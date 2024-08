Glasgow-Smile: Bedeutung & bekannteste Opfer

Das Glasgow-Smile („Glasgower Lächeln“) oder auch Chelsea-Smile ist allseits bekannt. Woher kommt diese Bezeichnung? Wer sind die bekanntesten Opfer und wofür steht es überhaupt? Wie kam der Schauspieler Tommy Flanagan zu seinen Narben?

Ja, das Glasgow-Smile ist eine Form der Verstümmelung, die in bestimmten Kreisen praktiziert wird. Man kann es deshalb als real bezeichnen und nicht einfach nur als eine „Urban Legend“, die in Literatur und Film aufgegriffen und verarbeitet wird. Bei dem Smile handelt es sich um eine schwere Verletzung, die durch das Aufschneiden der Mundwinkel bis zu den Ohren verursacht wird. Dadurch entsteht ein narbenähnliches „Lächeln“. Diese Art von Verletzung ist oft mit Gewaltverbrechen und Folter verbunden und hat ihren Namen von der Stadt Glasgow in Schottland, wo sie angeblich häufig vorkam.

Glasgow-Smile: Ursprung und Bedeutung

Glasgow-Smile ist Englisch und bedeutet übersetzt „Glasgow-Lächeln“. Der Ausdruck bezeichnet sowohl die Handlung der Verstümmlung als auch die letztendliche Narbe. Beim Glasgow-Smile werden mit einem Messer oder einem anderen scharfen Gegenstand die Mundwinkel über die Wangen bis zu den Ohren durch einen Schnitt verlängert. Das Opfer wirkt, als ob es permanent lachen beziehungsweise grinsen würde.

Das Glasgow-Smile heißt so, weil es in den 1920er und 30er in der Stadt Glasgow zum ersten Mal gehäuft praktiziert wurde. Eine größere Popularität und einen anderen Namen bekam das Glasgow Smile ab den 60er Jahren: Die „Chelsea Headhunters“ bedienten sich mit Vorliebe dieses speziellen Lächelns. Deswegen ist die Gesichtsnarbe auch unter dem Namen Chelsea-Smile und Chelsea-Grin bekannt.

Das Chelsea-Smile ist – egal wer es verwendet – eine Bestrafungs- und Einschüchterungsmethode. In den meisten Fällen wird diese Art der Verstümmlung von Gang-Mitgliedern, Kriminellen und Drogendealern verwendet.

Ein Glasgow-Smile ist nicht nur eine physische Verletzung, sondern trägt auch psychische und emotionale Narben bei den Opfern. Es wird oft als Akt der Einschüchterung oder Bestrafung verwendet, besonders in kriminellen Kreisen.

Der grausame Charakter dieser Verletzung hat dazu geführt, dass sie in Filmen, Büchern und anderen Medien oft als Symbol für extreme Gewalt und psychische Qualen verwendet wird.

Glasgow Smile – bekannteste Opfer: Vom Joker bis zu Tommy Flanagan

Ein Schauspieler, der das Glasgow Smile im Gesicht trägt, ist Tommy Flanagan. Als Chips in der Serie Sons of Anarchy hat er es von seinem Feind Jimmy O’Phelan zugefügt bekommen. In einer Folge revanchiert er sich bei diesem mit einem weiteren Glasgow-Smile, bevor er ihn dann tötet. Entgegen der Vermutung, dass es sich – ähnlich wie bei der Joker-Darstellung von Heath Ledger – um Make-up handelt, sind die Narben von Tommy Flanagan real: In seiner Jugend wurde er von Räubern überfallen. Weil er sich weigerte, Wertgegenstände herauszugeben, wurde er unter anderem lebensbedrohlich verletzt und bekam das Glasgow-Smile zugefügt. Im Anschluss fiel er in eine Depression. Seine Frau und ein Freund schlugen ihm vor, Schauspieler zu werden. Er folgte dem Rat und legte mit Rollen in Braveheart, Gladiator, Sin City und Sons of Anarchy eine gute Karriere hin.

Hier sieht man die Narbe im Gesicht von Schauspieler Tommy Flanagan (Bildquelle: IMAGO / BOBO)

Weitere berühmte Personen und Opfer des Glasgow-Smiles:

Mickey Rourke : Ein amerikanischer Schauspieler, der in seinen Filmen oft Figuren darstellt, die ähnliche Verletzungen erleiden, obwohl er selbst kein direktes Opfer eines Glasgow-Smiles war. Es gibt jedoch Gerüchte und Spekulationen, dass er in seiner Zeit als Boxer und aufgrund seiner assoziierten Lebensweise Verletzungen erlitten haben könnte, die zu solchen Narben führten.

: Ein amerikanischer Schauspieler, der in seinen Filmen oft Figuren darstellt, die ähnliche Verletzungen erleiden, obwohl er selbst kein direktes Opfer eines Glasgow-Smiles war. Es gibt jedoch Gerüchte und Spekulationen, dass er in seiner Zeit als Boxer und aufgrund seiner assoziierten Lebensweise Verletzungen erlitten haben könnte, die zu solchen Narben führten. Freddy Krueger (fiktiv) : Obwohl Freddy Krueger aus der „Nightmare on Elm Street“-Filmreihe ein fiktiver Charakter ist, weist sein entstelltes Gesicht Ähnlichkeiten mit einem Glasgow-Smile auf, was dazu beigetragen hat, das grausame Bild dieser Verletzung in der Popkultur zu verstärken.

: Obwohl Freddy Krueger aus der „Nightmare on Elm Street“-Filmreihe ein fiktiver Charakter ist, weist sein entstelltes Gesicht Ähnlichkeiten mit einem Glasgow-Smile auf, was dazu beigetragen hat, das grausame Bild dieser Verletzung in der Popkultur zu verstärken. Jack Napier / Joker (fiktiv): In verschiedenen Darstellungen des Jokers, insbesondere in „The Dark Knight“ (2008), zeigt Heath Ledger‘ Version des Charakters Narben, die einem Glasgow-Smile ähneln, was die grausame und psychotische Natur des Charakters unterstreicht.

Literatur, Musik und Film haben das Glasgow-Smile aufgegriffen und verarbeitet. Hier sind einige Beispiele:

Die Band „Bring Me the Horizon“ hat einen Song namens Chelsea Smile.

Weitere Fiktive Figuren und Persönlichkeiten , die das Glasgow-Smile tragen, sind unter anderem: Ichi the Killer Jeff the Killer

, die das Glasgow-Smile tragen, sind unter anderem: In der ersten Staffel von Hannibal, die Serie, werden gleich zwei Opfer mit dem Glasgow Smile gezeichnet.

Chelsea Grin ist auch der Name einer amerikanischen Deathcoreband.

