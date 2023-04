Wie das Buch avancierte auch diese Sci-Fi-Verfilmung schnell zum Kult. Warum das so ist und es sich lohnt einzuschalten, erfahrt ihr jetzt!

Am 18. April 2023 sendet Kabel 1 um 22:30 Uhr einen ganz besonderen Kultfilm: „Per Anhalter durch die Galaxis“ nach dem gleichnamigen Roman von Douglas Adams. Dieser hatte bis zu seinem Tod im Jahr 2001 noch an dem Drehbuch geschrieben. Das Drehbuch wurde von Karey Kirkpatrick beendet. Der Plot ist einer der wichtigsten Punkte, warum die Romanverfilmung zum Kultfilm avancierte. Übrigens: Wenn es euch am 18. April zu spät wird, könnt ihr den Film auch jederzeit streamen. Auf Amazon Prime gibt es den Film zum Kaufen oder Leihen. Wir verraten euch, worum es in diesem Kultfilm geht.

Wir wollen euch nicht lange auf die Folter spannen: Der Trailer zeigt euch einen ersten Einblick in den Film!

„Per Anhalter durch die Galaxis“: Worum geht es in dem Kultfilm?

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr die Handlung noch nicht kennt, fassen wir für euch die Handlung von „Per Anhalter durch die Galaxis“ hier zusammen. Arthur Dent (Martin Freeman) ist eigentlich ein ganz normaler Mann. Er hat ein ganz normales Haus, einen ganz normalen besten Freund (Mos Def) und eine außergewöhnliche Traumfrau (Zooey Deschanel), die für ihn unerreichbar ist. Alles ganz normal eben. Eben nicht! Denn eines Tages wacht Arthur von den Geräuschen von Bulldozern auf, die kurz davor sind, sein Haus abzureißen. Aber damit noch nicht genug. Sein bester Freund Ford Prefect teilt ihm plötzlich mit, dass er von einem anderen Planeten stammt. Wäre nicht schon wenige Minuten später der britische Luftraum von Raumschiffen überrannt worden, Arthur hätte es nicht geglaubt. Doch was jetzt? Wie den blauen Planeten retten? Warum lässt Trillian, Arthurs Traumfrau, nichts von sich hören? Und was hat es mit der Zahl 42 auf sich? Die galaktische Geschichte nimmt ihren Lauf.

Warum ist „Per Anhalter durch die Galaxis“ Kult?

Der Kultstatus des Films geht auf die Romanvorlage von 1979 zurück. Adams britischer Humor und seine detaillierten Beschreibungen führten dazu, dass der Roman sich großer Beliebtheit erfreute. Es folgte die Übersetzung in 30 weitere Sprachen, eine Hörspielserie, eine Fernsehserie, Computerspiele und Comics. Auch auf der Bühne wird die Sci-Fi-Handlung gefeiert: als Musical, aber auch als Theaterstück. Dass die zweite Verfilmung des Stoffes in den Kult-Olymp aufsteigen würde, lag eigentlich auf der Hand. Denn wahre Fans, jene, die am sogenannten „Towel-Day“ ganz genau wissen, was da passiert, dürften sich über jeden neuen Input erfreuen.

