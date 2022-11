Das Galaxy Tab S8 ist die Speerspitze aus Samsungs Tablet-Palette. Entsprechend teuer sind die Preise für die Tablet-Serie. Im Vorfeld des Black Friday sind das Standardmodell und die Plus-Variante aber deutlich günstiger zu haben.

Samsung reduziert Galaxy Tab S8 und Tab S8 Plus vor Black Friday deutlich

Seit Februar ist die Galaxy-Tab-S8-Serie erhältlich und erlebt jetzt im Vorfeld des Black Friday einen ordentlichen Preisrutsch. Samsung selbst verkauft das Standardmodell und die besser ausgestattete Plus-Variante zu exzellenten Preisen. Sowohl die WLAN- als auch 5G-Varianten sind deutlich reduziert.

Das Galaxy Tab S8 in der WLAN-Variante und mit 128 GB Speicher kostet 549 Euro (bei Samsung ansehen). Damit ruft Samsung laut Idealo-Preisvergleich den aktuellen Bestpreis auf. Woanders zahlt man mindestens 65 Euro mehr. Ebenfalls im Preis gesenkt wurde das Samsung Galaxy Tab S8 Plus. Es kostet in der WLAN-Variante und mit 128 GB Speicher 699 Euro (bei Samsung ansehen). Hier handelt es sich ebenfalls um den aktuellen Bestpreis.

Das Doppelte an Speicher kostet 50 Euro Aufpreis, der schnelle Mobilfunkstandard 5G hingegen 150 Euro. Erhältlich sind beide Tablets in den Farben Silber, Grafit und Pink-Gold.

Einen Eindruck über die Tab-S8-Reihe gibt es hier im Video:

Samsung Galaxy Tab S8 Plus und Galaxy Tab S8: Die Unterschiede

In meinem Erfahrungsbericht zum Galaxy Tab S8 Plus lobte ich die exzellente Verarbeitung, das hervorragende 12,4-Zoll-Display mit 120-Hz-Technik, die tollen Lautsprecher und die Leistung des Snapdragon 8 Gen 1, die keine Wünsche übrig lässt. Ebenso bietet Samsungs One UI viele praktische Funktionen, es gibt eine lange Update-Garantie und im Gegensatz zum iPad muss der Eingabestift S Pen nicht zusätzlich gekauft werden. Abzüge gab es unter anderem für die maue Anzahl an Tablet-Apps und die Tatsache, dass der Netzstecker nicht mehr im Lieferumfang enthalten ist.

Das Galaxy Tab S8 ist weitgehend baugleich zum Plus-Modell, besitzt aber ein kleineres 11-Zoll-Display mit LCD-Technik. Der Akku ist etwas kleiner (8.000 mAh vs. 10.090 mAh) und der Fingerabdrucksensor ist im Powerbutton statt im Display integriert.

