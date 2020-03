Bildquelle: Honor / Getty Images – HAKINMHAN

Auf der Suche nach der passenden Ausstattung fürs Home Office? Dann solltet ihr bei Notebooksbilliger vorbeischauen. Der Online-Shop bietet gerade ein preiswertes Bundles aus Laptop und Smartwatch für 600 Euro an. GIGA verrät euch, für wen sich das Angebot lohnt.

Die Corona-Krise sorgt dafür, dass immer mehr Leute dazu übergehen, ihre Arbeit aus dem Home Office zu verrichten. Doch nicht jeder hat einen dafür passenden Laptop zuhause. Zum Glück hat Notebooksbilliger diese Woche ein interessantes Bundle geschnürt, das genau dieses Problem lösen könnte. Darin enthalten: Ein leichter und kompakter Business-Laptop mit PCIe-SSD sowie eine Smartwatch. Beide Geräte – ein echtes Knallerangebot!

Honor MagicBook 14 + Magic Watch 2 * Jetzt ab 599,90 € bei Notebooksbilliger Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.3.2020 13:48 Uhr

Die wichtigsten technischen Eigenschaften des Laptops im Überblick:

Display: 14 Zoll, 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD) @ 60 Hz, IPS-Panel (entspiegelt)

Prozessor: Ryzen 5 3500U (4 Kerne, 8 Threads @ max. 3,7 GHz)

Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 @ 2.400 MHz

Massenspeicher: 256 GB PCIe-SSD

Anschlüsse: HDMI, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB 3.1 (Typ-C), 1x Klinke

Konnektivtät: WLAN, Bluetooth 5.0

Betriebssystem: Windows 10 Home 64 bit

Akkukapazität: 56 Wh

Gewicht: 1,38 Kilogramm

Produkt-Einschätzung: Gut

Das Honor MagicBook 14 bietet mehr als genug Leistung für alle Arbeiten, die man normalerweise im Home Office zu erledigen hat. Der Ryzen 5 3500U hat auch genug Dampf, um damit leichte Bild- und Videobearbeitung durchzuführen. Zum Zocken eignet sich das Notebook jedoch nicht. Zwar setzt der Prozessor auf eine integrierte Vega-Grafikeinheit, mit der man Spiele wie League of Legends spielen können sollte, für grafisch anspruchsvolle Titel reicht die Leistung jedoch nicht aus.

Ganz anders sieht es mit der SSD aus. Da Honor hier ein PCIe-Modell verbaut, fährt der Laptop in Windeseile hoch, Programme und Anwendungen starten zügig und reagieren schnell auf Eingaben. Dank Aluminium-Gehäuse wirkt das MagicBook 14 sehr robust und edel, wiegt aber dennoch nur 1,38 Kilogramm. Wer übrigens gerne mal in den Abendstunden arbeitet, wird sich darüber freuen, dass das Notebook eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung besitzt.

zum Angebot bei Notebooksbilliger *

Ebenfalls gut zu wissen: Windows 10 ist auf dem Laptop bereits vorinstalliert, die Akkulaufzeit dürfte dank des 56-Wh-Akkus relativ üppig ausfallen. Einziges Manko ist die geringe Bildschirmhelligkeit des MagicBook 14. 250 cd/m² reichen in den meisten Fällen zwar aus, wer jedoch gerne draußen in der Sonne arbeitet, könnte dadurch Probleme bekommen. Notebooksbilliger bietet den Laptop in zwei Farben an: und . Alleine dafür würden sich die 600 Euro schon lohnen.

Honor MagicBook 14 + Magic Watch 2 * Jetzt ab 599,90 € bei Notebooksbilliger Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.3.2020 13:48 Uhr

Doch Käufer erhalten neben dem Laptop ja auch noch die Honor MagicWatch 2 – eine Smartwatch, die in unserem GIGA-Test satte 85 Prozent erzielte. Auch wenn man dazu sagen muss, dass die Uhr unserer Meinung nach eher ein Fitness-Tracker als eine Smartwatch ist. Der Funktionsumfang im Vergleich zu einer Galaxy Watch fällt zwar deutlich geringer aus, trotzdem macht die Smartwatch von Honor insgesamt eine gute Figur. Vor allem dann, wenn man bedenkt, dass man sie eigentlich kostenlos als Bundle-Zugabe bekommt. Normalerweise kostet die smarte Uhr rund 165 Euro.

Deal-Einschätzung: Sehr gut

Das Bundle von Notebooksbilliger kann sich wirklich sehen lassen. Für 600 Euro bekommt man einen guten Laptop, der sich perfekt fürs Home Office eignet – die Smartwatch ist eher die Kirsche auf der Sahnetorte. Wer gerade auf der Suche nach einem preiswerten und dennoch hochwertigen Laptop ist und sowieso schon Ausschau nach einem Fitness-Tracker oder günstigen Smartwatch gehalten hat, . Das ist ein wirklich guter Deal.