Kindle-E-Books kostenlos: Märchen 2.0, starke Frauen, tödliches Gift, vegetarische & vegane Küche

Jede Menge kostenloser E-Books für euren Kindle! Ihr könnt wahlweise vegan oder vegetarisch kochen, euch verlieben oder mit starken Frauen ein Königreich retten (Die ganze Trilogie der MacBride-Schwestern). Folgt in Krimis den Spuren von Giftmördern oder erlebt Märchen einmal auf eine ganz neue, reizvolle Weise.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Pferde mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman

Pferde mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman Ostsee-Küstenromane Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 09:37 Uhr

Annies Leben zerfällt plötzlich: Sie verliert ihren Job und entdeckt zu Hause ihren Partner mit einer anderen. Geschockt packt sie ihre Sachen und ihre Tochter und flieht nach Rerik an die Ostsee. Dort trifft sie auf Simon, der eine Auffangstation für Pferde leitet. Obwohl Annies Tochter begeistert ist, möchte Annie nach einem Reitunfall nichts mehr mit Pferden zu tun haben. Als ihre Tochter beschließt, mit einem Pferd zu ihrem Vater zu reiten, helfen Annie und Simon ihr und finden dabei auch die Liebe zueinander.

Anzeige

Verbotener alleinerziehender Vater

Verbotener Alleinerziehender Vater Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 10:00 Uhr

Cole Owen. Verboten. Verführerisch. Unwiderstehlich. Seit Jahren trage ich ein heimliches Verlangen für Cole in mir. Mein bester Freunds Bruder, ein alleinerziehender Vater und der Inbegriff von Männlichkeit. Doch er ist tabu, unerreichbar - bis ich das Kindermädchen seiner bezaubernden Tochter werde.

Anzeige

Nähe, die zu Vertrautheit wird. Blicke, die Funken sprühen. Die Versuchung ist allgegenwärtig. Und als wir eines Nachts allein sind, brechen alle Dämme. Leidenschaft entfacht sich, ein prickelndes Spiel mit dem Feuer beginnt. Doch unsere Liebe ist verboten. Ein Skandal, der alles zerstören könnte. Was wir uns nehmen, ist gefährlich, riskant - und gleichzeitig so unglaublich süß.

Kann unsere Leidenschaft der Gefahr trotzen? Oder werden wir uns am Ende in den Flammen unserer Begierde verbrennen? Tauche ein in die leidenschaftliche Geschichte von verbotener Liebe, prickelnder Spannung und dem Kampf um das, was am wichtigsten ist: das Glück.

Der London-Bachelor

Der London-Bachelor Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 10:33 Uhr

Chaos, Küsse und Kuchen: Ein freches Spiel mit der Liebe

Charlotte: Kassiererin, genervt von Job und Kunden, sucht Abenteuer.

Alex: Ex-Fußballer, sucht Frau fürs Leben in TV-Show.

Problem: Charlotte wird sein Kindermädchen ... und verliebt sich in ihn.

Lösung: Teuflischer Rollentausch mit einer Kandidatin!

Chaos: Verwechslungen, Verführungen, jede Menge Kuchen.

Gefahr: Charlottes Herz steht auf dem Spiel.

Kann Liebe gewinnen, wenn die Wahrheit ans Licht kommt?

Romantische Komödie mit frechem Humor und prickelnder Spannung.

Mia sucht Mr. Right

Mia sucht Mr. Right Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 10:42 Uhr

Mia erwischt ihren Freund auf frischer Tat und findet vorübergehendes Asyl bei ihrer Freundin Lotte. Die beiden beschließen, der Männerwelt und den alltäglichen Irrungen und Wirrungen des Frauenlebens den Kampf anzusagen – natürlich mit einer gehörigen Portion Humor.

Die Männer, die Mia nach ihrer Trennung trifft, sind jedoch eher Frösche als Prinzen. Frustriert kommt sie zu dem Schluss, dass Frauen nicht nach Männern suchen, sondern sich einfach finden lassen sollten. Getreu diesem neuen Motto fordert sie auch von ihrem Mr. Right, ihn zu finden, wenn er sich traut – und aus Versehen verweigert sie ihm sogar ihre Telefonnummer!

Wird Mia am Ende ihr Happy End bekommen, oder wird sie sich weiterhin mit Fröschen herumschlagen müssen?

Anzeige

Die Königin (Trilogie der MacBride-Schwestern 1)

Die Königin (Trilogie der MacBride-Schwestern 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 09:54 Uhr

Aideen MacBride kann sich nichts Schlimmeres vorstellen als den Verlust ihrer Schwestern. Mit einem Geheimnis beladen, das gefährlich ist, hält sie ihre mittlere Schwester sicher, die kurz davor steht, den Kronprinzen der Highland-Clans zu heiraten. Dieser Prinz ist ein mutiger Krieger, dessen Verlangen nach Schlachten ihn am Leben erhält. Die Verbindung dieser mächtigen Clans verspricht, den langwierigen Bürgerkrieg zu beenden, der das Land umklammert, doch sie birgt auch Intrigen und Verrat. Aideen akzeptiert ihr Schicksal, eine Spielfigur im politischen Spiel zu sein, als ihre Schwester Alistair MacCalister als Ehemann wählt. Um dem manipulativen Griff ihrer ehrgeizigen Mutter zu entkommen, beschließt Aideen zu fliehen – aber das Schicksal hat andere Pläne und führt sie in die Arme des unbarmherzigen Kriegers, genau an den Ort, an dem sie nie sein wollte.

Anzeige

Die Herzogin (Trilogie der MacBride-Schwestern 2)

Die Herzogin (Trilogie der MacBride-Schwestern 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 09:56 Uhr

Annabel MacBride hat sich nie gedacht, dass ihr Leben sich so komisch entfalten würde, wie in einem schrägen Märchen, das von einer Horde fieser Schurken ausgedacht wurde – einschließlich ihrer Mutter. Sie wird gegen ihren Willen in eine Ehe mit einem englischen Adligen gedrängt und weigert sich, bei den Intrigen mitzumachen, die den Thron ihres Schwagers Alistair MacCalister bedrohen. Mit einem Insiderwissen über die geheimen Pfade der MacCalister-Ländereien begibt sich Annabel auf ein waghalsiges Abenteuer, bei dem jeder Schritt zum Risiko wird. Doch im Schatten der Gefahr findet sie unerwartete Hilfe in den Armen des kühnsten Highland-Jägers, einem Verwandten des Königs höchstpersönlich.

Bruce MacCalister, bekannt für seine Wildheit auf dem Schlachtfeld, wird beauftragt, die Schwester der Königin zu beschützen und sie nach Dunhill zu geleiten. Doch während sie gemeinsam den Gefahren trotzen, erkennt Bruce, dass die größte Bedrohung nicht nur in den schroffen Bergpfaden liegt, sondern auch in der unwiderstehlichen Anziehungskraft, die er für die silbernen Augen der jungen Annabel empfindet.

Die Prinzessin (Trilogie der MacBride-Schwestern 3)

Die Prinzessin (Trilogie der MacBride-Schwestern 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 09:58 Uhr

Aila führt ein Leben im Schatten, um die zu beschützen, die ihr am Herzen liegen. Unter dem Namen Breanna, der mutigen Kriegerin der schottischen Armee, verbirgt sie ihre wahre Identität und trägt den Schmerz der Vergangenheit mit sich. Jahre voller Rachegefühle liegen hinter ihr, doch dass sie sich ausgerechnet mit den Befehlen des berüchtigten Prinzen von Schottland, Alec MacCalister, konfrontiert sieht, hätte sie nicht erwartet. In ihren Augen ist Alec nur ein eingebildeter Herzensbrecher, doch hinter seiner egoistischen Fassade verbirgt sich ein Mann, der von Bitterkeit und Schmerz gezeichnet ist. Als Geheimnisse gelüftet und Schicksale miteinander verwoben werden, schließen die beiden eine ungewöhnliche Allianz, die verspricht, der Herrschaft ihrer Feinde ein Ende zu setzen.

Märchenfabrik: Scherben und Dornen

Märchenfabrik: Scherben und Dornen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 10:45 Uhr

Dornröschen 2.0: Magie vs. Technologie

Tschüss Spindel, hallo Smartphone!

Aurora erwacht nach 100 Jahren Dornröschenschlaf und traut ihren Augen kaum: Wo sind die sprechenden Tiere, die freundlichen Zwerge und die zauberhaften Feen? Stattdessen: Hochhäuser, Roboter und… die Familie Grimm? Die fiesen Märchenfabrikanten saugen den Märchenfiguren die Magie aus!

Bündnis mit dem Feind?

Notgedrungen verbündet sich Aurora mit alten Feinden – inklusive der Knusperhexe, die jetzt übrigens vegan lebt. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Grimms.

Ritter oder Rebell?

Dann ist da auch noch Kieron, der unverschämte Magier, der Aurora befreite. Kein Prinz Charming, aber irgendwie… charmant? Kann man einem Magier trauen, der lieber mit Drohnen als mit Zaubersprüchen hantiert?

Märchen im Wandel

In dieser frechen Adaption singen Putzroboter, die Hexe backt Bio-Kekse und Dornröschen ist alles andere als eine schüchterne Prinzessin.

Kann Magie in einer Welt voller Technik überleben?

Finde es heraus in dieser humorvollen Abenteuergeschichte voller Spannung, Magie und unerwarteter Liebe!

Ein Märchen aus Zucker und Sand

Ein Märchen aus Zucker und Sand Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 10:48 Uhr

Knusperhexe Amara? Von wegen!

Hinter der Fassade der angeblichen Kinderfresserin steckt eine Frau mit Herz – und einem fiesen Fluch, der sie täglich in eine alte Hexe verwandelt.

Hexenjäger Chanan jagt Amara – und fängt sich selbst.

Zwischen den beiden entwickelt sich eine unerwartete Verbindung. Kann Liebe zwischen Jäger und Gejagtem funktionieren?

Die Grimms bedrohen die Magie!

Gemeinsam mit Zady kämpfen Amara und Chanan gegen die Tintenmonster der Grimms, die Märchen auslöschen wollen.

Chaos, Magie und unerwartete Liebe

In Kronia ist nichts so, wie es scheint. Tauche ein in eine humorvolle Welt voller Abenteuer, wo Hexen backen, Roboter singen und Dornröschen die Hosen anhat.

Das Gift der Zaunreiterin (Band 2)

Das Gift der Zaunreiterin (Band 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 09:30 Uhr

Ein düsterer und stacheliger Mantel, der an die Bußhemden der Hexenverfolgung erinnert, ist die primäre Gemeinsamkeit bei den verstorbenen Herren, die aus vielfältigen Gesellschaftskreisen stammen. Käferlarven, die ausschließlich im Salzburger Gebiet beheimatet sind und bei den Obduktionen festgestellt werden, stellen die zweite Parallele dar. Angesichts des wiederholten Auffindens desselben Giftes als dritter Anknüpfungspunkt beschließen Hauptkommissar Burgstaller aus Nürnberg und Sofie Leitner von der Landespolizeidirektion Salzburg, Jeff Myers von Europol zu kontaktieren. Myers hatte gemeinsam mit ihnen im vorherigen Jahr die grausamen Morde an den Geistlichen aufgeklärt. Zusammen mit seiner Kollegin Rieke Mertens unterstützt er die Ermittler und muss den Täter rasch finden, der begierig von einem Mord zum nächsten hetzt.

Die tödliche Rezeptur: Der erste Fall für Walter Bork

Die tödliche Rezeptur: Der erste Fall für Walter Bork Nordsum-Reihe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 09:50 Uhr

Obwohl Hermann Jöhns stets gesetzestreu lebte, bricht er eines Nachts ins Brauerei-Museum von Nordsum ein, um einen Verdacht auszuräumen, der ihn quält. Jahrzehntelang war sein Seelenschmerz quälend, da er an ein altes Versprechen gebunden war und ihm der entscheidende Schlüssel fehlte: ein Exponat der Sonderausstellung, das nur für wenige Tage zugänglich ist.

Nachdem ein Wachmann brutal ermordet wurde, erkennt Krister Jöhns seinen Großvater im Fahndungsvideo einer Nachrichtensendung. Doch Hermann ist verschwunden. Bei seiner Suche entdeckt Krister ein dunkles Familiengeheimnis und gerät selbst ins Visier von Ermittler Bork. Es steht nicht nur um Leben und Tod, denn außer der Polizei ist noch jemand auf der Jagd – jemand, der keine Gnade kennt und das Geheimnis des Museums kennt.

Vegane Rezepte, das atemberaubende vegane Kochbuch

Vegane Rezepte, Das Atemberaubende Vegane Kochbuch.: 66 verführerische Rezepte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 09:42 Uhr

Dieses vegane Kochbuch bietet exklusive vegane Rezepte für jede Gelegenheit.

Entdecke, wie einfach es ist, schnelle vegane Gerichte zuzubereiten, wie zum Beispiel Thai-Pasta oder eine geniale Kokos-Curry-Suppe, zusammen mit vielen weiteren köstlichen und schnell zubereiteten veganen Speisen. Für den Anfang einer Mahlzeit lernst du, wie du einfache vegane Vorspeisen kreierst, wie den traumhaften Avocado-Wassermelonen-Salat oder einzigartige Steinpilz-Tempura, neben einer Vielzahl anderer beeindruckender Kochideen.

Die Auswahl an großartigen veganen Hauptspeisen reicht von der besten Gemüse-Paella bis hin zum cleveren Kichererbsen-Curry, sowie traumhaften gebackenen Ingwer-Möhren mit Gewürzhirse und vielen weiteren überzeugenden Rezepten. Darüber hinaus findest du eine Vielzahl von überwältigenden veganen Eintöpfen, wie den Gemüse-Rhabarber-Eintopf oder das Kartoffelgulasch, sowie weitere geniale Eintöpfe, die dich begeistern werden.

Für den süßen Abschluss gibt es eine Fülle von überwältigenden veganen Desserts, wie die Mango-Granita zum Reinlegen oder den Tuttifrutti-Eisbecher, begleitet von weiteren Gaumenfreuden.

Lerne außerdem, wie du smarte vegane Aufstriche zubereitest, einschließlich des besten Hummus und des besten Kichererbsen-Pürees.

Vegetarisch durch die vier Jahreszeiten: Vegetarisches Kochbuch mit 100 saisonalen leckeren Rezepten die den Gaumen erfreuen

Vegetarisch durch die vier Jahreszeiten: Vegetarisches Kochbuch mit 100 saisonalen leckeren Rezepten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 10:31 Uhr

Dieses vegetarische Kochbuch bietet 100 saisonale Rezepte für jede Jahreszeit sowie 12 Einmachrezepte, alle mit Nährwertangaben. Es verleiht traditionellen Klassikern in fleischlosen Variationen einen bunten neuen Anstrich.

Es geht darum, wie man saisonale Zutaten am besten in schmackhafte Gerichte verwandeln kann und wie man sie geschmacklich perfekt kombiniert, um sowohl die Augen als auch den Gaumen zu verwöhnen.

Das Buch führt uns durch die Jahreszeiten und zeigt, wie wir saisonales Obst und Gemüse auf die köstlichste Art und Weise verarbeiten können. Denn was gibt es Schöneres, als das Aroma frischer Zutaten aus dem eigenen Garten mit den richtigen Rezepten voll zur Geltung zu bringen?

Es enthüllt nicht nur, welche Obst- und Gemüsesorten in welchen Jahreszeiten am besten gedeihen, sondern bietet auch eine Fülle von Rezepten für Anfänger und Fortgeschrittene, um direkt loszulegen und die saisonalen Köstlichkeiten zu genießen.

Ein Dämon ist schließlich auch nur ein Mann

Ein Dämon ist schließlich auch nur ein Mann: Was ist eigentlich wahre Liebe? Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 09:47 Uhr

Was macht eine dreißigjährige Frau mit ein paar Extrakilos, Haaren, die sich dünn machen, und einem Gesicht, das sich gerade im Akne-Wettbewerb wiederfindet? Einkaufen gehen? Tja, Heike Müller entscheidet sich jedenfalls für genau das – begleitet von einer alten Dame namens Lucy Fair, die ihre Flohmarktabsichten in ungeahnte Richtungen lenkt.

Denn was Heike dort erstand, diente nicht etwa der Wohnzimmerdeko oder einem spontanen Verkleidungsversuch als Einhorn. Nein, diese Errungenschaften hatten nur einen Zweck: eine Dämonenbeschwörung. Klingt nach einem durchschnittlichen Samstagnachmittag, oder?

Die Scareman-Saga 1: Ein Scareman erwacht

Die Scareman-Saga 1: Ein Scareman erwacht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 09:33 Uhr

In einer fernen Zukunft, in der die Menschheit fortwährend von aggressiven außerirdischen Zivilisationen bedroht wird, schmiedet das Imperium der Menschen ein bahnbrechendes Projekt: das Scareman-Projekt. Es bietet denjenigen, die dem Tod bereits nahe sind, die Chance, ihr Leben für Jahrhunderte zu verlängern. Der Haken? Sie werden zu Wächtern auf Raumstationen in den Umlaufbahnen von Welten geschickt, auf denen sich Zivilisationen entwickeln, die eines Tages eine Bedrohung für das Imperium darstellen könnten. Ausgestattet mit Androiden-Körpern, die ihren individuellen Bedürfnissen angepasst sind, und unterstützt durch eine umfassende Überwachung der außerirdischen Gesellschaften, ist ihr Ziel klar: den Fortschritt dieser Welten zu vereiteln, zu stoppen und im Geheimen zurückzudrängen, wann immer möglich.

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern:

Im Regen verbrannt: Psychothriller

Im Regen verbrannt: Psychothriller (Liliana 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 08:31 Uhr

Merlins Leben zerbricht, als seine Schwester Melina brutal ermordet wird. Getrieben von Trauer und Wut, taucht der junge Jurist in einen Abgrund aus Lügen und Korruption ein. Auf der Suche nach dem Mörder seiner Schwester stößt er auf Liliana, eine geheimnisvolle Schönheit, die ihn in die dunklen Machenschaften eines skrupellosen Menschenhändlerrings hineingezogen. An ihrer Seite kämpft Merlin gegen das Böse, das die Stadt im Griff hält. Doch wer sind die wahren Drahtzieher hinter dem perfiden Spiel? Und welche Rolle spielt Liliana dabei?

Das Geheimnis der weißen Soldaten

Das Geheimnis der weißen Soldaten Ein Fall für den bayerischen Sherlock Holmes Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 08:44 Uhr

Sepp Holm, ein erfahrener Bayer und Kryptologe, ist bekannt für sein Talent, Rätsel zu lösen. Doch als seine Freundin Eleonore kurz vor Weihnachten verschwindet, steht er vor einem Rätsel, das er nicht knacken kann. Ein halbes Jahr später ist die Situation unverändert. Als dann ein Freund ermordet wird, muss Holm den spektakulären Fall der schwarzen Perle übernehmen. Dabei lernt er Kommissar Strater und Dr. Johanna Watten kennen, die ihm Unterschlupf bieten. Gemeinsam gehen sie auf die Suche nach Eleonore und stoßen dabei auf einen fabelhaften Kriegsschatz aus dem 19. Jahrhundert sowie einen gefährlichen Gegner. Holm, ein bayerischer Sherlock Holmes, nutzt seine brillante Kombinations- und Beobachtungsgabe, um die Fälle zu lösen und die Polizei zu überraschen. In der Zusammenarbeit mit Dr. Johanna Watten, einer Kunsthistorikerin, entsteht ein spannungsreiches Duo zwischen dem bodenständigen Niederbayern und der eleganten Expertin.

Die Umarmung der Kobra: Stolen Innocence

Die Umarmung der Kobra: Stolen Innocence Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 10:50 Uhr

Aida, 18 und aus strengem Elternhaus, genießt die Freiheit des Urlaubs. Endlich kann sie ihre wilde Seite ausleben, ohne ihren Ruf zu gefährden. Doch die Zeit im Alpenvorland neigt sich dem Ende zu und der ersehnte „Ritter auf dem weißen Ross“ lässt auf sich warten.

Als er dann doch auftaucht, entpuppt er sich nicht als Märchenprinz, sondern als mysteriöser und gefährlicher Mann. Obwohl Aida weiß, dass es eine furchtbare Idee ist, lässt sie sich von seiner Anziehungskraft verführen.

Ein Spiel mit dem Feuer beginnt, das Aida in einen Strudel aus Leidenschaft und Gefahr zieht. Bald bereut sie ihre Entscheidung, doch die Sehnsucht nach dem Unbekannten ist zu stark.

Save with you: Elena

Save with you: Elena Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 10:50 Uhr

Elena Russo, Club-Besitzerin und Partyqueen, lebt nach ihren eigenen Regeln. Als sie den charmanten Connor kennenlernt, ahnt sie nicht, dass er ein Geheimnis hat. Je näher sie ihm kommt, desto gefährlicher wird es. Elena kämpft um ihr Leben und das ihres Bruders.

Wahre Wasser

Wahre Wasser Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 08:54 Uhr

Jacob West verliert den Kontakt zu seinem besten Freund und den Glauben an seine Frau. Misstrauen und Wahnvorstellungen nehmen Besitz von ihm, bis er sich in einem Labyrinth aus Verschwörungstheorien verirrt. Gefangen in seinem eigenen Kopf, trifft er auf einen Mann, der ihm die Lösung all seiner Probleme verspricht. Verblendet von Rachegelüsten willigt Jacob ein, einen teuflischen Plan in die Tat umzusetzen.

Die fatale Entscheidung bedroht nicht nur Jacobs Ehefrau, sondern entwickelt sich zu einer Gefahr für die gesamte Nation. Kann Jacob noch rechtzeitig die Kontrolle zurückgewinnen, bevor es zu spät ist?

Zeit des Zwielichts

Zeit des Zwielichts (Noir Fantasy) (Seelenmachtsaga 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 09:08 Uhr

Der Krieg zwischen Engeln und Teufeln hat die Welt verwüstet. Nur Asche und Wut sind geblieben. Eine verbotene Wahrheit droht das fragile Gleichgewicht zu zerstören und das Schicksal der Erde zu besiegeln.

Niranjana, getrieben von Pflichtgefühl, ist bereit, alles zu opfern. Für Taiowa, der die Ungerechtigkeit der Situation spürt, ist der Preis zu hoch: seine Freiheit. Zoé, getrieben von Trauer und Wut, sinnt auf Rache für den Tod ihres geliebten Zyan.

Inmitten der brodelnden Spannungen müssen die drei Protagonisten Entscheidungen treffen, die das Schicksal der Welten beeinflussen werden. Ein Kampf ums Überleben beginnt, in dem die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen und Opfer unumgänglich scheinen.

Peyton Palmer: Der Auftrag

Peyton Palmer: Der Auftrag Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 08:55 Uhr

Der amerikanische Traum ist zerbrochen. In San Angeles regieren Konzerne, Korruption und Gier. Der Klimawandel und eine mysteriöse Genkrankheit spalten die Gesellschaft.

Peyton Palmer, Ex-Soldat und Spectre, kämpft ums Überleben. Als ihm ein Auftrag angeboten wird, ahnt er nicht, dass er in ein Netz aus Intrigen und Lügen hineingezogen wird.

Eine gnadenlose Jagd beginnt. Verbündete werden zu Feinden, Feinde zu Verbündeten. Peyton Palmer muss die Wahrheit hinter dem Auftrag finden, bevor es zu spät ist.

Der Kreis des Blutes: Die Schatten des Krieges

Der Kreis des Blutes: Die Schatten des Krieges Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 08:48 Uhr

Zwischen den Kaiserreichen Mathalien und Tror bröckelt der Waffenstillstand. Als Offizier Tiroh von Tarlas nach Taranis beordert wird, mehren sich die Anzeichen für einen drohenden Krieg.

Jägerssohn Taron sieht nur einen Ausweg: Beim Drachenturnier Preisgeld gewinnen, um seinen kranken Vater zu heilen. Doch die Reise nach Taranis ist gefährlich. Seine Schwester Nira schwört, Taron zu beschützen. Unwissentlich geraten sie in einen Strudel aus Gewalt und Intrigen, der das Schicksal beider Länder bedroht.

Hüter der Schatten (Die Fengard Chroniken 1)

Hüter der Schatten (Die Fengard Chroniken 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 08:49 Uhr

Larkin, ein junger Hexer, lebt zurückgezogen im Schattenwald. Von den Menschen seines Dorfes verstoßen, hat er gelernt, mit seiner Einsamkeit zu leben. Bis er eines Nachts den schwer verletzten Krieger Kian findet.

Kian ist mehr als nur ein Krieger. Er trägt ein Geheimnis in sich, das Larkin nicht nur in Gefahr bringt, sondern auch Gefühle in ihm weckt, die er niemals zuließ. Gefühle, die in ihrer Welt verboten sind.

Als die Feen auftauchen, spitzt sich die Situation zu. Larkin und Kian werden in einen Strudel aus Intrigen und Machtkämpfen hineingezogen. Ein Kampf, der nicht nur ihr Leben, sondern das Schicksal des gesamten Königreiches auf dem Spiel steht.

Im Strom der Macht (Zukunftsschimmer #1)

Im Strom der Macht (Zukunftsschimmer #1) Die Zukunftsschimmer-Reihe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 08:54 Uhr

Lucía Ramirez, Energietechnikerin auf Power Island Eins, kämpft in einer Welt, die von Klimakatastrophen und Seuchen gezeichnet ist. Sehnt sich nach Familie und Geborgenheit, wird ihr von der KI der Wohnbehörde eine neue Gemeinschaft zugewiesen.

Eine Gruppe von Menschen, die alle auf ihre eigene Weise geflohen sind:

Die senegalesische Umschulungsexpertin, eine wahre Naturgewalt.

Der Koch eines ehemaligen Pandemie-Corps mit seinem Hygge-Kanal.

Der Autor, der behauptet, alles sei eine Geschichte.

Könnte diese Patchwork-Familie die Zuflucht sein, die Lucía so dringend braucht? Doch ein ungeplanter Stromausfall und ein fehlender Schildkröten-Bot bringen alles ins Wanken. Jemand scheint Lucías Entdeckungen zu sabotieren. Ist ihr neues Zuhause in Gefahr? Lucía muss handeln, um ihre Zukunft und die der Insel zu schützen.

Im Inneren eines Insekts

Im Inneren eines Insekts Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 10:50 Uhr

José, 25, träumt von einem Leben jenseits der eintönigen Siedlung auf der Erde. Als sich die Chance ergibt, mit einem Raumschiff zum Mond zu fliegen, ergreift er sie und flieht in eine ungewisse Zukunft.

Auf dem Mars trifft er die mysteriöse Roxane und den mürrischen Archibald. Mit ihnen durchstreift er das Sonnensystem, immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer – und dem schnellen Credit.

Suspekte Gestalten und gefährliche Situationen prägen Josés Reise. Immer wieder hört er von einem Raumschiff, das auf der Suche nach außerirdischem Leben ist und von einer mysteriösen Entdeckung berichtet.

Was ist die Wahrheit? Was hat es mit den Gerüchten über das Raumschiff auf sich? Und welche Rolle spielt José in diesem kosmischen Rätsel?

Gestohlenes Frühjahr: Erotik Dunkle Hades & Persephone Mafia-Neuerzählung

Gestohlenes Frühjahr Erotik Dunkle Hades & Persephone Mafia-Neuerzählung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 08:50 Uhr

Verdammt zu ewigem Wiedergeburt: Damon Steele, Reinkarnation des Hades, trägt den Fluch seiner Vergangenheit in sich. Als Mitglied der griechischen Mafia kämpft er mit Loyalität und dem Drang nach Rache.

Ein riskantes Spiel: Ein neuer Auftrag führt ihn zu Persephone, der Tochter eines rivalisierenden Mafiaführers. Angetrieben von seiner Mission und unerwarteten Gefühlen für Persephone, nimmt er einen Job in ihrem Blumenladen an.

Tödliches Patt: Als Zeus Persephones Tod fordert, steht Damon vor einer unmöglichen Wahl. Verrat an seiner Mafiafamilie oder den Schutz der Frau, die er liebt.

Flucht ins Ungewisse: Um Persephone zu retten, muss Damon sie in die eisige Hölle Alaskas bringen. Ein Ort, der ihm selbst als Hades fremd und gefährlich ist.

Kann Damon die Liebe gegen den Willen der Götter verteidigen?

Time to be enough: Romantische New Adult Liebesgeschichte

Time to be ENOUGH: Romantische New Adult Liebesgeschichte mit College Setting in Boston Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 08:41 Uhr

Zerbrochen und gedemütigt: Ivy flüchtet an die Kerrington University, um ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Doch ihr gebrochenes Herz und der Zweifel an sich selbst nagen an ihr.

Ivy will Autorin werden und schwört Männern ab, bis Jacob ihr Leben betritt. Er ist fasziniert von ihr und zeigt ihr, dass es mehr im Leben gibt als die Grenzen, die ihm seine Familie setzt.

Ivy und Jacob kämpfen um ihre Liebe und gegen die Widerstände ihrer Herkunft. Kann sie lernen, sich selbst zu lieben, und kann er sich aus den Fängen seiner Familie befreien?

Flitterwochen allein: Ein Kreuzfahrt-Liebesroman

Flitterwochen allein: Ein Kreuzfahrt-Liebesroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 10:50 Uhr

Verlassen am Altar, gedemütigt von der Kleinstadt: Michelle Bradford beschließt, ihre Flitterwochen-Kreuzfahrt trotzdem anzutreten - allein. An Bord trifft sie auf den charmanten und abenteuerlustigen Ben, der ihr Leben auf den Kopf stellt. Mit ihm lässt Michelle alle Hemmungen fallen und erlebt eine Reise voller Freiheit und Leidenschaft.

Doch zurück in der Heimat holt die Vergangenheit sie ein. Kann Michelle ihre neu gewonnene Stärke bewahren und sich den Herausforderungen stellen, die ihr Leben nach der Kreuzfahrt bereithält? Und was bedeutet die Begegnung mit Ben für ihre Zukunft?

Schmankerl aus der Steiermark: „Kulinarische Köstlichkeiten aus der grünen Steiermark

Schmankerl aus der Steiermark Kulinarische Köstlichkeiten aus der grünen Steiermark Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.02.2024 09:19 Uhr

Entdecke die Steiermark: Ein Genuss für alle Sinne

Mehr als nur ein Kochbuch: „Schmankerln aus der Steiermark“ lädt dich ein, die kulinarische Vielfalt und Qualität dieser einzigartigen Region zu erleben.

Tauche ein in die reiche Kultur: Entdecke die Aromen der Steiermark, von deftigen Schmankerln bis hin zu raffinierten Desserts.

Für Feinschmecker und Genießer: Ob du neue kulinarische Höhenflüge suchst oder einfach Freude am Kochen und Essen hast, dieses Buch ist für dich.

Begib dich auf eine Reise: Lass dich von den „Schmankerln“ verzaubern und genieße die köstlichen Aromen der Steiermark.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.