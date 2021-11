Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft endet heute das turbulente Fußballjahr 2021. Ihr könnt das abschließende Spiel der WM-Qualifikation auch heute live im TV und Stream verfolgen. Die Begegnung zwischen Armenien und Deutschland zeigt RTL. Online schaut ihr mit RTL+ zu.

RTL Live Stream Facts

Fußballfans sollten heute achtsam sein, schließlich beginnt das Spiel heute nicht zur gewohnten Zeit um 20:45 Uhr, sondern bereits um 18 Uhr. Wer um die Zeit noch unterwegs ist oder den Herbst-Tag bequem im Bett verbringt, schaltet zu Armenien – Deutschland im TV-Stream über RTL+ ein.

Wer überträgt Armenien gegen Deutschland?

Bei RTL+ handelt es sich um den offiziellen Streaming-Dienst von RTL, der bis vor kurzem noch unter dem Namen TV NOW bekannt war. Um das Länderspiel heute einzuschalten, benötigt ihr ein kostenpflichtiges RTL-Plus-Abo. Der Zugang kostet monatlich 4,99 Euro, falls ihr aber noch kein Kunde seid, könnt ihr den Premium-Zugang im ersten Monat gratis nutzen. Wollt ihr den Stream mit mehreren Nutzern teilen, wird das Premium-Duo-Abo benötigt.

Bilderstrecke starten (13 Bilder) RTL-Dschungelcamp 2020: Alle 12 Kandidaten von #ibes2020

Wer überträgt Armenien – Deutschland heute? RTL zeigt die DFB-Länderspiele exklusiv und wird somit auch heute übertragen.

RTL zeigt die DFB-Länderspiele exklusiv und wird somit auch heute übertragen. Wann beginnt die Live-Übertragung? Die Vorberichte beginnen heute, am Sonntag, den 14. November, bereits um 17:15 Uhr. Der Anstoß erfolgt um 18 Uhr .

Die Vorberichte beginnen heute, am Sonntag, den 14. November, bereits um 17:15 Uhr. Der Anstoß erfolgt . Kann man das Spiel online sehen? Ja, der TV-Sender hat mit RTL+ seinen eigenen Streaming-Dienst, bei dem ihr zu RTL im Live-Stream online einschalten könnt.

Ja, der TV-Sender hat mit RTL+ seinen eigenen Streaming-Dienst, bei dem ihr zu RTL im Live-Stream online einschalten könnt. Gibt es eine kostenlose Online-Übertragung? Für alle legalen Wege wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Nach der Erstanmeldung kann man RTL+ kostenlos testen . Alternativ gibt es den RTL-Live-Stream auch bei Streaming-Diensten wie Zattoo oder waipu.TV. Auch hier gibt es eine kostenlose Testphase nach der Anmeldung.

Für alle legalen Wege wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Nach der Erstanmeldung kann . Alternativ gibt es den RTL-Live-Stream auch bei Streaming-Diensten wie Zattoo oder waipu.TV. Auch hier gibt es eine kostenlose Testphase nach der Anmeldung. Im Online-Radio schaltet ihr bei Deutschland – Armenien im Live-Stream über WDR Event ein. Dieser Stream läuft auch ohne Anmeldung und komplett gratis.

adidas Herren Dfb Jsy T shirt, Weiß Schwarz, M EU

Das kostet 7,99 Euro und bietet zwei parallel abrufbare Streams. RTL+ kann man sowohl im Browser ansehen, als auch mit den passenden Apps auf dem Smart-TV-Gerät, Android-Smartphone, -Tablet, iPhone, iPad und vielen anderen Empfangsgeräten anschauen. So genießt ihr das DFB-Länderspiel heute auch ohne Fernsehanschluss. Wollt ihr kein Streaming-Abo bei RTL buchen, könnt ihr das Länderspiel zwischen Deutschland und Armenien kostenlos im Stream per Online-Radio bei WDR Event anhören.

So seht ihr alle TV-Sender online:

TECH.tipp: Live-TV am Laptop, Smartphone und Tablet verfolgen Abonniere uns

auf YouTube

WM-Qualifikation heute: Armenien – Deutschland im Live-Stream und TV bei RTL

Am vergangenen Donnerstag konnte die deutsche Nationalmannschaft mit einem 9:0 gegen Liechtenstein überzeugen. Das Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar war bereits zuvor gesichert. Gegen wen es im kommenden Jahr mit dem ersten Länderspiel losgeht, steht noch nicht fest. Die Auslosung für die Winter-WM in Katar findet am 1. April 2022 statt. Dann erfährt Deutschland, wer die Gruppengegner bei der Weltmeisterschaft sein werden. Das Eröffnungsspiel findet zum ungewohnten Termin am 14.11.2022 statt. Das Finale der kommenden WM steigt dann am 18.12. bei sicherlich bestem Glühweinwetter.

WM-Qualifkation heute im Live-Stream

Wer das Wochenende mit „Fußball total“ abschließen will, sollte daneben einen Blick auf DAZN werfen. DAZN überträgt zwar nicht das Deutschland-Spiel live, wird aber viele weitere Top-Partien der „European Qualifiers“ vom letzten Spieltag in der WM-Qualifikation zeigen. Folgende Länderspiel-Übertragungen stehen bei DAZN auf dem Programm:

15 Uhr: Kroatien – Russland

15 Uhr: Malta – Slowakei

15 Uhr: Slowenien – Zypern

18 Uhr: Liechtenstein – Rumänien

18 Uhr: Nordmazedonien – Island

18 Uhr: Aserbaidschan – Katar

20:45 Uhr: Portugal – Serbien

20:45 Uhr: Spanien – Schweden

20:45 Uhr: Luxemburg – Irland

20:45 Uhr: Griechenland – Kosovo

Ab 0 Uhr gibt es hier zudem die Wiederholung vom Spiel Deutschland gegen Armenien im Stream zu sehen. Ihr benötigt bei DAZN ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo. Der kostenlose Probemonat wurde zuletzt gestrichen und ist nicht mehr verfügbar, ihr müsst den Zugang also ab dem ersten Tag der Anmeldung bezahlen. Die Live-Übertragungen der Länderspiele sind alle im Programm inbegriffen. Es fallen also keine Zusatzkosten an.

Wie schaust du Filme & Serien?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).