Galaxy Tab A9 Plus im Preisverfall: Neues Samsung-Tablet aktuell zum Bestpreis im Angebot

Saturn bietet aktuell das Samsung Galaxy Tab A9 Plus über eBay zu einem unschlagbaren Preis an. Wenn ihr also auf der Suche nach einem vielseitigen Tablet seid, das auch hohen Anforderungen gerecht wird, dann solltet ihr jetzt aufhorchen. In diesem Artikel erfahrt ihr alles Wichtige über das Samsung-Tablet und warum es sich lohnt, bei diesem Angebot zuzugreifen.

Saturn: Galaxy Tab A9 Plus zum Schnäppchenpreis

Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem Android-Tablet sein, welches eine solide Ausstattung bietet und sehr lange mit Software-Updates versorgt wird, dann solltet ihr euch das erst im Dezember 2023 auf den Markt gekommene Galaxy Tab A9 Plus von Samsung anschauen.

Das 11-Zoll-Tablet ist bei Saturn über eBay in Schwarz oder Silber gerade zum absoluten Schnäppchenpreis von 197,10 Euro inklusive Versand im Angebot (bei eBay anschauen: Schwarz – Silber). Nutzt dazu den 10-Prozent-Rabattcoupon TECHNIK24 im Warenkorb. Bei anderen Anbietern kostet das Tablet mindestens 217 Euro und günstiger war dieses Modell noch nie zu bekommen – somit bekommt ihr hier einen besonders guten Deal.

Was zeichnet das Samsung Galaxy Tab A9 Plus aus?

Das Samsung Galaxy Tab A9 Plus ist ein vielseitiges Tablet, das sich gut in eure digitale Welt integrieren lässt. Egal, ob ihr es für berufliche Zwecke, zum Surfen im Internet, für Entertainment oder zum Spielen verwendet, dieses Gerät bietet eine Menge Funktionen und eine gute Hardwareausstattung.

Mit seinem 11-Zoll-Display könnt ihr euch auf eine gestochen scharfe Bildqualität freuen. Das Full-HD-Display liefert klare und lebendige Farben, was es ideal für das Ansehen von Filmen und das Lesen von E-Books macht. Die Größe des Bildschirms ist perfekt, um unterwegs produktiv zu sein oder zu Hause zu entspannen.

Unter der Haube des Samsung Galaxy Tab A9 Plus steckt ein leistungsstarker Octa-Core-Prozessor, der in Verbindung mit 4 GB RAM eine reibungslose Leistung gewährleistet. Egal, ob ihr mehrere Apps gleichzeitig öffnet oder ressourcenintensive Spiele spielt, dieses Tablet wird euch nicht im Stich lassen. Mit dem internen Speicher von 64 GB habt ihr zudem ausreichend Platz für Apps, Fotos, Videos und mehr. Wenn das immer noch nicht genug ist, könnt ihr den Speicherplatz mit einer microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitern.

Das Samsung Galaxy Tab A9 Plus wird mit Android 13 ausgeliefert, was euch Zugang zu einer Fülle von Apps im Google Play Store verschafft. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und anpassbar, sodass ihr das Tablet nach euren eigenen Vorlieben gestalten könnt. Samsung hat auch einige nützliche Software-Extras hinzugefügt, wie den Kindermodus, der das Tablet sicherer für die Kleinen macht, und den Dark Mode, der die Augen bei wenig Licht schont.

Das Tablet verfügt über eine 8-Megapixel-Hauptkamera, mit der ihr Fotos und Videos aufnehmen könnt. Während die Hauptkamera für alltägliche Schnappschüsse geeignet ist, eignet sich die 5-Megapixel-Frontkamera perfekt für Videokonferenzen oder Selfies. Die Akkulaufzeit des Samsung Galaxy Tab A9 Plus soll ebenfalls besonders gut sein und reicht für stundenlange Nutzung.

Die Kunden bei Amazon sind zufrieden und haben sehr gute 4,6 von 5 Sternen bei über 100 Bewertungen vergeben. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das Samsung Galaxy Tab A9 Plus ein leistungsstarkes und vielseitiges Tablet ist, das auch hohen Anforderungen gerecht wird. Mit seinem hochauflösenden Display, der starken Leistung und den zahlreichen Funktionen ist es eine sinnvolle Anschaffung, die sich für verschiedene Anwendungsbereiche eignet.

