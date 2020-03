Gratis-Hörbuch: „Känguru-Sammelsurium“ von Marc-Uwe Kling kostenlos downloaden – Deal des Tages

Amazons Hörbuch-Tochter Audible bietet gerade verschiedene Geschichten aus den Känguru-Büchern an. Das rund 50 Minuten länge „Känguru-Sammelsurium“ kann auch ohne Audible-Abo genossen werden. Wir zeigen, wie es geht.

Alles, was Marc-Uwe Kling anfasst, scheint gerade zu Gold zu werden. Neben diversen extrem erfolgreichen und sehr lustigen Kinderbüchern (u.A. , ) hat sind es natürlich die , die Kling zu einem der gefragtesten deutschen Autoren machen.

Gerade ist die Verfilmung zu „Die Känguru-Chroniken“ in die Kinos gekommen. Was liegt da näher, als sich mal mit der Buchvorlage zu befassen? Die Geschichten sind witzig und geistreich, die Audio-Version als Hörbuch außerdem vom Autoren sehr angenehm vorgetragen.

Kostenloses Hörbuch: Das Känguru-Sammelsurium gratis bei Audible

In einem kann man sich derzeit bei Audible einige der Episoden aus den mittlerweile vier Werken rund um den Autor-Erzähler und seinem Begleiter, einem kommunistischen Känguru, anhören. Für den Preis von 0 Euro eine willkommene Gelegenheit um herauszufinden, ob euch die Geschichten zusagen. An das Gratis-Hörbuch zu kommen, ist in einer Minute erledigt:

Ladet euch die Audible-App aufs Handy oder den PC

Loggt euch in der Audible-App mit eurem Amazon-Konto ein – ein Abo abzuschließen ist nicht notwendig.

Sichert euch auf das Gratis-Hörbuch

Fertig! Das Hörbuch ist in der Audible-App zum Download und Anhören verfügbar.

Falls ihr nach dem Hören Gefallen an Audible gefunden haben solltet, könnt ihr Audible 1 Monat kostenlos testen und 1 komplettes Hörbuch erhalten. In einem separaten Artikel erklären wir euch außerdem, wie ihr 3 Monate Audible zum halben Preis bekommt.