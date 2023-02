Das Samsung Galaxy S23 sowie die Varianten S23+ und S23 Ultra gibt es standardmäßig in vier Farben. Doch je nachdem, wo ihr sie kauft, sind auch noch Spezialfarben möglich. Wir sagen euch, in welchen Farbtönen das Galaxy S23 angeboten wird und welche Maße es hat.

Letztlich, das ist vermutlich jedem klar, ist die Farbe des Samsung Galaxy S23 eher unwichtig. Wer vernünftig ist, packt es in eine Hülle und die ist in den meisten Fällen nicht durchsichtig, sodass am Ende deren Erscheinung entscheidet, wie das Handy aussieht.

Die Fraben des Samsung Galaxy S23 seht ihr in unserem Hands-On:

Farben des Galaxy S23, S23+ & S23 Ultra

Jedes Modell des Galaxy S23 gibt es in vier Farben. Hier hat sich Samsung eher zurückgehalten und bietet dezente Farben an.

Die Farben heißen, auf unserem Bild von links nach rechts dargestellt, „Cream“, „Lavender“, „Green“ und „Phantom Black“. Sie sind matt, was dem Schutz vor Fingerabdrücken sicher dienlich ist.

„ Cream “ ist ein sanfter Beige-Ton, der namensgebend an Sahne erinnert.

“ ist ein sanfter Beige-Ton, der namensgebend an Sahne erinnert. „ Lavender “ ist nicht, wie man denken könnte, ein lavendelfarbenes Violett, sondern lässt sich mehr als mattes Hellrosa beschreiben.

“ ist nicht, wie man denken könnte, ein lavendelfarbenes Violett, sondern lässt sich mehr als mattes Hellrosa beschreiben. „ Green “ hat den Anschein des militärischen Olivgrün.

“ hat den Anschein des militärischen Olivgrün. „Phantom Black“ ist ein Schwarz-Ton, der im direkten Licht wie ein sehr dunkles Grau aussieht.

Das sind also die Farben, in denen ihr das Galaxy S23 bei jedem Händler bekommen könnt. Doch für seine Kunden bietet Samsung noch ein Extra: Wer das Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra direkt im Shop des Herstellers kauft, kann noch aus ein paar anderen Farben auswählen.

Das Galaxy S23 Ultra gibt es dort zusätzlich noch in folgenden Farben:

„Graphite“: Ein Farbton zwischen Grau und Schwarz. „Sky Blue“: Ein gedecktes Hellblau. „Lime“: Eine schöne Mischung irgendwo zwischen Gelb und Hellgrün. „Red“: Ein auffälliger, aber trotzdem dezenter Rot-Ton.

Die Modelle S23 und S23+ gibt es nur in den zusätzlichen Farbvarianten „Graphite“ und „Lime“.

Die Maße: Wie groß ist das Galaxy S23?

Die drei Modelle unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ausstattung und das schlägt sich auch in der Größe nieder. Die Maße des Samsung Galaxy S23 sind nach ihrer Leistung gestaffelt:

Das Galaxy-S23-Standardmodell hat eine Bildschirmdiagonale von 6,1 Zoll (15,39 cm) und ist damit recht handlich. Die Seitenmaße des S23 betragen: 14,63 cm Höhe, 7,09 cm Breite sowie 7,6 mm Dicke.

hat eine Bildschirmdiagonale von 6,1 Zoll (15,39 cm) und ist damit recht handlich. Die Seitenmaße des S23 betragen: 14,63 cm Höhe, 7,09 cm Breite sowie 7,6 mm Dicke. Das Galaxy S23+ bringt es auf 6,6 Zoll (16,65 cm). Es ist ebenfalls nur 7,6 mm dick, aber 15,78 cm hoch und 7,62 cm breit.

bringt es auf 6,6 Zoll (16,65 cm). Es ist ebenfalls nur 7,6 mm dick, aber 15,78 cm hoch und 7,62 cm breit. Am größten ist das Galaxy S23 Ultra: Hier stehen euch 6,8 Zoll (17,31 cm) zur Verfügung. Die ergeben sich aus einer Höhe von 16,34 cm und einer Breite von 7,81 cm. Das Gerät ist sogar 8,9 mm dick.

Wie bei der Farbe, wird auch hier eine eventuell genutzte Handyhülle das Galaxy S23 noch etwas verändern. Das ändert aber nichts an der genannten Displaydiagonale.

