Genialer Trick für den Urlaub: Darum solltet ihr ein Glas und ein Blatt in die Spüle stellen

Nach dem Urlaub wollt ihr in ein gut riechendes Zuhause zurückkehren? Wie euch ein Glas und ein Blatt Papier dabei helfen können, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Rückkehr aus dem Urlaub und die Wohnung riecht unangenehm

Es passiert immer wieder: Nach einem schönen Urlaub kommt man zurück nach Hause und wird von einem unangenehmen Geruch überrascht. Doch wo kommt dieser her? Die erste Vermutung ist oft die richtige: Der Geruch stammt aus dem Waschbecken, der Dusche oder der Spüle, also überall dort, wo eine Öffnung zum Abwasser vorhanden ist.

Anzeige

Damit dies beim nächsten Mal nicht wieder passiert, solltet ihr vor der Abreise mit einem Glas und einem Blatt Küchenpapier eine hilfreiche Vorsorge treffen.

Wer einen Urlaub plant und nach günstigen Tipps sucht, wird in diesem Video fündig.

Anzeige

Geruch kommt aus dem Siphon

Der unangenehme Geruch ist häufig das Resultat der Austrocknung des S-förmigen Rohrs unterhalb des Abflusses, welches als Siphon bezeichnet wird. Dieses ist bei Regelnutzung mit Wasser gefüllt, welches die Verbreitung von Abwassergerüchen in die Wohnung verhindert.

Bei hohen Temperaturen kann das Wasser im Siphon austrocknen. Wer nun länger verreist und seine Spüle entsprechend nicht nutzt, kann Zuhause dann von den negativen Abwassergerüchen überrascht werden.

Glas und Papier wirken dem Geruch entgegen

Wer nun überlegt, wie er trotz Urlaubsreise in eine gut riechende Wohnung zurückkehren kann, kann die oben genannten zwei in jedem Haushalt vorhandene Dinge zweckentfremden. Legt das Blatt auf den Ausfluss und stellt das Glas obendrauf – hiermit wird die Verdunstung gebremst und die Gerüche können sich durch das Glas nicht so weit in euren Wohnräumen ausbreiten.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann seinen Abfluss vor der Abreise reinigen und mit Wasser füllen. Dann sollte einer entspannten Urlaubsreise nichts mehr im Wege stehen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.