna Sara Lange, Jana Wosnitza, Laura Papendick, Johannes B. Kerner, Florian König, Jan Henkel, Thomas Wagner

Kommentatoren: Wolff Fuss, Marco Hagemann, Jonas Friedrich, Christian Straßburger, Jan Platte, Christina Rann, Benni Zander, Markus Höhner

Experten: Tabea Kemme, Patrick Ittrich, Michael Ballack, Lothar Matthäus, Steffen Freund, Thomas Helmer, Shkodran Mustafi, Owen Hargreaves

Wo kann man die EM-Spiele in 4K sehen?

Habt ihr das richtige TV-Equipment zuhause, könnt ihr die EM-Übertragungen in 4K-Qualität empfangen. Die UEFA liefert den Sendern allerdings keine 4K-Bilder an, daher wird es nur hochskalierte Inhalte zu sehen geben. In dieser Qualität seht ihr die Übertragungen bei den einzelnen Quellen:

MagentaTV: hochskaliertes Full-HD

ARD (TV & Stream): 1080i/SDR

ZDF (TV & Stream): 1080i50

RTL: 1080p

