Fußball heute: DFB-Pokal im Live-Stream und TV – alle Übertragungen (1. Runde 2024)

Die Fußball-Saison 2024/25 geht heute, am Freitag den 16. August, auch für die Erstligisten in der Bundesliga endlich los: Die erste Runde im DFB-Pokal steht an. Auch in diesem Jahr wird es wieder alle DFB-Pokal-Spiele im Live-Stream und TV geben. Wo kann man bei den Übertragungen einschalten und welche Spiele gibt es im Free-TV zu sehen?

Hier gibt es den Überblick, wo und wann welches Spiel übertragen wird, welche Pokalpartien live im Free-TV zu empfangen sind und wann man die Highlights und alle Tore der einzelnen Partien sehen kann. Der Startschuss für die erste DFB-Pokalrunde ist heute, am Freitag, den 16. August, um 18:00 Uhr. Am Freitag gibt es 4 Spiele der 1. Hauptrunde. Darunter ist das Spiel zwischen SSV Ulm 1848 und FC Bayern München. Das Bayern-Spiel wird im Free-TV bei ZDF gezeigt. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr, der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr.

Anzeige

Mit einem Pay-TV-Zugang zu Sky mit dem Sportpaket oder einem Streaming-Abo bei Wow seht ihr auch in dieser Saison wieder alle Spiele im DFB-Pokal live.

Anzeige

1. Runde im DFB-Pokal – wer zeigt was im TV und online?

Auch in diesem Jahr sind einige DFB-Pokal-Spiele im Free-TV wieder sowohl bei ARD als auch bei ZDF zu sehen. Sport1 zeigt anders als in den Vorjahren in der Saison 2024/25 keine Live-Spiele. In der ersten Pokalrunde werden gleich 4 Spiele live und kostenlos bei ARD oder ZDF gezeigt. Darunter sind auch die Partien von VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen, die erst später in das Turnier einsteigen. Morgen spielen beide Mannschaften um den Supercup gegeneinander, die Pokalspiele finden dementsprechend erst Ende August statt. Die Übertragungen im Free-TV in der 1. Pokalrunde an diesem Wochenende:

ZDF: Freitag, 16.08.2024, 20:45 Uhr: SSV Ulm 1848 vs. FC Bayern München (zum Live-Stream)

Freitag, 16.08.2024, 20:45 Uhr: SSV Ulm 1848 vs. FC Bayern München (zum Live-Stream) ARD: Montag, 19.08.2024, 20:45 Uhr: Eintracht Braunschweig vs. Eintracht Frankfurt (zum Live-Stream)

Montag, 19.08.2024, 20:45 Uhr: Eintracht Braunschweig vs. Eintracht Frankfurt (zum Live-Stream) ARD : Dienstag, 27.08.2024, 20:45 Uhr: SC Preußen Münster vs. VfB Stuttgart

: Dienstag, 27.08.2024, 20:45 Uhr: SC Preußen Münster vs. VfB Stuttgart ZDF: Mittwoch, 28.08.2024, 18:00 Uhr: FC Carl Zeiss Jena vs. Bayer 04 Leverkusen

Anzeige

In der ersten Hauptrunde können Fußball-Fans kostenlos und ohne zusätzliches Abo nicht nur heute beim Bayern-Spiel bei ZDF, sondern am Montag auch im „Ersten“ zum Traditionsduell zwischen Eintracht Braunschweig und Eintracht Frankfurt einschalten. Die Live-Streams der TV-Sender gibt es kostenlos im Browser oder mit den Apps von ARD und ZDF auf dem Smartphone, Tablet, iPhone, iPad und vielen weiteren Geräten. Zudem gibt es die Live-Streams der öffentlich-rechtlichen Sender gratis bei Streaming-Diensten wie Waipu.TV oder Zattoo.

Alle weiteren Spiele sind live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Hier benötigt ihr ein Sky-Abo mit Sport-Paket. Im reinen Bundesliga-Paket sind die 63 DFB-Pokal-Spiele hingegen nicht enthalten. Wer kein „großes“ Pay-TV-Abo buchen möchte, kann alle Spiele vom DFB-Pokal im Live-Stream über den Streaming-Dienst WOW sehen. Dabei handelt es sich um den Nachfolger des Sky-Ticket-Dienstes. Der Zugang kann im Jahres- oder Monats-Abo gebucht werden.

Anzeige

Sky zeigt in der Saison 2021/22 alle 63 Partien vom DFB-Pokal im Stream und TV.

vom DFB-Pokal im Stream und TV. ARD und ZDF zeigen in diesem Jahr 15 Spiele im DFB-Pokal. Dazu gehören die beiden Halbfinalspiele und das Finale.

DFB-Pokal bei YouTube kostenlos sehen

Wer sich im Ausland befindet, kann auf dem DFB-Kanal „German Football“ 15 Spiele vom DFB-Pokal im Live-Stream kostenlos sehen. Folgende Übertragungen sind angekündigt:

Konferenz (DFB-Pokal Zone)

SSV Ulm - FC Bayern München

Erzgebirge Aue - Borussia Mönchengladbach

VFL Osnabrück - SC Freiburg

RW Essen - RB Leipzig

Phönix Lübeck - Borussia Dortmund

Hansa Rostock - Hertha BSC

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf

Energie Cottbus - Werder Bremen

Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt

Preußen Münster - VfB Stuttgart

Carl-Zeiss Jena - Bayer Leverkusen

Anzeige

Zum Kanal bei YouTube.

Fußball heute: Uhrzeiten und Sender der DFB-Pokal-Übertragungen

Die Partien der 1. Runde des DFB-Pokals inklusive Anstoßzeit und übertragenden Sendern im Überblick:

Freitag, 16. August 2024, 18:00 Uhr

SV Wehen Wiesbaden - 1. FSV Mainz 05 (live bei Sky)

Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim (live bei Sky)

Hallescher FC - FC St. Pauli (live bei Sky)

Freitag, 16. August, 20:45 Uhr

SSV Ulm 1846 Fußball - FC Bayern München (live im ZDF und bei Sky)

Samstag, 17. August 2024, 13:00 Uhr:

Erzgebirge Aue - Borussia Mönchengladbach (live bei Sky)

TSV Schott Mainz - SpVgg Greuther Fürth (live bei Sky)

Samstag, 17. August 2024, 15:30 Uhr:

Rot-Weiss Essen - RB Leipzig (live bei Sky)

VfL Osnabrück - SC Freiburg (live bei Sky)

FC 08 Villingen - 1. FC Heidenheim (live bei Sky)

Greifswalder FC - 1. FC Union Berlin (live bei Sky)

FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern (live bei Sky)

VfR Aalen - FC Schalke 04 (live bei Sky)

Samstag, 17. August 2024, 18:00 Uhr:

Alemannia Aachen - Holstein Kiel (live bei Sky)

Phönix Lübeck - Borussia Dortmund (live bei Sky)

Arminia Bielefeld - Hannover 96 (live bei Sky)

Sonntag, 18. August 2024, 13:00 Uhr:

FC Viktoria 1889 Berlin - FC Augsburg (live bei Sky)

1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg (live bei Sky)

Sonntag, 18. August 2024, 15:30 Uhr:

SSV Jahn Regensburg - VfL Bochum (live bei Sky)

SV Sandhausen - 1. FC Köln (live bei Sky)

FC Hansa Rostock - Hertha BSC (live bei Sky)

Teutonia 05 Ottensen - SV Darmstadt (live bei Sky)

Bremer SV - SC Paderborn (live bei Sky)

VfV 06 Hildesheim - SV Elversberg (live bei Sky)

Sonntag, 18. August 2024 18:00 Uhr:

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf (live bei Sky)

SV Meppen - Hamburger SV (live bei Sky)

Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC (live bei Sky)

Montag, 19. August 2024, 18:00 Uhr:

Energie Cottbus - SV Werder Bremen (live bei Sky)

TuS Koblenz - VfL Wolfsburg (live bei Sky)

Kickers Offenbach - 1. FC Magdeburg (live bei Sky)

Montag, 19. August 2024, 20:45 Uhr:

Eintracht Braunschweig - Eintracht Frankfurt (live in der ARD und bei Sky)

Dienstag, 27. August 2024, 20:45 Uhr:

SC Preußen Münster - VfB Stuttgart (27. August, ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky)

Mittwoch, 28. August 2024, 18:00 Uhr:

FC Carl Zeiss Jena - Bayer 04 Leverkusen (28. August, ab 18 Uhr, live im ZDF und bei Sky)

Die Auslosung zur 2. Runde findet am 1. September statt und wird live bei ZDF übertragen.

Die Zusammenfassungen mit allen Toren der ersten DFB-Pokal-Runde gibt es ebenfalls bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen. Bei der ARD gibt es am Samstag ab 18 Uhr und Sonntag ab 17:30 Uhr sowie 22:05 Uhr die Highlights in der Sportschau. Weitere Zusammenfassungen gibt es im Rahmen der Berichterstattung rund um die Live-Spiele am Freitag zwischen Ulm und Bayern im Live-Stream und TV bei ZDF sowie Frankfurt gegen Braunschweig am Montag bei ARD.

Darüber hinaus wird es die Highlight-Videos vom DFB-Pokal im Stream auch im YouTube-Kanal der Sportschau kostenlos geben.

Wer ein DAZN-Abo hat, kann die DFB-Pokal-Zusammenfassungen dort jeweils ab 0:00 Uhr am Folgetag abrufen.

Die zweite Runde im DFB-Pokal steigt im Herbst. Der Terminplan:

1. Runde: 16. - 28. August 2024

2. Runde: 29./30. Oktober 2024

Achtelfinale: 3./4. Dezember 2024

Viertelfinale: 04. - 26. Februar 2024

Halbfinale: 1./2. April 2024

Finale in Berlin: 24. Mai 2024

DFB-Pokal im Radio live verfolgen – auch mit Alexa und Google

Wer kein Sky-Abo buchen will und dennoch das Spiel seines Lieblings-Vereins verfolgen möchte, kann auch zu den Übertragungen vom DFB-Pokal im Radio einschalten. Viele Vereine bieten ein eigenes Klub-Radio online an, wo mit der Vereinsbrille vom Spiel berichtet wird. Eine neutrale Berichterstattung gibt es zudem im Radio-Angebot der Sportschau. Hier kann über die Sportschau-App oder die ARD Mediathek bei den einzelnen Radio-Berichten vom DFB-Pokal im Stream eingeschaltet werden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.