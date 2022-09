Heute geht es in das letzte Gruppenspiel der „UEFA Nations League“. Nach der Niederlage gegen Ungarn am Freitag geht es am heutigen Montag, den 26. September in das entscheidende Länderspiel gegen Engand. Ihr könnt heute bei Deutschland gegen England im Live-Stream und TV einschalten.

RTL+ (ehemals TVNOW) Facts

Doch wer überträgt das Deutschland-Spiel heute? Am Freitag hat noch ZDF noch das DFB-Länderspiel im Free-TV gezeigt. Heute gibt es dort jedoch keine Fußball-Übertragung. Stattdessen schaltet ihr im Free-TV bei RTL ein, wenn ihr bei Deutschland – England im TV einschalten wollt. Der RTL-Live-Stream steht kostenpflichtig über RTL+ zum Abruf bereit und kann entweder im Browser oder auf dem Smartphone, Tablet, iPhone, iPad, Fire TV und vielen weiteren Geräten abgerufen werden. Wer keinen RTL-Plus-Account hat, kann den Streaming-Dienst nach der Anmeldung gratis ausprobieren.

Wo kann man Deutschland – England heute live sehen?

Fußballfans freuen sich heute auf einen weiteren Länderspielklassiker. Zuletzt trafen Deutschland und England im Juni im Hinspiel der Nations-League-Gruppe 3 aufeinander. Damals trennten sich die Nationen mit 1:1-Unentschieden. Davor ging es im Viertelfinale der Europameisterschaft 2021 aufeinander. Damals schalteten die „Three Lions“ das deutsche Team mit 0:2 aus und verabschiedeten Bundestrainer Joachim Löw in seinem letzten Spiel mit einer Niederlage. Das Spiel heute kann schon als Testspiel zur WM-Vorbereitung angesehen werden. Nach der Niederlage gegen Ungarn kann die deutsche Nationalmannschaft das Halbfinale der Nations-League nicht mehr erreichen. Der Klassenerhalt ist ebenfalls gesichert, England steht als Tabellenletzter als Absteiger in die „Liga B“ bereits fest.

Wer zeigt das Länderspiel zwischen Deutschland und England im TV? Anders als am Samstag überträgt heute nicht ZDF das DFB-Spiel. Stattdessen schaltet ihr im Free-TV bei RTL ein.

Anders als am Samstag überträgt heute nicht ZDF das DFB-Spiel. Stattdessen schaltet ihr im Free-TV bei RTL ein. Gibt es einen Live-Stream zum Spiel? Ja, Fußball-Fans ohne TV-Anschluss schalten bequem online über RTL+ zur Übertragung ein. Ein Abo wird benötigt. der Dienst kann 30 Tage lang nach der ersten Anmeldung kostenlos getestet werden. Zudem ist der RTL-Stream in den kostenpflichtigen Optionen der Streaming-Dienste wie Zattoo oder Waipu.TV enhalten.

Ja, Fußball-Fans ohne TV-Anschluss schalten bequem online über RTL+ zur Übertragung ein. Ein Abo wird benötigt. der Dienst kann 30 Tage lang nach der ersten Anmeldung kostenlos getestet werden. Zudem ist der RTL-Stream in den kostenpflichtigen Optionen der Streaming-Dienste wie Zattoo oder Waipu.TV enhalten. Wann ist Anstoß? Das Spiel startet um 20:45 Uhr. RTL berichtet ab 20:15 Uhr.

Das Spiel startet um 20:45 Uhr. RTL berichtet ab 20:15 Uhr. Wo wird gespielt? Austragungsort ist das legendäre Wembley-Stadion.

Austragungsort ist das legendäre Wembley-Stadion. Kann man das Spiel auch im Radio anhören? Ja, WDR Event wird live vom Spiel im Online-Radio berichten.

TECH.tipp: Live-TV am Laptop, Smartphone und Tablet verfolgen Abonniere uns

auf YouTube

Deutschland – England Übertragung im RTL-Live-Stream und Free-TV

Viele Spiele zwischen Deutschland und England gehören zu den Highlights in der Länderspielgeschichte. Unvergessen ist bis heute etwa das WM-Halbfinale 1990, in dem sich Deutschland 4:3 nach Elfmeterschießen gegen das Team um Gary Lineker durchgesetzt hat. Auch sechs Jahre später gab es eine für die englische Mannschaft schmerzhafte Niederlage, als man sich bei der Heim-EM im Halbfinale mit 5:6 im Elfmeterschießen gegen Deutschland vom Turnier verabschiedete. Für Deutschland waren beide Halbfinalsiege jeweils ein großer Schritt in Richtung Welt- und Europameisterschaftssieg. England-Fans erinnern sich hingegen gerne an das letzte Aufeinandertreffen in München. Im Rahmen der WM-Qualifikation nahmen die Engländer das deutsche Team auswärts mit 5:1 auseinander.

Im Spiel heute geht es in den letzten Spieltag der Gruppenphase in „UEFA Nations League“. Das könnten die Startaufstellungen im Spiel zwischen Deutschland und England heute sein:

Ramsdale - Stones, Tomori, Coady - Trippier, Bellingham, Rice, Chilwell - Foden - Sterling, H. Kane

ter Stegen - Kehrer, Süle, N. Schlotterbeck, Gosens - Kimmich, Gündogan - Hofmann, T. Müller, Musiala - Havertz

Im Hinspiel trennten sich Deutschland und England mit einem 1:1-Unentschieden. Die nächste Länderspielpause gibt es Mitte November. Dann geht es in die heiße Phase der WM-Vorbereitung:

Testspiel am Mittwoch, den 16.11. gegen Oman

Am Mittwoch, den 23.11. hat Deutschland sein erstes Spiel in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2022. Gegner ist die Nationalmannschaft aus Japan. Die WM-Termine von Deutschland im Überblick:

Mittwoch, 23.11.2022: Deutschland – Japan

Sonntag, 27.11.2022: Spanien – Deutschland

Donnerstag, 1.12.2022: Costa Rica – Deutschland

Ihr könnt zur Übertragung des Spiels heute zwischen Deutschland und England im Live-Stream und Free-TV beim RTL einschalten. Das Spiel startet um 20:45 Uhr, die Vorberichte beginnen bereits um 20:15 Uhr.

Wie schaust du Filme & Serien?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.