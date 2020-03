Games-Angebote bei MediaMarkt: Kingdom Hearts 3 für 8 €, Witcher 3 für 20 € & mehr

Ihr verzeiht mir hoffentlich, wenn ich bei all den schlechten Nachrichten rund um das Coronavirus platt darauf hinweise, dass für viele von uns jetzt die Tage des Zockens angebrochen sind. Isso, sorry. Wer sich noch einmal mit neuen Games eindecken will, kann gerade bei MediaMarkt zuschlagen. Gerade gibt es diverse Top-Titel für PC, Xbox One und PlayStation 4 zum Bestpreis. Unsere Übersicht.

PS4, Xbox-One- und PC-Games: Diese Spiele sind gerade reduziert

Hinweis: Bei allen Spielen handelt es sich um den jeweiligen Online-Bestpreis laut idealo.de.

Aus meiner Sicht sind vor allem Metro, Doom, Witcher 3 und natürlich das unfassbar gute, unfassbar günstige Kingdom Hearts 3 empfehlenswert. Was empfehlt ihr? Ich freue mich auf eure Kommentare!

Hinweis: Bei Lieferung/Versand muss man 1,99 Euro bis 4,99 Euro Versand hinzurechnen. Ihr könnt diese Kosten zwar theoretisch bei Filialabholung sparen, wir raten derzeit aber davon ab. Zum einen sollte man in Zeiten von Corona „physical distancing“ praktizieren und unnötige Ladenbesuche meiden. Zum anderen dürften die MediaMarkt-Filialen in Kürze in Kürze schließen müssen – wer weiß für wie lange. Im Idealfall holt ihr euch mehrere Spiele auf einmmal oder macht mit Freunden eine Sammelbestellung – dann fallen die Versandkosten nicht so sehr ins Gewicht.