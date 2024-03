Gesünder und billiger als ein E-Bike: Aldi verkauft Gravel Bike zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr euch in diesem Jahr etwas mehr auf dem Fahrrad fortbewegen wollt und dazu noch ein gutes und bezahlbares Zweirad sucht, dann solltet ihr am 17. März 2024 bei Aldi reinschauen. Der Discounter verkauft ein komplett neues Gravel Bike von Prophete zu einem richtig guten Preis.

Aldi verkauft Gravel Bike für 699 Euro

In den letzten Jahren ist nicht nur das Interesse an E-Bikes massiv angestiegen, sondern auch an sogenannten Gravel Bikes. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike, mit dem ihr ins leichte Gelände gehen, aber auch auf Schotterpisten und der Straße ordentlich unterwegs sein könnt. Statt zwei Fahrrädern könnt ihr euch so eins holen und habt damit viel Spaß – ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Bei Aldi bekommt ihr ab dem 17. März 2024 mit dem GravelerFit ein Gravel Bike von Prophete für nur 699 Euro (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Im Prospekt ist das Angebot schon gelistet:

Bei Aldi im Onlinehop bekommt ihr ein Gravel Bike für kleines Geld. (Bildquelle: Aldi-Prospekt)

Das Gravel Bike sieht dabei richtig gut aus und hat mal 999 Euro gekostet. Die Farbe passt, ihr bekommt Shimano-Komponenten, innenliegende Züge, ordentliche Reifen und es scheint sogar ein Fahrradständer verbaut zu sein. Damit ihr anständig zum Stehen kommt, sind zudem mechanische Scheibenbremsen verbaut. Ihr braucht im Grunde nur noch eine Fahrradbeleuchtung, wenn ihr im Dunkel unterwegs sein wollt, und könnt dann günstig durch die Gegend radeln. Ein passendes Schloss verkauft Aldi im Übrigen auch im Onlineshop (bei Aldi anschauen).

Anzeige

Fahrradlicht-Set mit bis zu 70 Lux und USB-Anschluss Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.03.2024 12:11 Uhr

Im Video werden die Eigenschaften vorgestellt:

Prophete GravelerFit: Gravel Bike bei Aldi

Für wen lohnt sich der Kauf eines Gravel Bikes?

Ich persönlich bin ein großer Fan von Gravel Bikes und fahre damit mittlerweile deutlich häufiger als mit dem E-Bike oder Rennrad, weil ich auf so gut wie allen Untergründen unterwegs sein kann. Spontan einen Feldweg nehmen, während man gerade noch auf der Straße unterwegs war? Absolut kein Problem mit so einem Gefährt.

Anzeige

Einziger Nachteil ist, dass ihr keine Federung habt. Doch eine gute Radlerhose mit Polster schafft auch da Abhilfe. Wenn ihr euch also nicht auf eine Untergrundart versteifen und überall gut unterwegs sein wollt, dann ist ein Gravel Bike perfekt dafür geeignet. Ich habe den Kauf bis heute nicht bereut.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.