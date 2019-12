Gaming-Laptop zum Sparpreis: Spiele-Notebook von Asus mit RTX 2060 jetzt besonders günstig

Schnäppchenalarm bei eBay. Über den Onlinemarktplatz bietet Computeruniverse aktuell mit dem ASUS TUF Gaming FX505DV einen verdammt gut ausgestatteten und verhältnismäßig leichten Gaming-Laptop mit RTX 2060 zum Sparpreis an. GIGA verrät, ob sich der Kauf des Spiele-Notebooks wirklich lohnt.

Bildquelle: Asus / Getty Images – Nastco

Kurz vor Weihnachten auf der Suche nach einem neuen Gaming-Laptop? Dann solltet ihr mal einen Blick auf das aktuelle Angebot von Computeruniverse auf eBay werfen. Über den Onlinemarktplatz bietet der Versandhändler mit dem Asus TUF Gaming FX505DV-BQ007T einen soliden Gaming-Laptop stark vergünstigt an. werden für das Spiele-Notebook mit Raytracing-Grafikkarte fällig – der Versand erfolgt kostenlos.

Die wichtigsten technischen Eigenschaften des Gaming-Laptops im Überblick:

Display: 15,6 Zoll, 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD) @ 60 Hz, IPS-Panel

Prozessor: Ryzen 5 3550H (4 Kerne, 8 Threads @ max. 3,7 GHz)

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2060

Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 @ 2.400 MHz

Massenspeicher: 512 GB PCIe-SSD

Anschlüsse: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x LAN, 1x Klinke

Betriebssystem: Windows 10 Home 64 bit

Akkukapazität: 48 Wh

Gewicht: 2,20 Kilogramm

Produkt-Einschätzung: Gut

Der Asus TUF Gaming FX505DV-BQ007T lässt fast keine Wünsche für Spieler offen. Die RTX 2060 sorgt für genug Leistung, um selbst aktuelle Spiele wie Control mit aktiviertem Raytracing und hohen Einstellungen in Full-HD-Auflösung mit flüssigen Bildraten zu spielen. Der Grafikchip bietet im direkten Vergleich sogar so viel Power, dass sich die CPU als Flaschenhals entpuppen könnte. Trotzdem bietet Prozessor von AMD genug Leistung zum Spielen und zum Arbeiten. Das Gewicht fällt mit 2,2 Kilogramm angenehm leicht aus, sodass man den Gaming-Laptop auch getrost im Rucksack transportieren kann.

Die verbaute 512 GB große PCIe-SSD liefert genug Speicherplatz für das Betriebssystem, einige Programme und ein paar Spiele. Wer mehr Speicher braucht, kann zusätzlich noch eine 2,5 Zoll große Festplatte im Rechner verbauen. Gleiches gilt für den Arbeitsspeicher. Die Kapazität des RAMs fällt ab Werk mit 8 GB etwas knapp bemessen aus, kann jedoch problemlos erweitert werden.

Zwei kleine Wermutstropfen gibt es aber dennoch: Der Laptop wird ohne Betriebssystem ausgeliefert. Um eine Windows-Lizenz muss man sich also selber kümmern. Des Weiteren fällt die Kapazität des Akkus mit 48 Wh sehr gering aus. Bei einem Gaming-Laptop, der in den meisten Fällen direkt an der Steckdose betrieben wird, sollte das aber nur für wenige Leute ein Problem darstellen.

Deal-Einschätzung: Sehr gut

Normalerweise kostet der Gaming-Laptop mehr als 1.000 Euro, durch das spart man also rund 200 Euro. Ein sehr guter Deal, wenn man sich überlegt, dass Laptops mit Nvidia GeForce RTX 2060 oftmals erst für deutlich mehr als 1.000 Euro angeboten werden.

Das perfekte „Rundum-sorglos“-Paket kommt man hier aber nicht geboten. Kunden müssen sich auf eine eher schwache Akkulaufzeit einstellen und sollten zudem etwas Geld für ein RAM-Upgrade einrechnen. Auch ein 120-Hz-Display hätte dem Laptop nicht geschadet. Davon hätten Spieler vor allem in Spielen wie Rocket League oder Counter-Strike: Global Offensive profitieren können. Wer sich mit diesen „Schwachpunkten“ arrangieren kann, bekommt mit dem Asus TUF Gaming FX505DV einen unglaublich leistungsstarken Gaming-Laptop .

