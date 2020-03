Gaming-Monitor für wenig Geld: 22-Zoller mit 144 Hz + FreeSync für 111 Euro im Angebot

Ein Gaming-fähiger Monitor muss beileibe nicht die Welt kosten. Wem es in erster Linie auf geringe Reaktionszeiten bei passabler Bildqualität anschaut, sollte seinen Blick gen eBay richten: Das HP-Modell 22x mit 21,5 Zoll Full-HD-Panel, 144 Hz und FreeSync kostet dort derzeit .

Gaming-Schnäppchen: 144 Hz mit FreeSync für 111 Euro

Teilzeit-Spieler haben oft einen Rechner mit weniger Power zuhause. Das ist gerechtfertigt, denn wer Overwatch, Fortnite, CS:GO oder WoW spielt, muss keinen Rechner haben, der 1.000 Euro kostet – und auch keinen 500-Euro-Monitor. Ein guter Kompromiss aus Preis und Leistung stellt der HP 22x dar. Der kann Spiele mit 144 Hz, also maximal 144 Einzelbildern pro Sekunde darstellen. Die meisten Monitore in dieser Preisklasse haben nur 60 Hz. TN-Panels, wie sie in dem HP-Monitor verbaut sind, weisen zwar nicht die besten Kontrastwerte und seitlichen Blickwinkel auf, schalten dafür aber extrem schnell: laut Hersteller liegt die Reaktionszeit hier bei 1 ms.

Außerdem unterstützt der HP-Monitor FreeSync. Wer eine AMD- oder neuere Nvidia-Karte oder eine Xbox One hat, profitiert damit von einer so genannten adaptiven Bildwiederholfrequenz, die frische Bilder dann anzeigt, wenn sie von der Grafikkarte geliefert werden. Das Bild wirkt ruhiger, die Eingabeverzögerung verringert sich und Bildrisse („Tearing“) werden vermieden. Unterm Strich: Wer kompetitiv online spielt und im Eifer des Gefechts schnell reagieren muss, ist mit diesem Bildschirm-Modell gut ausstaffiert.

HP 22x: Specs

Die wichtigsten technischen Eigenschaften im Überblick: