Geldanlage-Tipp: So bekommt ihr 3,75 % Zinsen bei Trade Republic

Sucht ihr nach attraktiven Zinsen für eure Ersparnisse? Dann könnte das Angebot von Trade Republic genau das Richtige für euch sein. Ihr erhaltet dort dauerhaft 3,75 Prozent Zinsen pro Jahr. Zusätzlich profitiert ihr von sehr niedrigen Gebühren beim Handel mit Aktien, ETFs und Kryptowährungen. Hier sind die Details.

Trade Republic: So sichert ihr euch 3,75 % Zinsen auf eure Ersparnisse

Wer in die Welt von Aktien, ETF und Krypto eintauchen möchte, bekommt beim Online-Broker Trade Republic gerade ein verlockendes Angebot geboten. Zum kostenlosen Girokonto bekommt ihr dauerhaft 3,75 Prozent Zinsen auf euer nicht investiertes Guthaben in unbegrenzter Höhe, was ein netter Nebenverdienst sein kann (Angebot bei Trade Republic ansehen). Dabei profitiert ihr von monatlichen Zinszahlungen.



Zusätzlich bietet euch Trade Republic besonders niedrige Handelsgebühren beim Traden – es fällt meist nämlich nur eine Pauschale von 1 Euro pro Order an. Bei anderen Anbietern bzw. den Depots der großen Banken können die Gebühren je nach Ordervolumen schon schnell mal im dreistelligen Bereich liegen.

So könnt ihr von der Verzinsung profitieren:



Für die App registrieren, neueste App-Version herunterladen und anmelden

Identifizierung per Video-Ident

Für Verzinsung des Guthabens: In der App auf Cash klicken → in den Bereich „Vorteile“ scrollen → Zinsen → Aktiviere 3,75 % p. a. Zinsen klicken und aktivieren.

So funktioniert das Handeln mit Trade Republic

Trade Republic ist eine zertifizierte Bank, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Laien und Trading-Anfängern zu ermöglichen, einfach und günstig am Kapitalmarkt zu handeln. Egal ob mit langfristigen Sparplänen oder schnellem Aktienhandel. Und das sogar größtenteils provisionsfrei, denn es fällt pro Order jeweils nur eine Pauschale von 1 Euro an. Das Tech-Unternehmen ist eine echte deutsche Wertpapierhandelsbank und wird sowohl durch die Bundesbank als auch die BaFin überprüft. Geldeinlagen sind daher auch gesetzlich bis 100.000 Euro gesichert. Die Verzinsung erfolgt bei verschiedenen Partnerbanken, die wiederum auch unterschiedlichen europäischen Einlagensicherungen unterliegen können.

Zudem könnt ihr seit neuestem von der Cashback-Funktion der Trade-Republic-Kreditkarte profitieren:

