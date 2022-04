Bei den frühlingshaften Temperaturen zieht es viele mit dem Rad hinaus ins Grüne. Wer darüber nachdenkt, das Ganze auf einem E-Bike zu tun, bekommt beim Baumarkt Globus jetzt die günstige Gelegenheit: Dieser bietet ein sportliches E-Mountainbike zum Bestpreis an. Wir verraten, warum sich der Deal lohnt.

Zündapp E-Bike MTB Z808 bei Globus zum Bestpreis

Der Baumarkt Globus hat neben Haus- und Garten-Artikeln auch Fahrräder mit Elektromotor im Angebot. Darunter auch ein Pedelec-Mountainbike, welches gerade zum historischen Bestpreis zu bekommen ist. Das Zündapp E-Bike MTB Z808 ist für nur noch 999 Euro (statt 1.399 Euro) zu haben. Ihr spart also über 28 Prozent, und über 230 Euro gegenüber den Angeboten bei anderen Online-Händlern. Das Rad kann lokal abgeholt oder für 29,99 Euro versandt werden.

Wie gut ist das Pedelec bei Globus?

Das Zündapp MTB Z808 ist ein Mountainbike mit einer Rahmenhöhe von 48 cm. Die Laufradgröße beträgt 27,5 Zoll und ist für Personen mit einer Körpergröße zwischen 170 und 190 cm am besten geeignet. Das Rad trägt inklusive Gepäck ein Gesamtgewicht bis 120 kg, das Rad selbst wiegt 23 kg.

Sportliches Design: Das Zündapp E-Bike MTB Z808. (Bildquelle: Zündapp)

Es ist ein Radnabenmotor am Hinterrad verbaut, der mit einer Leistung von 250 Watt beim Treten unterstützt oder für ein tretfreies Vorankommen von bis zu 25 km/h und bis zu 150 km Reichweite sorgt. Je nachdem wie viel Gepäck man mitnimmt und wie hoch man den Unterstützungsgrad einstellt, dürfte die Reichweite aber eher etwas unter 100 km sein. Der Akku ist komplett im Aluminium-Rahmen versteckt. Per Display an der Lenkstange kann das Unterstützungslevel ausgewählt werden und es zeigt zudem die wichtigsten Fahrdaten an.

Natürlich lässt sich das Rad auch ohne Strom manuell bedienen und greift dabei auf einen Kettenantrieb mit 21 Gängen zurück, welcher mit einem Shimano-Alivio-Schaltwerk und -Schalthebel bedient wird. Mountainbike-typisch hat das Rad sowohl einen sportlichen, schmalen Sattel als auch eine Federgabel am Vorderrad, die für geschmeidiges Fahren auch in unwegsamen Gelände sorgt.

Welche E-Bikes sonst noch empfehlenswert sind, erfahrt ihr in unserem Test:

