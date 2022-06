Für die deutsche Nationalmannschaft bleibt im Moment kaum Zeit zum Verschnaufen. Nach den beiden 1:1-Unentschieden gegen England und Italien geht es heute, am Samstag, den 11.06., gegen Ungarn. Ihr könnt das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn im Free-TV und Live-Stream mitverfolgen.

Fußball heute: Ungarn – Deutschland Übertragung im TV und Live-Stream bei RTL

Auch wenn Ungarn nicht mehr die größte Fußballnation ist, gab es in der Länderspielgeschichte einige historische Fußballmomente in Spielen gegen Deutschland. Sehr frisch ist noch die Erinnerung an die Europameisterschaft im letzten Jahr, also Deutschland erst durch einen sehr späten Ausgleichstreffer von Leon Goretzka den Einzug in das Achtelfinale sichern konnte.

Legendär ist bis heute vor allem das Spiel am 3. Mai 1954. Damals gehörte Ungarn zu den besten Fußballnationen der Welt. Bei der WM 1954 nahm man folglich die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase mit 8:3 auseinander. Völlig überraschend sicherte sich Deutschland dann aber im Endspiel mit einem 3:2-Sieg gegen Ungarn den ersten Weltmeistertitel. Ungarn konnte sich bis heute nicht mehr von der Niederlage erholen und spielt schon seit langem nicht mehr in der ersten Liga der Nationalmannschaften.

Im ungarischen Team stehen einige aus der Bundesliga bekannten Akteure auf dem Feld. So hütet Peter Gulacsi im Alltag das Tor bei RB Leipzig. Seine Vereinskollegen Willi Orban und Dominik Szoboszlai gehören ebenfalls zur Stammmanschaft der „Roten Bullen“. Stürmer Adam Szalli schnürte lange Zeit in Deutschland die Fußballschuhe, unter anderem bei Hannover 96, 1899 Hoffenheim und FSV Mainz 05. Derzeit ist er für den FC Basel aktiv. Rolland Sallai ist Mittelfeldspieler beim SC Freiburg.

Das könnten die Startaufstellungen sein:

Ungarn : Gulacsi - Lang, Orban, At. Szalai - Fiola, Styles, Vecsei, Z. Nagy - Sallai, Szoboszlai - Ad. Szalai

: Gulacsi - Lang, Orban, At. Szalai - Fiola, Styles, Vecsei, Z. Nagy - Sallai, Szoboszlai - Ad. Szalai Deutschland: Neuer - Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum - Goretzka, Gündogan - Havertz, T. Müller, Musiala – Werner

Nach den beiden Unentschieden braucht das Team um Trainer Hansi Flick heute gegen Ungarn einen Sieg, um die Chancen auf ein Weiterkommen in der Nations League zu wahren. Ungarn geht zwar als Außenseiter in das Spiel, konnte zum Auftakt aber bereits England mit einem 1:0-Sieg ärgern. Am zweiten Spieltag gab es eine knappe 1:2-Niederlage gegen die Italiener.

Ihr könnt zur Übertrgung des Spiels heute zwischen Deutschland und Ungarn im Live-Stream und Free-TV bei RTL einschalten. Das Spiel startet um 20:45 Uhr, die Vorberichte beginnen bereits um 20:15 Uhr. Das nächste Länderspiel folgt am Dienstag, den 14.06. Dann geht es zum Nations-League-Rückspiel gegen Italien.

