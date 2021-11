Logitel macht Google-Fans aktuell ein richtig gutes Angebot: Ihr bekommt das neue Pixel 6 samt 50-GB-Tarif im Vodafone-Netz für günstige 30 Euro im Monat. GIGA rechnet nach und verrät, warum der Deal sich lohnt.

Google Pixel 6 + 50-GB-Tarif im Vodafone-Netz zum Hammerpreis

Zum Black Friday hat die Vodafone-Marke Otelo das Datenvolumen im „Allnet Flat Max“-Tarif deutlich erhöht und bietet jetzt satte 50 GB, statt normalerweise nur 8 GB, zum Preis von 29,99 Euro im Monat an. Die Mobilfunkmarke Logitel macht ein Handy-Bundle draus und hat diesen Tarif nun mit dem Pixel 6 im Angebot, für nur 4,99 Euro Zuzahlung. Eine Allnet- und SMS-Flat ist ebenfalls inklusive, junge Leute unter 28 Jahre bekommen sogar 54 GB. Einziger Wermutstropfen: Die Datenübertragungsrate beträgt nur 21,6 MBit, was für den alltäglichen Gebrauch zwar locker ausreicht, doch in anderen Tarifen sind mittlerweile deutlich höhere Geschwindigkeiten drin.

Das Google Pixel 6 verfügt über ein 6,4-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.400. Dank 8 GB RAM und brandneuem Tensor-Prozessor läuft das Pixel 6 nicht nur äußerst flüssig, sondern bringt einige coole Komfort-Funktionen mit, die wir so bisher noch bei keinem anderen Android-Smartphone gesehen haben. Die 50-MP-Kamera ist ebenfalls überzeugend.

Tarif-Details im Überblick:

Tarif: Otelo Allnet Flat Max

Netz: Vodafone

50 GB LTE -Datenvolumen (bis 21,6 MBit/s)

-Datenvolumen (bis 21,6 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

24 Monate Vertragslaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Mehr zum Google Pixel 6 (Pro) erfahrt ihr im GIGA-Test und in unserem Hands-on-Video:

Google Pixel 6 im Hands-On: Das Android-Aushängeschild Abonniere uns

auf YouTube

Folgende Kosten erwarten euch:

Grundgebühr: 24 × 29,99 Euro im Monat

im Monat Einmalige Zuzahlung: 4,99 Euro

Anschlussgebühr: gratis

Versandkosten: gratis

= 724,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Google Pixel 6 mit Vodafone-Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Das Pixel 6 ist aktuell zum UVP von 649 Euro erhältlich, günstiger ist das Google-Handy im Neuzustand laut idealo-Preisvergleich derzeit nicht zu bekommen. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten des Vertrags über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, bleiben effektiv 75,75 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 3,16 Euro im Monat – ein sehr günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 50 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Weitere Black-Friday-Angebote findet ihr in unserer großen Übersicht oder hier:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).