Xbox Game Pass, EA Play oder Ubisoft+ machen Zocken ohne Limit möglich. Damit ihr bei der immer größer werdenden Auswahl an Spiele-Abos nicht den Überblick verliert, stellt GIGA die beliebtesten Dienste vor. So erfahrt ihr auf einen Blick, was sie kosten und welche Vorteile sie sonst noch mit sich bringen.

Gaming-Abo-Dienste 2021: Alle GIGA-Empfehlungen im Überblick

Nur einmal im Monat bezahlen und dann so viele Spiele zocken wie man möchte? Durch diverse Gaming-Abos ist dieser Traum längst zur Realität geworden. Ihr erhaltet bei solchen Spiele-Flatrates Zugriff auf eine stetig wachsende Bibliothek an Videospielhits und könnt sie dann auf Gaming-PC, Konsole, Tablet oder Smartphone zocken. Wir stellen die gängigsten Dienste vor und helfen euch dabei, das beste Spiele-Abo für eure Bedürfnisse zu finden.

Preis-Leistungs-Sieger: Xbox Game Pass

Vorteile

Große Auswahl an Spielen

Für PC und Xbox kombiniert verfügbar

Enthält je nach Abo auch EA Play und Xbox Live Gold

Optional mit Cloud-Gaming erhältlich

Nachteile

Zusätzliche Accounts für Bethesda- oder EA-Spiele notwendig

Ausgewählte Spiele verlassen regelmäßig das Abo

PC-Versionen nur über Microsoft Store

Mit dem Xbox Game Pass erhaltet ihr uneingeschränkten Zugriff auf eine ständig wechselnde Auswahl von über 100 Spielen – diese könnt ihr für 9,99 Euro pro Monat entweder auf eurer Xbox oder aber am PC zocken. Alternativ könnt euch für den Game Pass in der Ultimate-Variante entscheiden. Dort zahlt ihr dann insgesamt 12,99 Euro und erhaltet im Gegenzug den Xbox Game Pass, Xbox Live Gold sowie die Möglichkeit, etliche Spiele alternativ aus der Cloud aufs Smartphone oder auf die Xbox zu streamen.

Es kommt noch besser: Seit 2021 ist EA Play Teil vom Xbox Game Pass (gilt nur für PC- und Ultimate-Version) und das ohne Aufpreis. Falls ihr also bereits über ein entsprechendes Abo des Game Pass verfügt, könnt ihr schon bald zahlreiche EA-Titel wie Titanfall 2, Need for Speed Heat oder FIFA 22 ohne zusätzliche Kosten zocken. Als wäre das noch nicht genug, wird zukünftig auch noch das Portfolio des von Microsoft geschluckten Publishers Bethesda Teil des Game Pass: Beliebte Titel wie Doom, Fallout oder Wolfenstein sind von nun an somit ebenfalls Teil der Spiele-Flatrate. Aufgrund des stetig wachsenden Angebots ist der Xbox Game Pass deshalb auch unser aktueller Preis-Leistungs-Sieger.

Für AAA-Zocker: EA Play

Vorteile

Stetig wachsende Sammlung an EA-Exklusivtiteln

Mitgliederrabatte sowie exklusive Inhalte und Belohnungen

Vorabzugang zu neuen Spielen

Auch über Steam erhältlich

Nachteile

Neue AAA-Releases nur im teureren Abo dauerhaft verfügbar

Hoher Preis für EA Play Pro

Mit der Einführung von EA Play möchte der bekannte Videospiel-Publisher neben Größen wie Sony und Microsoft ebenfalls Spiele im Netflix-typischen Abo anbieten. Wer die Spiele also ungerne einmalig zum Vollpreis kauft, kann sie nun stattdessen im Austausch für eine geringe monatliche Gebühr am PC, der Xbox oder der PlayStation zocken.

Das standardmäßige Abo kostet 3,99 Euro im Monat und gewährt euch Zugriff auf über 100 Spiele aus dem Hause EA. Darunter auch die neuesten Ableger von FIFA oder Battlefield, jedoch könnt ihr die nur in einem 10-Stunden-Trial spielen. Hier kommt EA Play Pro ins Spiel, denn die teurere Version des Abos gewährt euch unbegrenzten Zugriff auf sämtliche Neuveröffentlichungen. Daher ist hier auch der erhöhte Preis von 14,99 Euro im Monat fällig – das lohnt sich aus unserer Sicht aber kaum. Inzwischen ist der Dienst übrigens direkt in Steam verfügbar und man spart sich unter Umständen so die Installation eines zusätzlichen Launchers.

Für Mainstream-Gamer: Ubisoft+

Vorteile

Stetig wachsende Zahl an Ubisoft-Exklusivtiteln

Vorabzugang und Beta-Programme zu neuen Spielen

Abo enthält ebenso Premium-Editionen der Spiele inkl. DLCs

Optionale Erweiterung des Abos um Google Stadia

Nachteile

Verhältnismäßig wenig interessante Spiele

Hoher Preis

Einen ähnlichen Ansatz wie EA Play verfolgt der direkte Konkurrent Ubisoft+. Das Abo für 14,99 Euro im Monat gewährt euch ebenfalls unbegrenzten Zugriff auf zahlreiche Ubisoft-Schätze. Dazu zählen so gut wie alle Ableger von Assassin's Creed oder Far Cry. Insgesamt sind in dem Abo rund 100 Titel samt der jeweiligen Premium-Editionen und den dazugehörigen DLCs enthalten. Im Vergleich zum Game Pass ist die Zahl an Spielen dennoch verhältnismäßig gering, aber wie heißt es so schön: Qualität statt Quantität.

Leider gibt es keine günstigere Version des Abos. Daher ist es ratsam, sich vorher im Detail darüber zu informieren, welche Spiele ihr auch tatsächlich zocken wollt. Je nachdem woran ihr interessiert seid, könnte sich die Mitgliedschaft aber durchaus lohnen, zumal ihr auch früheren Zugang zu neuen Releases erhaltet. Neuerdings ermöglicht euch das Abo außerdem das Zocken aus der Cloud mittels Google Stadia – dadurch erhöht sich der Preis des Abos dann aber nochmal auf 17,99 Euro im Monat.

Für Indie-Liebhaber: Humble Choice

Vorteile

Wachsende Bibliothek an Indie-Titeln

Unterstützt wohltätige Zwecke

Je nach Abo monatlich zusätzlich Spiele geschenkt

Mitgliederrabatte

Nachteile

Kostenlose Spiele nur in den teureren Abos enthalten

AAA-Spiele sind eher die Ausnahme

Das komplette Kontrastprogramm zu den bisherigen Gaming-Abos bietet euch Humble Choice. Das Abo gibt es insgesamt in drei verschiedenen Varianten: Lite, Basic und Premium. Für 4,49 Euro pro Monat erhaltet ihr Zugriff auf die „Humble Trove“ – so heißt die stetig wachsende Bibliothek mit aktuell über 75 Indie-Spielen.

Humble Choice Basic und Premium kosten mit 13,99 oder 17,99 Euro zwar etwas mehr, dafür könnt ihr jeden Monat zusätzlich aus einer wechselnden Rotation von mehreren Spielen wählen und je nach Abo drei oder sogar alle davon für immer behalten. Als wäre das noch nicht genug, unterstützt ihr mit jedem Humble-Choice-Abo gemeinnützige Organisationen, die ebenfalls monatlich wechseln.

Für Retro-Fans: Nintendo Switch Online

Vorteile

Geringer Preis

Auch im Familienabo erhältlich

Wachsende Sammlung von Spiele-Klassikern

Zusatzfunktionen wie Online-Gaming und Cloud-Speicher

Nachteile

Insgesamt geringer Funktionsumfang

Nintendo Switch Online ist streng genommen kein richtiges Gaming-Abo. Die meisten nutzen das Abo primär, um Zugriff auf bestimmte Online-Funktionen in Spielen zu erhalten. Beispielsweise, um in Pokémon Schwert & Schild online mit anderen Spielern zusammen Raids bestreiten, Freunde auf Animal-Crossing-Inseln besuchen oder Mario-Kart-Matches online fahren zu können. Ebenso werden eure Speicherstände in der Cloud gesichert.

Die Mitgliedschaft enthält aber ebenso zahlreiche Retro-Klassiker der NES- und SNES-Konsole. Inzwischen sind das über 100 an der Zahl – Tendenz steigend. Mit der Ankündigung des „Expansion Pack“ soll das Angebot nochmals erheblich erweitert werden: Ab sofort können dann auch ausgewählte Titel des N64 und Sega Mega Drive auf der Nintendo Switch gezockt werden. Einige darunter, wie etwa Mario Kart 64, verfügen zusätzlich über einen 4-Spieler-Online-Modus, was für viele Retro-Fans wohl Grund genug für das Abo sein dürfte.

Mehr als nur Spiele: Prime Gaming

Vorteile

Regelmäßig neue PC-Spiele und Ingame-Boni

Spiele gehören für immer euch

Teil von Amazon Prime

Nachteile

Wenig hochkarätige Spiele

Prime Gaming ist ebenfalls kein Game-Abo im herkömmlichen Sinne, dennoch hat der Dienst des beliebten Versandhauses einige nützliche Features zu bieten. Ehemals als Twitch Prime Loot bekannt, bietet euch das Abo einen Launcher, der unabhängig von der Twitch-App funktioniert. Funktionsweise und Angebot sind aber identisch: Jeden Monat gibt es für Amazon-Prime-Mitglieder neue Spiele, die man sich „abholen“ und fortan jederzeit am Windows-PC installieren kann, entweder über die Prime-Gaming-Seite oder den Amazon Games Launcher.

Die meisten Titel sind wenig bekannt oder neu veröffentliche Konsolenklassiker (System Shock, fast jedes SNK-Prügelspiel) – mit Gone Home, Pillars of Eternity, Jotun und Superhot gab es zumindest einige bekanntere und von Kritikern gelobte Titel. Neben den eigentlichen Spielen erhält man noch zahlreiche andere Boni, etwa In-Game-Währung und Lootboxen für beliebte Online-Spiele wie League of Legends oder GTA Online.

Für die Kleinen: Amazon Kids+

Vorteile

Neben Spielen auch Lern-Apps, Hörbücher und mehr im Abo enthalten

Prime-Mitglieder erhalten ein vergünstigtes Abo

Nachteile

Kindle, Fire-Tablet oder Android-Gerät erforderlich

Derzeit nicht für Apple-Geräte verfügbar

Neben Prime Gaming bietet der Versandgigant mit Amazon Kids+ (zuvor als Amazon FreeTime und FreeTime Unlimited bekannt) einen Dienst, der speziell für Kinder im Alter zwischen 3 und 12 Jahren zugeschnitten ist. Teil des Abos für 2,99 Euro im Monat sind neben kindergerechten Büchern sowie Hörspielen ebenso pädagogisch wertvolle Lern-Apps, Serien und Filme – ein Rundumpaket also.

Der Clou: Eltern behalten stets die Kontrolle, da die Anwendungen für das Fire-Tablet, das Kindle oder aber das Android-Gerät über umfangreiche Schutzmechanismen verfügen. So können etwa Nutzungszeit beschränkt oder Inhalte dem Alter entsprechend gefiltert werden. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass der Preis von 2,99 Euro nur dann gilt, wenn ihr bereits Prime-Abonnent seid – ohne kostet der Dienst nämlich 4,99 Euro. Für iOS-Geräte gibt es derzeit außerdem keine entsprechende Anwendung.

Ideal für unterwegs: Apple Arcade

Vorteile

Große Auswahl neuer Spiele verschiedener Genres

Steuerung per Controller möglich

Ein Abo für die ganze Familie

Nachteile

Apple-exklusiv, nicht kompatibel mit Android oder Windows

Nicht kompatibel mit älterer Hardware (ab iOS 13 und macOS 10.15)

Mit Apple Arcade könnt ihr alle enthaltenen Spielen herunterladen und optional sogar offline zocken. Zusätzlich sind die Games der Apple Arcade exklusiv und nicht im App Store oder auf Android erhältlich. Es gibt keine Nerv-Faktoren wie Lootboxen, Mikrotransaktionen oder versteckte Kosten. Für 4,99 Euro im Monat bietet Apple aktuell eine Auswahl von über 100 Spielen, die von zahlreichen hochklassigen Entwicklern teils exklusiv für den Dienst entworfen worden. Ein Probemonat ist kostenlos und kann bis zu einem Tag vor Ablauf gekündigt werden.

Der iPhone-Hersteller fokussiert sich in der Arcade auf Puzzle-, Geschicklichkeits-, Adventure- und seichte RPG-Spiele aus dem Indie-Sektor. Das kinderfreundliche Angebot lässt sich auch mittels Familien-Account teilen. Schön, dass die Titel auf allen Apple-Geräten mit aktuellen Betriebssystemen (iOS 13, macOS 10.15) laufen – egal ob iPhone, iPad, Apple TV oder Mac. Ältere Hardware bleibt jedoch außen vor.

Ein besonderer Titel in Apple Arcade ist sicherlich das Action-Adventure Oceanhorn 2, das spielerisch und optisch stark an Zelda erinnert. Auch empfehlenswert: das Comic-RPG Yaga mit Diablo-Mechanik, kunterbunte Verfolgungsjagden in Agent Intercept und absurder Ballsport in What The Golf. Daneben warten Hüpfpassagen in Rayman Mini und Monomals sowie ein Kriminalfall in Tangle Tower. Viele Spiele bauen auf simple Touch-Steuerung, einige funktionieren auch mit Bluetooth-Controller, Dualshock 4 oder Xbox-Gamepad. Fazit: Mit einem Probemonat macht ihr nichts falsch.

Für (Android-)Familien: Google Play Pass

Vorteile

Nutzung mit bis zu 5 Familienmitgliedern möglich

Zahlreiche Inhalte speziell für Kinder

Riesige Auswahl an Spielen und Apps

Steuerung per Controller möglich

Nachteile

Große Qualitätsunterschiede bei den enthaltenen Spielen

Keine Exklusivtitel

Einen ähnlichen Ansatz wie Apple Arcade verfolgt der Google Play Pass – hier erhaltet ihr Zugriff auf mehrere hundert Spiele und Apps. Für das Abo sind 4,99 Euro pro Monat fällig. Im Gegenzug könnt ihr sämtliche Anwendungen ohne störende Werbung oder In-App-Käufe genießen. Der Clou an der Sache ist aber, dass sich das Abo ohne Aufpreis mit bis zu fünf Familienmitgliedern gleichzeitig nutzen lässt. Zusätzlich gibt es zahlreiche Inhalte, die speziell auf Kinder zugeschnitten sind.

Solltet ihr euch außerdem für ein Jahresabo entscheiden, dann zahlt ihr insgesamt nur etwa 30 Euro, was einer Ersparnis von 50 Prozent entspricht. Die Sammlung an verfügbaren Spielen wird dabei jeden Monat erweitert. Dennoch gibt es bereits jetzt etliche Highlights, die einen Blick Wert sind: Stardew Valley, The Gardens Between oder Limbo. Dennoch hat man den Eindruck, dass der Play Pass eher ein hektisch gebautes Gegenangebot zu Apple Arcade ist, dessen Titel weder exklusiv noch zuverlässig hochwertig sind. Immerhin: Viele der Spiele können auch mit einem Gamepad wie dem Xbox-One-Controller gezockt werden.

Darum lohnt sich ein Gaming-Abo

Häufig steht ihr vor der Wahl, welches Spiel ihr euch diesen Monat denn kaufen sollt. Wir alle haben uns vermutlich hin und wieder einen Fehlgriff in dieser Hinsicht erlaubt. Das muss aber nicht sein – Spiele-Abos à la Netflix machen es nämlich möglich. Wir nennen gleich mehrere gute Gründe, warum Gaming-Abos sich lohnen:

Ihr seid nicht bereit, für jedes neue Spiel den vollen Preis zu bezahlen ? Mit einem Spiele-Abo zahlt ihr jeden Monat nur einen Bruchteil davon und bekommt dafür Zugriff auf eine riesige Bibliothek an Games. Je nachdem für welchen Anbieter ihr euch entscheidet, ist da von AAA-Blockbustern über Indie-Perlen bis hin zu Retro-Klassikern alles dabei. Weiterer positiver Nebeneffekt: Das Ärgernis über teure Fehlkäufe gehört hiermit der Vergangenheit an.

? Mit einem Spiele-Abo zahlt ihr jeden Monat nur einen Bruchteil davon und bekommt dafür Zugriff auf eine riesige Bibliothek an Games. Je nachdem für welchen Anbieter ihr euch entscheidet, ist da von AAA-Blockbustern über Indie-Perlen bis hin zu Retro-Klassikern alles dabei. Weiterer positiver Nebeneffekt: Das Ärgernis über teure Fehlkäufe gehört hiermit der Vergangenheit an. Wer generell Entscheidungsschwierigkeiten beim Spielekauf hat, für den sind Abos ebenfalls eine tolle Alternative. Hier könnt ihr in zahlreiche Games jederzeit problemlos reinschnuppern oder teilweise sogar schon vor der Veröffentlichung anzocken. Sollte euch ein Spiel nicht gefallen, könnt ihr es ohne schlechtes Gewissen einfach wieder deinstallieren.

hat, für den sind Abos ebenfalls eine tolle Alternative. Hier könnt ihr in zahlreiche Games jederzeit problemlos reinschnuppern oder teilweise sogar schon vor der Veröffentlichung anzocken. Sollte euch ein Spiel nicht gefallen, könnt ihr es ohne schlechtes Gewissen einfach wieder deinstallieren. Spiele-Abos sind oftmals mehr als nur Spiele-Flatrates – etliche Services bieten euch zusätzlich exklusive Ingame-Boni oder sonstige nützliche Features. Informiert euch also am besten vorher über den genauen Funktionsumfang, da sich ein Abo für euch dann womöglich umso mehr lohnen könnte.

– etliche Services bieten euch zusätzlich exklusive Ingame-Boni oder sonstige nützliche Features. Informiert euch also am besten vorher über den genauen Funktionsumfang, da sich ein Abo für euch dann womöglich umso mehr lohnen könnte. Einige Spiele-Abos wie der Xbox Game Pass oder Ubisoft+ haben ihre Dienste inzwischen um Cloud-Gaming erweitert. Auf diese Weise erspart ihr euch somit nicht nur den Kauf der Spiele selbst, sondern könnt theoretisch auch auf die Anschaffung eines teuren Gaming-Rechners verzichten. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass ihr über eine ausreichend leistungsstarke Internetverbindung verfügt.

Ob nun ein reines Spiele-Abo, Cloud-Gaming oder eine Mischung aus beidem die richtige Wahl für euch ist, werdet ihr selbst vermutlich am besten wissen. Glücklicherweise kann fast jeder der Dienste für einen gewissen Zeitraum kostenlos getestet werden, was bei einer Entscheidung definitiv behilflich sein sollte. Die stetig wachsende Auswahl an Services macht die Sache zwar nicht unbedingt leichter, doch am Ende des Tages ist das eigentlich sogar etwas Positives. So viele Spiele für so wenig Geld gab es noch nie, was umso neugieriger auf das macht, was uns zukünftig noch erwartet.