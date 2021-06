Wo JBL drauf steht, ist nicht nur fetter Sound, sondern auch Qualität drin. Eine der beliebtesten Bluetooth-Boxen des amerikanischen Herstellers ist das Modell „JBL Charge Essential“ – aktuell extrem günstig bei Amazon und nur am Prime Day.

Nur am Prime Day: JBL Lautsprecher mit Powerbank-Funktion extrem günstig

Der JBL Charge Essential ist ein kleiner Alleskönner: Er sorgt nicht nur für guten Sound, er kann gleichzeitig sogar euer Handy aufladen. Außerdem ist er Wasserdicht und somit ein treuer Begleiter im Urlaub, am See oder auf dem Festival. Über 1.000 Amazon-Kunden sind bereits begeistert und vergaben ganze 4,8 von 5 Sternen. Im Rahmen des Amazon Prime Day ist der JBL Charge Essential aktuell auf nur 73,15 Euro (statt 99 Euro) reduziert. Schnell sein lohnt sich, der Preis gilt nur noch heute am 22. Juni.

JBL Charge Essential: Technische Daten des Bluetooth-Lautsprechers

Abmessungen: 21,3 x 8,7 x 8,9 cm

Gewicht 0,77 kg

Bluetooth-Version 4.1

20 Stunden Wiedergabezeit

Wasserdicht

Powerbank-Funktion

Im offiziellen Herstellervideo zum Vorgängermodell könnt ihr euch die Powerbank-Funktion genauer ansehen:

Für wen eignet sich der JBL Charge Essential?

Den JBL Charge Essential holt man sich, wenn man gerne draußen unterwegs ist und einen robusten Begleiter fürs nächste Festival oder den Urlaub braucht. Die Größe und das Gewicht sind zwar moderat, erfordern aber dennoch etwas Platz in der Tasche oder im Rucksack. Für Innenräume ist der Charge Essential von JBL selbstverständlich auch geeignet, auch wenn man ihn nicht an die Soundanlage schließen kann.

