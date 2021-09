Kühlschrank leer? Keine Zeit oder Lust, noch schnell einzukaufen? Das Start-Up Gorillas lockt mit Lebensmitteln zu Supermarktpreisen und wahnsinnig kurzer Lieferzeit. Aktuell können Neukunden mit einem Gutscheincode 10 Euro sparen, wenn sie für mindestens 25 Euro bestellen.

Gorillas Gutschein-Aktion: 10 Euro geschenkt für Neukunden

Der Lebensmittellieferdienst Gorillas geht in die Offensive: Neukunden können sich mit einem Gutscheincode ab einem Einkaufswert von 25 Euro 10 Euro Rabatt sichern. Das Angebot gilt für Neukunden und damit nur einmal pro Nutzerin oder Nutzer.

Für den Rabatt App laden und bei der 1. Bestellung mit mind. 25 Euro den Gutscheincode GO10DE eingeben.

Das Berliner Start-Up Gorillas wirbt damit, die bestellten Produkte innerhalb von 10 Minuten an seine Kunden zu liefern. Bei dem Online-Anbieter findet ihr deutschlandweit eine große Bandbreite an zahlreichen Lebensmitteln von Milchprodukten, Fleisch, Getränken, Kosmetikartikeln & Co. – sprich: alles, was ihr auch in einem Supermarkt finden würdet. Besonderheit: Geliefert wird in der Regel innerhalb von 10 Minuten – allerdings nur innerhalb der Liefergebiete.

So bekommt ihr die 10 Euro bei Gorillas geschenkt

Um den 10-Euro-Gutschein abzustauben, klickt auf die Gorillas-Startseite und ladet euch hier die App für euer Android-Smartphone oder iPhone herunter. Checkt vorab, in welchen Städten Gorillas zustellen kann und ob ihr euch in einem der Liefergebiete befindet.

Nun legt ihr die gewünschten Produkte in den Warenkorb, beachtet den Mindestbestellwert von 25 Euro für die Rabatt-Aktion. In der Kassenübersicht findet ihr den Button „Promo-Code hinzufügen“. Gebt dort den Code GO10DE ein. Das Feld befindet sich auf der gleichen Seite wie der „Zahlungspflichtig bestellen“-Button.

Hinweis: Die Aktion kann nur einmalig pro Nutzer und nur als Neukunde eingelöst werden.