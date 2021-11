Heute beginnt die Rückrunde in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Fußball-Fans schauen gespannt nach München. Dort trifft der FC Bayern München auf Benfica Lissabon. Ihr könnt ihr die Übertragung des Champions-League-Spiels heute live im TV und online am PC, Laptop oder Smartphone mitverfolgen.

Champions League Facts

Doch wo kann man Bayern – Benfica Lissabon live sehen? Und gibt es die Übertragung kostenlos? Das Spiel zwischen dem deutschen Meister und dem Vertreter aus Portugal gibt es im Video-Programm bei „Amazon Prime“. Wer bereits Kunde ist, schaut das Fußball-Spiel heute ohne zusätzliche Gebühren. Neukunden können Amazon Prime gratis testen und so auch kostenlos zum Bayern-Spiel heute einschalten.

Bayern München – Benfica Lissabon: Wo gibt es Fußball heute live?

Los geht es mit der Übertragung um 19:30 Uhr mit den Vorberichten. Der Anstoß zum Spiel Bayern München – Benfica Lissabon steigt um 21 Uhr. Ihr könnt das Fußball-Spiel bei Amazon Prime entweder nach einem Login im Browser am PC, Mac und Laptop sehen oder über eine App einschalten. Die Amazon-Prime-Video-App gibt es unter anderem für Android-Smartphones und iPhones, iPads, Amazon Fire TV (Stick) so wie alle gängigen Smart-TVs. Ihr könnt den Fußball-Live-Stream über Amazon als Prime-Kunde kostenlos einschalten. Eine vorherige Freischaltung ist nicht nötig.

Gibt es Bayern München – Benfica Lissabon im Free-TV? Nein, abgesehen vom Finale gibt es auch in der Saison 2021/22 keine Free-TV-Übertragungen der Champions League. Morgen zeigt das ZDF die Zusammenfassung vom Bayern-Spiel zusammen mit anderen Highlights des aktuellen Champions-League-Spieltags ab 23 Uhr im Fernsehen.

Wo sieht man das Spiel heute im TV? Man benötigt einen Zugang zu Amazon Prime sowie ein entsprechendes Gerät, mit dem man den Stream auf den Fernseher übertragen kann.

Kann ich Fußball heute auch kostenlos verfolgen? Ohne Bezahl-Abo könnt ihr bei Bayern München – Benfica Lissabon gratis im Radio-Stream über WDR Event einschalten.

Amazon Prime kostet im Jahr 69 Euro oder monatlich 7,99 Euro. Neben den Live-Übertragungen eines Dienstag-Spiels an jedem Champions-League-Spieltag gibt es hier zahlreiche weitere Vorteile. Dazu gehören der Zugang zu vielen Filmen und Serien im Stream, der kostenlose Premium-Versand, Zugang zu Millionen Songs über Amazon Music und mehr. Fußball-Fans kommen nicht nur mit den Live-Spielen der Champions League auf ihre Kosten, sondern können viele spannende Dokus im Prime-Programm ansehen.

Nach Abpfiff gibt es bei Prime zudem die Zusammenfassung des Bayern-Spiels von heute. Während DAZN die anderen Champions-League-Spiele heute live und in voller Länge zeigt, wird es weder in der Dienstags-Konferenz noch in den Highlight-Videos Szenen vom Bayern-Spiel gegen Benfica Lissabon geben. Sky zeigt in dieser Saison gar keine Champions-League-Übertragungen mehr.

Fußball heute im TV: Übertragung von Bayern – Benfica live sehen

Am heutigen Dienstag, den 2. November 2021, geht es in den vierten Spieltag in der Gruppenphase der Champions League. Der deutsche Meister konnte in der Hinrunde vollends überzeugen. Einem 3:0-Auftaktsieg gegen FC Barcelona folgten mit einem 5:0 gegen Dynamo Kiew und einem 4:0 gegen Benfica Lissabon beste Ergebnisse. Mit 9 Punkten resultiert daraus derzeit der erste Tabellenplatz in der Gruppe E.

Mit einem Sieg im Rückspiel gegen Benfica Lissabon heute könnten die Bayern bereits den ersten Fuß in das Achtelfinale setzen. Ab 21 Uhr könnt ihr bei Amazon Prime live bei FC Bayern München – Benfica Lissabon heute im Stream und TV einschalten. Ein Account wird vorausgesetzt. Neukunden sehen die Übertragung kostenlos und können im Probemonat kündigen, falls kein weiteres Interesse an den Prime-Vorteilen besteht.

