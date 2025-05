„Georgie & Mandy“ Staffel 2: Das Spin-off bekommt eine Fortsetzung

Das Universum von „The Big Bang Theory“ wächst: Die zweite Staffel des Spin-offs „Georgie & Mandy's First Marriage“ wurde nun offiziell angekündigt.

Das „The Big Bang Theory“-Spin-off bekommt eine Fortsetzung

Das Universum der beliebten Sitcom „The Big Bang Theory“ wird weiter ausgebaut. Nachdem das erfolgreiche Prequel „Young Sheldon“ bewiesen hat, dass das Potenzial für neue Geschichten in dieser Welt noch lange nicht ausgeschöpft ist, folgt mit „Georgie & Mandy's First Marriage“ (in Deutschland unter dem Titel „Georgie & Mandy“ bekannt) bereits die nächste Spin-off-Serie.

Die erste Staffel von „Georgie & Mandy's First Marriage“ umfasst 22 Episoden, die jeweils eine Laufzeit von 20 Minuten haben. Noch bevor das Finale der Staffel ausgestrahlt wurde, wurde laut ScreenRant bereits eine zweite Staffel der Serie bestätigt.

Das ist bisher zur zweiten Staffel bekannt

Obwohl die Fans zunächst zurückhaltend reagierten, gelang es „Georgie & Mandy“ tatsächlich, den Erfolg von „Young Sheldon“ fortzuführen. Nachdem „Young Sheldon“ mit dem Finale der siebten Staffel zu Ende ging, blieben die Zuschauer dennoch durch das Sequel des Prequels zu „The Big Bang Theory“ bei der Geschichte dran.

Wann genau die zweite Staffel erscheint, steht aktuell noch nicht fest. Sicher ist, dass die Serie aufgrund des Erfolgs erneut auf 22 Episoden ausgeweitet wird. CBS hat angekündigt, dass „Georgie & Mandy“ voraussichtlich 2025/26 zurückkehren wird (via Deadline). Für amerikanische Serien könnte das bedeuten, dass die zweite Staffel bereits im Herbst 2025 starten könnte.

In Deutschland ist die erste Staffel derzeit auf Joyn verfügbar – entweder im Streaming-Abo oder kostenlos mit Werbung. Es wird erwartet, dass auch die Fortsetzung dort erscheinen wird. Alternativ ist die Serie als Kaufversion bei Prime Video verfügbar. Im Free-TV feierte sie am 5. Mai 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben ihre Premiere. Pro Woche wird eine Doppelfolge ausgestrahlt.

Das steht für das „The Big Bang Theory“-Franchise an

Mit 12 Staffeln fand „The Big Bang Theory“ im Jahr 2019 sein Ende. Das Prequel „Young Sheldon“ schloss 2024 nach sieben Staffeln ab. Doch das Universum der Serie lebt weiter: Mit „Georgie & Mandy“ wurde ein weiteres Spin-off veröffentlicht, und eine dritte Ablegerserie befindet sich in der Planung. Darüber ist allerdings noch nichts bekannt (via Variety).

Die geplante vierte Serie im „The Big Bang Theory“-Franchise hat noch keinen offiziellen Titel und befindet sich derzeit lediglich in der Produktionsphase. Eine endgültige Zusage für eine Ausstrahlung steht bisher aus. Seit Oktober 2024 ist jedoch bekannt, welche Schauspieler Teil des Projekts sein könnten.

Unter den bestätigten Namen befinden sich Kevin Sussman, der Stuart Bloom, den Besitzer des Comicbuchladens, verkörperte; Lauren Lapkus, die Denise, Stuarts stellvertretende Managerin und spätere Freundin, spielte; sowie Brian Posehn, der in der Rolle des Geologen Bert Kibbler zu sehen war, der einst ein Auge auf Amy Farrah Fowler geworfen hatte.

Ob sich die neue Serie tatsächlich auf Stuarts Comicbuchladen oder ein völlig anderes Thema konzentriert, bleibt bislang unklar. Ebenso offen ist, in welchem Zeitraum die Handlung angesiedelt sein wird. Dennoch lässt der durchschlagende Erfolg der Hauptserie und ihrer bisherigen Spin-offs darauf hoffen, dass bald weitere Details ans Licht kommen.