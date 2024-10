Google bringt euch ins Weltall: So erkundet ihr die ISS mit Street View

Einmal an den Ort reisen, an dem sich die am weitesten von der Erde entfernten Menschen befinden – Google Maps macht es mit Street View für die ISS möglich.

Street View in der ISS

Die Internationale Raumstation befindet sich etwa 400 Kilometer von der Erde entfernt im Weltraum. Über 16 Staaten der Welt, darunter die USA und Russland, arbeiten an und in ihr – insgesamt knapp 500 Menschen haben sie bisher besucht. Während für manche mit einer Reise zu ihr ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen würde, wäre es für andere ein absoluter Albtraum. Google Maps ermöglicht es, einen Einblick aus dem sicheren Wohnzimmer zu gewinnen.

Atemberaubend: Das Observationsmodul ist sicherlich eines der spannendsten Räume der ISS. (© Screenshot GIGA / Google)

Der beliebte Kartendienst von Google, der aus unserem heutigen Alltag kaum noch wegzudenken ist, bietet seit Februar 2017 mit seiner nützlichen Street-View-Funktion die Möglichkeit, viele Orte an Bord der Internationalen Raumstation ISS (englisch für „International Space Station“) zu besuchen und einen kleinen Einblick in die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Besatzung zu gewinnen.

Einblicke in die ISS, Ausblicke auf die Erde

Neben wunderschönen, beeindruckenden und vielleicht auch schwindelerregenden Ausblicken auf unseren Heimatplaneten, die Erde, zeigt Google Maps auch Einblicke in die verschiedenen Räumlichkeiten der ISS. Es ist möglich, zwischen verschiedenen Modulen der ISS zu wechseln. Es gibt kurze Erklärungen, welches Land für diesen Teil der ISS zuständig ist und was genau in diesem Bereich erforscht und gemacht wird.

Google Maps zeigt das Innere der ISS und bietet noch zahlreiche Erklärungen. (© Screenshot GIGA / Google)

Alltag auf der ISS

Arbeits- und Essbereiche sowie Schlafräume – das Leben der Crew im Weltraum besteht auch aus Alltagssituationen. Auch diese könnt ihr mithilfe der Street-View-Funktion versuchen, nachzuvollziehen. So werden die Sanitärbereiche der Besatzung gezeigt und es wird erklärt, wie diese in der Schwerelosigkeit genutzt werden. Wer wissen will, wo die Astronauten essen und wie sie ihre Mahlzeiten erwärmen, kann auch das erkunden.

Wenn ihr also interessiert seid, nehmt euch ein paar Minuten (oder ein bisschen mehr) und probiert diese spannende Möglichkeit aus, die Google Maps uns zur Verfügung gestellt hat.

