Bei Expert gibt es gerade ein Angebot, das definitiv einen Blick wert ist. Der Elektronikmarkt bietet einen gigantischen 4K-Fernseher von Samsung zum Bestpreis an. GIGA verrät, für wen sich das Angebot lohnt.

Samsung Electronics Facts

Unglaubliche 70 Zoll misst der Samsung UE70RU7099 in der Diagonale – jetzt gibt es den Riesen-Fernseher bei Expert zum Preis von 699 Euro zu kaufen. Der Smart-TV löst in 4K auf, unterstützt die HDR-Standards HDR10+ und HLG und ist zudem mit dem Google Assistant und Amazon Alexa kompatibel. Dank VESA-Halterung kann die mächtige Glotze auch problemlos an der Wand befestigt werden – auf diese Weise spart man sich einiges an Platz. Als Betriebssystem kommt Tizen zum Einsatz.

Zum Angebot von Expert

Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick:

Bildschirmdiagonale: 70 Zoll

Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel (Ultra-HD)

Panel: VA (Edge-Lit)

HDR10, HDR10+, HLG

WLAN, Bluetooth

Triple Tuner

3x HDMI, 1x Komponente, 1x Composite Video, 2x USB 2.0

Produkt-Einschätzung: Gut

Im Gegensatz zu den deutlich hochpreisigeren Produkten kommen in der RU-Serie von Samsung keine QLED-Panel zum Einsatz. Hier setzt das Unternehmen noch auf klassische LCDs, welche dennoch für ein durchaus schönes Bild sorgen. So starke Kontraste wie bei einem OLED oder strahlende Farben wie beim hauseigenen QLED sollte man jedoch nicht erwarten. Was hingegen vor ein echtes Wow-Erlebnis sorgt, ist die schiere Größe des Samsung-TVs. Für gerade einmal 699 Euro bekommt man hier wirklich verdammt viel Fernseher.

Gamer sollten sich den Kauf aber gut überlegen. Im Vergleich zum direkten Nachfolger, dem RU8009, verbaut Samsung im RU7099 nämlich nur 50- statt 100-Hz-Panel. Immerhin, die 65-Zoll-Version des aktuelleren Modells ist ebenfalls im Angebot und kostet gerade 677 Euro bei MediaMarkt.

Deal-Einschätzung: Gut

699 Euro für einen 70-Zoll-Fernseher von Samsung klingen erstmal nach einem fantastischen Deal. Wer jedoch einen Blick auf den Preisverlauf wirft, wird feststellen, dass der RU7099 des Öfteren zu diesem Preis gehandelt wird. Ein schlechtes Angebot ist die Aktion bei Expert deswegen aber trotzdem nicht. Wer einen möglichst großen Fernseher zum Sparpreis sucht, kann hier zuschlagen.

Zum Angebot von Expert

Wer sich auch mit einem kleineren Modell zufriedengibt – und dafür mehr Wert auf die Bildqualität legt – sollte stattdessen einen Blick auf den TCL 55 C715 werfen, der ebenfalls gerade reduziert ist. Der 55-Zoll-Fernseher setzt im Gegensatz zum Samsung-Modell auf ein QLED-Panel und kostet nur 499 Euro.