Google Maps für Kinder der 90er: „Friends“-Fans erkennen dieses Gebäude sofort

Ihr seid Fans von Sitcoms aus den 90ern? Dann sollte euch die Serie „Friends“ ein Begriff sein. Habt ihr euch schon mal gefragt, wo die legendäre Serie ihren Hauptschauplatz hat?

„Friends“ in New York: Wo treffen sich die Freunde?

Wenn ihr mit Passion die verschmelzenden Leben der sechs Freunde Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey und Phoebe und mitverfolgt habt, katapultiert euch dieser Fact über den Standort der Wohnung, in dem die meisten der Szenen in „Friends“ stattfinden, bestimmt direkt zurück in eure Jugend.

Wem von euch die sechs Freunde früher auch so nah waren, kann nun für den nächsten Trip nach New York einen kleinen Abstecher in den Lebensraum der „Friends“ planen. Nach einem Kaffee am Central Park ab nach Hause auf die Couch in Monicas Wohnung. Was will man mehr!

Ihr wollt wissen, was aus der Freunde-Crew geworden ist. Die Kollegen von kino.de zeigen euch euch im Video.

FRIENDS: Was machen die Darsteller heute?

Monicas Appartement in New York – unter Freunden

Das Herz des Happenings der Serie ist die Wohnung von Monica. In ihrem Appartement treffen sich die Freude regelmäßig und reden, leben, lachen und streiten auch ab und zu. Diese allen „Friends“-Fans bekannte Wohnung liegt in der Nähe der 7th Avenue in New York.

Friends-Building auf Google Maps gespottet (© Screenshot Giga, Goggle Maps)

Also warum nicht nach einem ausgiebigen Sightseeing-Tag mal daran vorbeischlendern? New York hat viel zu bieten – neben der Freiheitsstatue oder dem Empire State Building gibt es noch den berühmten Central Park für einen Spaziergang durchs Grüne und den Times Square, der euch die Nächte erleuchtet.

Doch für alle unter euch, die die Liebe fürs Detail kennen und auch die kleineren Freuden wertschätzen, könnte das „Friends“-Building auf jeden Fall auch ein großes New Yorker Highlight werden. Vielleicht zaubert es euch ein Lächeln aufs Gesicht und bietet nach einem langen Tag in New York ein bisschen Ruhe und Freude.

