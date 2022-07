Einen empfehlenswerten Gaming-Monitor von Medion mit praktisch allen für PC-Spieler wichtigen Eigenschaften gibt es gerade im Aldi-Angebot. Frech: Amazon unterbietet den Preis von Aldi gleich noch mal.

Den Gaming-Monitor Medion Akoya X52708 (MD21508) gibt’s zwar auch gerade im Angebot bei Aldi für 269 Euro, bei Amazon ist er aber noch eine Ecke günstiger: Hier kostet das Modell nur 249,99 Euro (bei Amazon ansehen), wenn ihr auf der Amazon-Seite den Rabatt-Coupon per Klick aktiviert, der reduzierte Preis wird dann im Bezahlvorgang an der Kasse angezeigt. In beiden Fällen sind Versandkosten inbegriffen.

Dieses Kästchen auf der Amazon-Seite klicken, um den Rabatt zu erhalten.

Richtig guter Gaming-Monitor zum günstigen Preis

Was bekommt man bei diesem Angebot? Zunächst einmal: Einen Gaming-Monitor mit einer großen Diagonale von 27 Zoll, der einen Haken bei allen für PC-Zocker relevanten Eigenschaften macht: Die WQHD-Auflösung von 2.560 × 1.440 stellt aktuell immer noch den besten Kompromiss zwischen Bildqualität und Leistungsanforderung für den Großteil der PC-Systeme und Spiele dar. Das gekrümmte VA-Panel sorgt für schlierenfreie und unmittelbare Darstellung. Mit 165 Hz maximaler Bildwiederholrate ist der Monitor superflüssig. Auch Adaptive Sync / FreeSync werden unterstützt, sodass Grafikkarte und Bildschirm für geringeren Input Lag und Bildriss-Vermeidung optimal zusammenarbeiten können. Übrigens: Medion gehört zu Lenovo, es handelt sich also durchaus um Marken-Qualität.

Die wichtigsten Specs in der Übersicht (Daten teils von displayspecifications.com):

Modell: Medion Akoya X52708 (MD21508)

Modelljahr: 2022

Panel: 27 Zoll VA Curved (1500R), WQHD (16:9, 2.560 × 1.440), max. 165 Hz, Adaptive Sync / FreeSync Premium, WLED-Rückbeleuchtung, matt

Farbtiefe: 8 Bit (SDR)

Maximalhelligkeit: 350 nits

Kontrast: 2.500:1 statisch, 30.000.000:1 dynamisch

Anschlüsse: 2× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4, HDCP unterstützt, 3,5 mm Klinke

VESA-Aufhängung (optional): 100 × 100 mm

Für wen sich der Monitor lohnt – und für wen nicht

In der Regel kostet der Monitor 299 Euro. Das ist bereits günstig, gerade in Relation zu anderen Modellen mit ähnlichen Eigenschaften. Der Preis von 249,99 Euro ist laut Preisvergleich historischer Bestpreis – bislang wurde diese Marke nur einmal für einige Tage im Juni erreicht.

Soll heißen: Wer ein schnell reagierendes und flüssiges Display zum Zocken am PC sucht, macht mit diesem Modell nichts falsch, der Preis von 250 Euro ist für das Gebotene hervorragend – insbesondere 165 Hz in Verbindung mit FreeSync stellen ein gigantisches Upgrade dar. Übrigens macht auch das Arbeiten mit 165 Hz wegen der seidenweichen Animationen deutlich mehr Spaß – ich spreche aus Erfahrung. Lediglich der Sound ist wie bei fast allen Monitoren etwas dünn, hier raten wir zu externen PC-Lautsprechern oder Headsets.

Nur eine eingeschränkte Empfehlung gibt es von uns, falls ihr den Monitor als Fernseher nutzen wollt und plant, Filme und Serien darauf zu schauen. Zum einen liegt das an der Wölbung – diese ist ein Vorteil bis zu einem Augenabstand von 1,5 m, also einer normalen Entfernung am Schreibtisch. In höherer Entfernung wird die Krümmung aber von vielen als störend empfunden. Zum anderen ist der fehlende HDR-Support ein kleines Manko, den man in dieser Preisklasse aber grundsätzlich hinnehmen muss.

Auch eine PlayStation oder eine Nintendo Switch anzuschließen ist hier zwar möglich, weil die Sony- und Nintendo-Konsolen aber die WQHD-Auflösung des Monitors nicht nativ unterstützen, muss das Bild zwangsweise hochskaliert werden – was unscharf wirken kann. Xbox-Konsolen sind davon nicht betroffen, diese unterstützen WQHD und AdaptiveSync nativ.