Google Maps erkennt die Bewegungsrichtung nicht? Dieser Trick kann euch retten

Wir alle nutzen mehr oder weniger oft Google Maps – aber manchmal hilft die App nicht ganz weiter, weil sie die Orientierung verloren hat. Was dann?

Google Maps als Helfer in vielen Situationen

Google Maps ist für viele von uns ein wichtiger Teil unseres Alltags. Sei es auf dem Weg zur Arbeit, um zu erfahren welcher Weg gerade der schnellste ist oder wie voll die Bahn ist, sei es um zu checken, was in der Umgebung gerade los ist oder sei es bei der Suche nach Dienstleistungen in eurer Nähe.

Wenn Google Maps dann nicht richtig funktioniert, kann es schnell nervig werden. Doch es gibt einen Trick, um dem Kartendienst wieder die Orientierung zu geben.

Das ist ein häufiger Fehler bei Google Maps

Google Maps hat im Normalfall eine sehr genaue Orientierung und weiß exakt, wo ihr seid. Manchmal versteht aber selbst Google Maps nicht genau, in welche Richtung ihr lauft oder blickt. Der Kartendienst zeigt euch das normalerweise durch eine blaue Fläche an. Manchmal ist Google Maps aber „verwirrt“ und die blaue Fläche wechselt hin und her. Was könnt ihr nun machen, um die App wieder auf Kurs zu bringen?

Google Maps lässt sich kalibrieren

Google Maps bietet hierfür eine sehr praktische Funktion, mit der ihr die App wieder zurück auf Kurs bringen könnt. So geht ihr Schritt für Schritt vor:

Wenn ihr in der App auf euren Standort klickt, öffnet sich ein Menü. In diesem wählt ihr dann den Punkt „Kalibrieren“ aus. Google Maps zeigt euch nun in einer Animation die Bewegungen an, die ihr durchführen müsst. Wenn ihr diese Bewegungen beendet habt, kehrt ihr automatisch auf die Karte zurück. Dort seht ihr nun einen zusätzlichen Pfeil zu eurem Standort. Im Optimalfall ist die App nun wieder kalibriert. Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholt ihr die oben genannte Schritte, bis die App wieder die richtige Richtung anzeigt.

Durch bestimmte Bewegungen lässt sich die App kalibrieren. (© Google Maps / Screenshot GIGA)

Nun sollte eure App kalibriert sein und ihr könnt Google Maps wie gewohnt nutzen.

