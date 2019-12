Last-Minute-Weihnachtsgeschenke: Die Top-Deals auf GIGA am Mittwoch

Auch in den verbleibenden Tagen vor dem Weihnachtsfest versorgen wir euch mit Schnäppchen, die sich wirklich lohnen. Wer also noch nach einem Weihnachtsgeschenk sucht, findet hier einige Top-Deals. Wir aktualisieren die Übersicht regelmäßig und passen die Angebote an. Am Mittwoch gibt es wieder einige Xbox-Bundles, Apple Watches und Fire-TV-Geräte zu reduzierten Preisen. Setzt euch ein Bookmark und kommt regelmäßig vorbei für die GIGA TOP DEALS.

Die großen Deal-Events sind zwar vorbei, aber das Weihnachtsgeschäft ruht natürlich nicht – es fängt jetzt erst an. Es dauert nicht mehr lange, bis die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen sollen. Genau der richtige Zeitpunkt, um auf GIGA nach dem idealen Tech-Geschenk und einem passenden Deal zu gucken. Wir haben für euch eine redaktionelle Vorauswahl getroffen und die Angebote in verschiedene Kategorien eingeteilt. Die 5 Top-Deals findet ihr direkt im Anschluss. Alle weiteren Schnäppchen folgen danach. Damit ihr schneller zum richtigen Deal kommt, könnt ihr die Kategorie-Sprungmarken nutzen.

Top 5 Deals

Hier unsere eigene Auswahl der besten Deals. Alle weiteren Schnäppchen aus den einzelnen Kategorien findet ihr weiter unten.

Deal-Aktionsseiten der Shops

Obwohl Black Friday und Cyber Monday 2019 Geschichte sind, gibt es in einigen Shops noch ein paar richtig gute Angebote für Stöberer. Dort findet ihr eine riesige Auswahl an mehr oder weniger gut sortierten Produkten, die noch im Angebot sind.

Smartphones – iPhone, Samsung Galaxy und mehr

Hier gibt es die besten Smartphone-Deals zu iPhones, Samsung-Galaxy-Handys und anderen Modellen ohne Vertrag. Passende Tarife findet ihr weiter unten.

Asus ROG Phone 1 (128 GB) bei Alternate für 429 Euro statt 467,03 Euro

bei Alternate für statt bei Amazon für 85,54 Euro statt 140,54 Euro

statt bei Amazon für 299,99 Euro statt 389 Euro

statt Google Pixel 3a (64 GB) bei Mobilcom-Debitel für 299 Euro statt 345 Euro

Achtung: Nur bei Einsendung eines Altgeräts (mindestens 100 Euro Rabatt)

Smartphone-Zubehör

: Qi-Wireless-Ladestation, max 10 W, ohne Netzteil, Stiftung Warentest 07/2019 Testsieger, bei Amazon für 15,99 Euro statt 29,99 Euro

: Qi-Wireless-Ladestation, max 10 W, ohne Netzteil, Stiftung Warentest 07/2019 Testsieger, bei Amazon für statt : für iPhone, Apple Watch und AirPods bei Amazon für 23,99 Euro statt 29,99 Euro

Wichtig: Amazon-Produktseite Rabattcoupon aktivieren, finaler Preis an der Kasse

Smartwatches & Fitnesstracker

, Aluminium mit Sportarmband in Space Grau bei Amazon für 419 Euro statt 442 Euro

statt Apple Watch Series 4 GPS + Cellular, 44 mm Silber/Edelstahl, weißes Sportarmband über idealo für 529,99 Euro statt 561,88 Euro

Silber/Edelstahl, weißes Sportarmband über idealo für statt Fitbit Inspire schwarz/rot bei expert für 44,99 Euro statt 56,69 Euro

Tablets & eBook-Reader

Neben „klassischen“ Tablets wie das iPad oder ein Galaxy Tab findet ihr hier auch eBook-Reader oder „Hybrid-Tablets“ wie das Surface mit Windows.

Datenflat mit 15 GB LTE im Telekom-Netz + iPad 2019 Cellular 32 GB + Apple Pencil 1st Gen. * für 19,99 Euro/Monat + einmalig 88,99 Euro

m-d Datenflat im Telekom-Netz, keine Telefonie, 15 GB LTE, max 150 MBit/s

insgesamt 568,75 Euro über 24 Monate

Wert der Hardware ca. 535,63 Euro (iPad 444,67 Euro + Apple Pencil 90,96 Euro) → rechnerisch ca. 1,38 Euro/Monat für den Tarif

Gleiches Angebot alternativ auch bei Saturn * verfügbar

Handytarife mit Smartphone

Auch nach dem Cyber Monday gibt es viele Handytarife mit Smartphones und anderen Zugaben (z. B. Konsolen) im Bundle, bei denen ihr sogar Gewinne machen könnt. Der Übersicht halber fassen wir unter „einmalig“ die Gerätezuzahlung, Anschlussgebühr und Versandkosten zusammen.

Tarife ohne Handy

Wer nur nach einem möglichst günstigen Vertrag oder besonders viel Datenvolumen sucht, ist hier richtig. Zu beachten sind vor allem die MediaMarkt- und Saturn-Tarife, die als Bonus Guthaben für die jeweilige Ladenkette enthalten. Wer sowieso plant, dort Geld auszugeben, kann hier tolle Schnäppchen für Tarife mit viel Datenvolumen machen – ideal geeignet sind diese SIMs für LTE-Tablets, 4G-Router oder Autos.

Smart Home

Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, um seine Wohnung zum Smart Home zu machen. Sprachassistenten von Google und Amazon sind stark reduziert. Das smarte Lichtsystem Philips Hue ist aktuell ebenfalls günstig.

Ikea: TRÅDFRI Set Smarte Glühbirne + Fernbedienung (Kompatibel mit Hue und Zigbee) für 19,99 Euro

+3,90 Versand oder Marktabholung

(Kompatibel mit Hue und Zigbee) für +3,90 Versand oder Marktabholung bei Amazon für 64,99 Euro statt 89,99 Euro

statt Amazon Echo Dot (3. Gen) bei Cyberport für 29,99 Euro statt 49,99 Euro

Auch bei MediaMarkt oder (29,99 Euro)

bei Cyberport für statt Auch bei MediaMarkt oder (29,99 Euro) Google Home Mini 2er-Pack bei MediaMarkt für 39 Euro statt 67,74 Euro (33,87 Euro Einzelpreis x2)

Auch bei Saturn zum gleichen Preis

bei MediaMarkt für statt (33,87 Euro Einzelpreis x2) Auch bei Saturn zum gleichen Preis bei Amazon für 149 Euro statt 213,80 Euro (148,90 Euro Ring Door View Cam + 64,90 Echo Show 5)

statt (148,90 Euro Ring Door View Cam + 64,90 Echo Show 5) Saugroboter bei Amazon für 169,99 Euro statt 199,88 Euro

statt Saugroboter bei Amazon für 199,99 Euro statt 269,99 Euro

Laptops

Egal, ob Gaming-Laptop, portables Convertible oder Office-Notebook – hier haben wir die aktuell besten Laptop-Deals aufgelistet.

: 15,6 Zoll Full-HD-Display, AMD Ryzen 5 3500U, 8 GB DDR4-RAM, 256 GB SSD, DVD-Brenner bei notebooksbilliger.de für 449 Euro statt 515,50 Euro

PC-Zubehör

Grafikkarten, Gaming-Mäuse, Eingabegeräte, VR-Brillen oder Controller. Hier gibt es alles, was für PC-Fans von Interesse sein könnte.

Dell SE2417HGX 23,6 Zoll Monitor, 75 Hz, TN-Panel mit Full-HD-Auflösung, AMD FreeSync bei Cyberport für 99 Euro statt 125,99 Euro

Speicher

Ihr braucht mehr Speicher für eure Nintendo Switch oder eine schnelle interne oder externe SSD? Dann guckt euch diese Angebote an.

Class 10, U1, A1-Speicherkarte bei Amazon für 14,99 Euro statt 17,99 Euro

statt bei notebooksbilliger für 71,98 Euro statt 95,85 Euro

Konsolen + Zubehör

Spiele

Audio

Im Audio-Bereich gibt es dieses Jahr besonders Deals zu Kopfhörern oder Bluetooth-Lautsprechern.

für 29,99 Euro statt 49,99 Euro

statt SONOS One SL Stereo-Set bei tink für 299,95 Euro statt 318 Euro (2x Einzelpreis)

bei tink für statt (2x Einzelpreis) : BT Over-Ears bei Amazon für 229 Euro statt 234,99 Euro – GIGA-Wertung: 91%

In allen Farben auch bei Saturn für 229 Euro +1,99 Versand oder Marktabholung

TV-Geräte + Zubehör

bei Amazon für 24,99 Euro statt 39,99 Euro

Auch bei MediaMarkt oder Saturn zum gleichen Preis (+ 2 Monate Zattoo Ultimate gratis)

statt Auch bei MediaMarkt oder Saturn zum gleichen Preis (+ 2 Monate Zattoo Ultimate gratis) bei Amazon für 34,99 Euro statt 5 9,99 Euro

Auch bei MediaMarkt oder Saturn zum gleichen Preis (+ 2 Monate Zattoo Ultimate gratis)



bei Amazon für statt 5 Auch bei MediaMarkt oder Saturn zum gleichen Preis (+ 2 Monate Zattoo Ultimate gratis) bei Amazon für 94,99 Euro statt 119,99 Euro

Auch bei MediaMarkt oder Saturn zum gleichen Preis (+ 2 Monate Zattoo Ultimate gratis)

Streaming

: 15% mehr Guthaben beim Kauf einer Gutscheinkarte ab 30 Euro über Amazon

: 15% mehr Guthaben beim Kauf einer Gutscheinkarte ab 30 Euro über Amazon bei Amazon für 99,99 Euro statt 119,99 Euro

Kameras

E-Scooter

iconBIT IK-1969K City E-Scooter bei Saturn für 399 Euro statt 479,90 Euro

Versandkostenfrei bei Marktabholung

Sonstiges

Amazon-Aktionen

Auch ohne Blitzangebote kann man aktuell sparen und vom Weihnachtsgeschäft profitieren. Weitere Deals im Amazon-Universum haben wir für euch in folgenden Artikeln zusammengefasst:

: Ständig neue Angebote aus zahlreichen Kategorien

: 6 Monate mit 6 Hörbüchern zum halben Preis – bei Amazon für 29,70 Euro statt 59,40 Euro

statt (bei erstmaliger Aufladung)

(bei erstmaliger Aufladung)



Bis zu 20% auf ausgewählte AmazonBasics-Produkte

Musik-Streaming für 0,99 Euro

: bei Amazon 2-3% Rabatt, überall sonst 0,5% Rabatt und 60 Euro Startguthaben (Nicht-Prime-Kunden: 50 Euro)

Für Amazon-Prime-Kunden kostenlos, Infos und Tipps im GIGA-Artikel zur Amazon-Kreditkarte)