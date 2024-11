Glumanda und Co: Schnappt euch eure Lieblings-Pokémon im Retro-Pixel-Stil

Für alle Pokémon-Fans, die auf Originalität und Retro stehen und dazu noch gerne basteln, gibt es was Besonderes. Diese Modelle holen euch zurück in die 90er!



Pokémon im Retro-Look

Seit Ewigkeiten begeistern Pokémon Groß und Klein. 1996 kamen die ersten Pokémon-Videospiele in Japan raus, Pokémon Rot und Pokémon Grün. Zu diesen Spielen gibt es auch schon seit 1996 Spielkarten. Dazu gesellten sich jede Menge Filme, eine Anime-Serie, haufenweise Merchandise und Spin-offs wie Pokémon Go oder Pokémon Unite.

Pokémon hat innerhalb der letzten 30 Jahre auf jeden Fall Kultstatus erreicht und für die älteren Hasen unter euch einen echten Erinnerungswert. Für echte Fans gibt es bei Amazon jetzt Pokémon Figuren in Retro-Look zum Zusammenbauen!

Ob der Feuer-Pokémon Glumanda, oder der kleine Pikachu vom Typ Elektrizität, ihr könnt euren Favoriten in Retro-Optik selbst zusammenbasteln und in Erinnerungen schwelgen.

MEGA Pokémon Glumanda zusammenbaubare Figur im Retro-Look

Neben Glumanda und Pikachu könnt ihr auch aus Mew, Bisasam, Evoli und Schiggy wählen, sodass ihr sehr wahrscheinlich euer Lieblings-Pokémon unter den Figuren findet.

Pokémon, die ihr bestimmt ins Herz geschlossen habt, seht ihr hier.

Was könnt ihr von den Pokémon Figuren erwarten?

Die Pokémon Figuren sehen durch einzelne „Steine“, die man zusammensetzt, aus als wären sie verpixelt, was für den gewünschten Retro-Look sorgt. Die Figuren wirken als wären sie in den 90ern direkt aus euren Gameboys gehüpft. Mit diesem Look stechen sie auch aus anderen Pokémon-Figuren hervor.

Die Modelle haben an der Rückseite eine Aufhängung und einen Aufsteller, sodass sie an die Wand gehängt oder auf eurem Regal platziert werden können. Die Pokémon sind nur ungefähr 15 cm groß, weshalb sie sich auch gut auf einem Couchtisch oder einer Kommode machen.

Die Pokémon Figuren sind nicht nur für Kinder geeignet, sondern speziell wegen der Optik ein besonderer Spaß für erwachsene Fans, die sich vielleicht noch an die Anfänge von Pokémon erinnern können. Sammler und Liebhaber kommen hier auf ihre Kosten.

