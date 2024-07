Geheimer Helfer: Darum solltet ihr die Kerbe am Tankdeckel nutzen

Fast jeder Autofahrer kennt die zwei Vertiefungen am Tankdeckel des Fahrzeugs. Aber nur die wenigsten wissen, welchen Zweck sie erfüllen.

Wer sein Auto regelmäßig tankt, dem dürften sicherlich schon die zwei Vertiefungen am Tankdeckel des Fahrzeugs aufgefallen sein. Auf den ersten Blick wird ihr Zweck nicht ersichtlich. Jedoch können die Kerben beim Tanken äußerst nützlich sein.

Kerben am Tankdeckel: Das ist ihr Zweck

Kurz gesagt: Diese Kerben ermöglichen es euch, den Tankdeckel an der Tankklappe zu befestigen. Ihr klemmt den Deckel einfach mit den Kerben an die Klappe. Bei älteren Fahrzeugen solltet ihr jedoch vorsichtig sein, da das Plastik oder die Gummierung der Kerben oft sehr hart ist. Dies kann dazu führen, dass der Lack der Klappe beschädigt wird, wenn ihr den Deckel zu fest drückt.

Wenn ihr den Dreh einmal raushabt, erweist sich diese Nutzung der Kerben als sehr praktisch. So besteht nicht die Gefahr, dass ihr den Tankdeckel auf das Autodach legt und später vergesst. Bei Tankdeckeln mit einer befestigten Lasche vermeidet ihr zudem, dass der herabhängende Deckel den Lack der Karosserie beschädigt.

So wisst ihr immer, auf welcher Seite der Tankdeckel ist

Ein typisches Problem von Autofahrern ist auch, zu vergessen, auf welcher Seite sich der Tankdeckel befindet. Schließlich kann dies je nach Fahrzeug variieren. Um herauszufinden, ob der Tankdeckel bei eurem Fahrzeug links oder rechts platziert ist, müsst ihr aber nicht extra aussteigen. Dafür gibt es einen kleinen Pfeil im Cockpit des Autos.

Der Pfeil zeigt an, auf welcher Seite sich der Tankdeckel befindet. Ist das Dreieck also links von der Zapfsäule abgebildet, befindet sich der Tankdeckel auf der Fahrerseite. Zeigt die Pfeilspitze nach rechts, solltet ihr euch hingegen links von der Zapfsäule hinstellen. Leider ist dieser nützliche Hinweis nicht in jedem Auto vorhanden.

