„Good American Family“: Die wahre Geschichte hinter der Miniserie

Ein Kind wird adoptiert und später ausgesetzt. Die Geschichte von Natalia Grace erschütterte die USA – und inspirierte zu der Serie „Good American Family.“

Was ist Fakt, was Fiktion? Der reale Fall hinter der Serie

Die Miniserie „Good American Family“ basiert auf der wahren Geschichte von Natalia Grace, einer ukrainischen Waise mit Kleinwuchs, die 2010 von Kristine und Michael Barnett adoptiert wurde.

Die Barnetts behaupteten später, Natalia sei eine erwachsene Frau, die sich als Kind ausgab, und ließen ihr Geburtsjahr von 2003 auf 1989 ändern. Sie setzten sie schließlich aus, was zu einem komplexen juristischen und medialen Fall führte.

Worum geht es in „Good American Family“?

Die Dramaserie „Good American Family“ erzählt die Geschichte von Kristine und Michael Barnett, einem Ehepaar aus Indiana, das ein ukrainisches Mädchen namens Natalia adoptiert – in der Hoffnung, ihr ein liebevolles Zuhause zu geben. Doch schon bald wachsen Zweifel: Ist Natalia wirklich erst sechs Jahre alt? Oder handelt es sich um eine erwachsene Frau mit psychischen Problemen?

Die Serie folgt dem wachsenden Misstrauen der Barnetts, den medizinischen Untersuchungen und den dramatischen Entscheidungen, die schließlich dazu führen, dass Natalia allein in einer Wohnung zurückgelassen wird. Während die Öffentlichkeit sich in Medien und sozialen Netzwerken positioniert, kämpfen beide Seiten um ihre Version der Wahrheit.

„Good American Family“ zeigt die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Die erste Hälfte der Serie präsentiert die Sichtweise der Barnetts, während die zweite Hälfte Natalias Perspektive beleuchtet. Es ist ein packender Mix aus Familiendrama und True-Crime-Thriller – mit vielen offenen Fragen.

Neugierig geworden? Dieses Video zeigt euch den Trailer zu der spannenden Miniserie:

Good American Family - Trailer Englisch

Medizinische Gutachten, Misstrauen, Anklagen – der wahre Fall Natalia Grace

Natalia Grace wurde 2010 von den Barnetts adoptiert. Schon bald hegten sie Zweifel an ihrem Alter und behaupteten, sie sei viel älter als angegeben. Sie führten medizinische Untersuchungen durch und ließen schließlich ihr Geburtsjahr offiziell ändern. 2013 setzten sie Natalia in einer Wohnung in Indiana aus und zogen nach Kanada (Quelle: TODAY).

Später wurden sie wegen Kindesvernachlässigung angeklagt, jedoch wurden die Anklagen gegen Michael Barnett 2022 abgewiesen und gegen Kristine Barnett 2023 fallengelassen.

Nachforschungen von 2019 ergaben jedoch, dass Natalia zu der Zeit bei den Barnetts tatsächlich ein Kind war. In 2023 machte Natalia außerdem einen DNA-Test, der bewies, dass sie ungefähr 22 Jahre alt war und folglich zur Zeit ihrer Auseinandersetzungen mit den Barnetts ein Kind sein musste (Quelle: Screenrant).

Wie verlief Natalia Graces Leben nach den Barnetts?

Nach der Trennung von den Barnetts wurde Natalia Grace von Cynthia und Antwon Mans adoptiert. Anfangs schien alles gut zu laufen, doch später kam es zu Spannungen, und Natalia verließ die Familie. Seit Januar 2025 lebt sie bei der Familie DePaul in New York, arbeitet an ihrem Schulabschluss und strebt ein unabhängiges Leben an.