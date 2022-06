Für die deutsche Nationalmannschaft bleibt nicht viel zum Verschnaufen. Nach dem Auftaktspiel in der „Nations League“ am Samstag geht es am heutigen Dienstag, den 7. Juni, bereits in das nächste Länderspiel. Ihr könnt heute bei Deutschland gegen England im Live-Stream und TV einschalten.

ZDF Live Stream Facts

Doch wer überträgt das Deutschland-Spiel heute? Am Samstag hat RTL noch das DFB-Länderspiel im Free-TV gezeigt. Heute gibt es dort jedoch keine Fußball-Übertragung. Stattdessen schaltet ihr zum ZDF, wenn ihr bei Deutschland – England im TV einschalten wollt. Der ZDF-Live-Stream steht kostenlos zum Abruf im Browser bereit und kann daneben über die entsprechende ZDF-Mediathek-App gratis auf dem Smartphone, Tablet, iPhone, iPad, Fire TV und vielen weiteren Geräten abgerufen werden.

Wo kann man Deutschland – England heute live sehen?

Fußballfans freuen sich heute auf einen weiteren Länderspielklassiker. Zuletzt trafen Deutschland und England im Viertelfinale der Europameisterschaft 2021 aufeinander. Damals schalteten die „Three Lions“ das deutsche Team mit 0:2 aus und verabschiedeten Bundestrainer Joachim Löw in seinem letzten Spiel mit einer Niederlage.

Wer zeigt das Länderspiel zwischen Deutschland und England im TV? Anders als am Samstag überträgt heute nicht RTL das DFB-Spiel. Stattdessen schaltet ihr im Free-TV im ZDF ein.

Anders als am Samstag überträgt heute nicht RTL das DFB-Spiel. Stattdessen schaltet ihr im Free-TV im ZDF ein. Gibt es einen Live-Stream zum Spiel? Ja, Fußball-Fans ohne TV-Anschluss schalten bequem online über die ZDF-Webseite zur Übertragung ein. Alternativ gibt es den ZDF-Live-Stream in der App des Senders kostenlos. Zudem ist der ZDF-Stream in den Gratis-Optionen der Streaming-Dienste wie Zattoo oder Waipu.TV enhalten.

Ja, Fußball-Fans ohne TV-Anschluss schalten bequem online über die ZDF-Webseite zur Übertragung ein. Alternativ gibt es den ZDF-Live-Stream in der App des Senders kostenlos. Zudem ist der ZDF-Stream in den Gratis-Optionen der Streaming-Dienste wie Zattoo oder Waipu.TV enhalten. Wann ist Anstoß? Das Spiel startet um 20:45 Uhr. Das ZDF berichtet ab 20:15 Uhr.

Das Spiel startet um 20:45 Uhr. Das ZDF berichtet ab 20:15 Uhr. Wer kommentiert heute Abend? Im Spiel wird Béla Réthy zu hören sein. Durch den Fußballabend führt Katrin Müller-Hohenstein. An ihrer Seite steht der ehemalige Weltmeister Christoph Kramer als Experte bereit.

Im Spiel wird Béla Réthy zu hören sein. Durch den Fußballabend führt Katrin Müller-Hohenstein. An ihrer Seite steht der ehemalige Weltmeister Christoph Kramer als Experte bereit. Wo wird gespielt? Austragungsort ist die Münchener Allianz-Arena.

Austragungsort ist die Münchener Allianz-Arena. Kann man das Spiel auch im Radio anhören? Ja, WDR Event wird live vom Spiel im Online-Radio berichten.

TECH.tipp: Live-TV am Laptop, Smartphone und Tablet verfolgen Abonniere uns

auf YouTube

Deutschland – England Übertragung im ZDF-Live-Stream und Free-TV

Viele Spiele zwischen Deutschland und England gehören zu den Highlights in der Länderspielgeschichte. Unvergessen ist bis heute etwa das WM-Halbfinale 1990, in dem sich Deutschland 4:3 nach Elfmeterschießen gegen das Team um Gary Lineker durchgesetzt hat. Auch sechs Jahre später gab es eine für die englische Mannschaft schmerzhafte Niederlage, als man sich bei der Heim-EM im Halbfinale mit 5:6 im Elfmeterschießen gegen Deutschland vom Turnier verabschiedete. Für Deutschland waren beide Halbfinalsiege jeweils ein großer Schritt in Richtung Welt- und Europameisterschaftssieg. England-Fans erinnern sich hingegen gerne an das letzte Aufeinandertreffen in München. Im Rahmen der WM-Qualifikation nahmen die Engländer das deutsche Team auswärts mit 5:1 auseinander.

Im Spiel heute geht es in den zweiten Spieltag der „UEFA Nations League“. Das könnten die Startaufstellungen im Spiel zwischen Deutschland und England heute sein:

Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündogan - Gnabry, T. Müller, Havertz – Werner

Pickford - Stones, Coady, H. Maguire - Trippier, Bellingham, Rice, Saka - Sterling, H. Kane, Grealish

Im Auftaktspiel trennten sich Deutschland und Italien mit einem 1:1-Unentschieden. England verlor überraschenderweise mit 1:0 gegen Ungarn. Bereits am kommenden Samstag geht es für die deutsche Nationalmannschaft mit dem nächsten Spiel weiter. Dann geht es am dritten Spieltag der Nations League zur Auswärtspartie gegen Ungarn. Die Länderspielrunde im Sommer wird abgeschlossen mit dem Rückspiel gegen Italien am 14. Juni. Die weiteren Gruppenspiele in der Nations League finden am 23.09. (Ungarn) und 26.09. (England) statt.

Ihr könnt zur Übertrgung des Spiels heute zwischen Deutschland und England im Live-Stream und Free-TV beim ZDF einschalten. Das Spiel startet um 20:45 Uhr, die Vorberichte beginnen bereits um 20:15 Uhr.

Wie schaust du Filme & Serien?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).