Anfang September wurde auf dem Apple-Event mit dem iPhone 14 die neue Generation der beliebten Smartphones vorgestellt. Wer aber dagegen nach einem iPhone 13 Pro Ausschau hält, kann bei Rebuy ordentlich sparen.

14 Prozent sparen beim iPhone 13 Pro

Mit dem iPhone 14 hat Apple kürzlich die neue Generation der iPhones eingeläutet. Obwohl sich die technischen Neuerungen eher in Grenzen halten, wurden die Preise deutlich angehoben. Möchte man sich aus diesem Grund lieber an dem Vorgänger probieren, kann man bei Rebuy deutlich sparen. Während UVP und Straßenpreis immer noch bei 1.150 Euro liegen, bekommt ihr das iPhone 13 Pro (128 GB) bei Rebuy bereits für 980 Euro (bei Rebuy ansehen, Zustand „Sehr gut“). Ihr spart also über 14 Prozent. Wollt ihr lieber zu einem „Wie neu“-Modell greifen, seid ihr mit knapp 1.030 Euro immer noch günstiger im Vergleich zum Hersteller und den Ladenpreisen.

Aber das war es noch nicht mit sparen, schließlich könnt ihr bei Rebuy nicht nur Second-Hand-Ware kaufen, sondern euer Gebrauchtes ebenso verkaufen. Möchtet ihr euch beispielsweise von eurem iPhone 12 Pro (128 GB) trennen, müsst ihr einfach nur auf der Website von Rebuy oben rechts auf „Verkaufen“ klicken und das entsprechende Modell eingeben. Danach beantwortet ihr nur noch einige Fragen zum Zustand eures Smartphones. Habt ihr ein iPhone 12 Pro mit nur minimalen Gebrauchsspuren an Gehäuse und Display zu verkaufen und legt ihr zusätzlich noch das Ladekabel dazu, bekommt ihr 533 Euro zurück. Somit zahlt ihr effektiv nur 447 Euro für euer „neues“ iPhone 13 Pro.

Wie Rebuy gebrauchte Technik prüft, zeigen wir euch in unserem Video:

Darum lohnt sich das iPhone 13 Pro immer noch

Obwohl das iPhone 13 Pro seit über einem Jahr auf dem Markt ist, spricht vieles für das Modell: So bekommt ihr fast dieselbe Kamera wie beim iPhone 14 Pro – Apple hat sich da kaum was Neues einfallen lassen. Und diese Kamera kann sich sehen lassen: Tele- und Ultraweit-Objektiv leisten gute Arbeit. Auch der Akku lässt euch nicht im Stich: In seinem Vergleich zwischen iPhone 13 und 13 Pro ist unser Redakteur Sven mit einer Aufladung fast 3 Tage ausgekommen. Ein Vorteil zum Standardmodell iPhone 13 ist außerdem die Bildwiederholrate von 120 Hertz, die für ein smoothes Displaygefühl bei der Pro-Version sorgt.

Übrigens müsst ihr euch wegen des Zustands „Sehr gut“ bei Rebuy keine Sorgen machen: Das Handy ist voll funktionsfähig und kann lediglich am Display oder Gehäuse minimale Gebrauchsspuren aufweisen, ebenso besitzt der Akku nach wie vor eine hohe Kapazität.

Aufgrund der steigenden Kosten derzeit kann es sich wirklich lohnen, bei Neuanschaffungen einen Blick auf Rebuy und Co. zu werfen. Die gebrauchte Technik wird eingehend geprüft, man profitiert von einer 36-monatigen Garantie und wird somit bei Problemen nicht allein gelassen. Zudem spart ihr nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen und leistet damit einen nachhaltigen Beitrag für die Umwelt.

Die wichtigsten Spezifikationen des iPhone 13 Pro

Display 6,1 Zoll mit 120 Hz Betriebssystem & SoC iOS 15 mit A15 Bionic Chip Speicher 8 GB RAM, 128 GB bis 1 TB ROM

