Aktuell kostenlose Kindle-Bücher: Psychothriller, Wahnvorstellung, niederbayerischer Kryptologe, Erotik & Magie

Im Regen verbrannt: Psychothriller

Im Regen verbrannt: Psychothriller

Merlins Leben zerbricht, als seine Schwester Melina brutal ermordet wird. Getrieben von Trauer und Wut, taucht der junge Jurist in einen Abgrund aus Lügen und Korruption ein. Auf der Suche nach dem Mörder seiner Schwester stößt er auf Liliana, eine geheimnisvolle Schönheit, die ihn in die dunklen Machenschaften eines skrupellosen Menschenhändlerrings hineingezogen. An ihrer Seite kämpft Merlin gegen das Böse, das die Stadt im Griff hält. Doch wer sind die wahren Drahtzieher hinter dem perfiden Spiel? Und welche Rolle spielt Liliana dabei?

Das Geheimnis der weißen Soldaten

Das Geheimnis der weißen Soldaten

Sepp Holm, ein erfahrener Bayer und Kryptologe, ist bekannt für sein Talent, Rätsel zu lösen. Doch als seine Freundin Eleonore kurz vor Weihnachten verschwindet, steht er vor einem Rätsel, das er nicht knacken kann. Ein halbes Jahr später ist die Situation unverändert. Als dann ein Freund ermordet wird, muss Holm den spektakulären Fall der schwarzen Perle übernehmen. Dabei lernt er Kommissar Strater und Dr. Johanna Watten kennen, die ihm Unterschlupf bieten. Gemeinsam gehen sie auf die Suche nach Eleonore und stoßen dabei auf einen fabelhaften Kriegsschatz aus dem 19. Jahrhundert sowie einen gefährlichen Gegner. Holm, ein bayerischer Sherlock Holmes, nutzt seine brillante Kombinations- und Beobachtungsgabe, um die Fälle zu lösen und die Polizei zu überraschen. In der Zusammenarbeit mit Dr. Johanna Watten, einer Kunsthistorikerin, entsteht ein spannungsreiches Duo zwischen dem bodenständigen Niederbayern und der eleganten Expertin.

Die Umarmung der Kobra: Stolen Innocence

Die Umarmung der Kobra: Stolen Innocence

Aida, 18 und aus strengem Elternhaus, genießt die Freiheit des Urlaubs. Endlich kann sie ihre wilde Seite ausleben, ohne ihren Ruf zu gefährden. Doch die Zeit im Alpenvorland neigt sich dem Ende zu und der ersehnte „Ritter auf dem weißen Ross“ lässt auf sich warten.

Als er dann doch auftaucht, entpuppt er sich nicht als Märchenprinz, sondern als mysteriöser und gefährlicher Mann. Obwohl Aida weiß, dass es eine furchtbare Idee ist, lässt sie sich von seiner Anziehungskraft verführen.

Ein Spiel mit dem Feuer beginnt, das Aida in einen Strudel aus Leidenschaft und Gefahr zieht. Bald bereut sie ihre Entscheidung, doch die Sehnsucht nach dem Unbekannten ist zu stark.

Save with you: Elena

Save with you: Elena

Elena Russo, Club-Besitzerin und Partyqueen, lebt nach ihren eigenen Regeln. Als sie den charmanten Connor kennenlernt, ahnt sie nicht, dass er ein Geheimnis hat. Je näher sie ihm kommt, desto gefährlicher wird es. Elena kämpft um ihr Leben und das ihres Bruders.

Wahre Wasser

Wahre Wasser

Jacob West verliert den Kontakt zu seinem besten Freund und den Glauben an seine Frau. Misstrauen und Wahnvorstellungen nehmen Besitz von ihm, bis er sich in einem Labyrinth aus Verschwörungstheorien verirrt. Gefangen in seinem eigenen Kopf, trifft er auf einen Mann, der ihm die Lösung all seiner Probleme verspricht. Verblendet von Rachegelüsten willigt Jacob ein, einen teuflischen Plan in die Tat umzusetzen.

Die fatale Entscheidung bedroht nicht nur Jacobs Ehefrau, sondern entwickelt sich zu einer Gefahr für die gesamte Nation. Kann Jacob noch rechtzeitig die Kontrolle zurückgewinnen, bevor es zu spät ist?

Zeit des Zwielichts

Zeit des Zwielichts

Der Krieg zwischen Engeln und Teufeln hat die Welt verwüstet. Nur Asche und Wut sind geblieben. Eine verbotene Wahrheit droht das fragile Gleichgewicht zu zerstören und das Schicksal der Erde zu besiegeln.

Niranjana, getrieben von Pflichtgefühl, ist bereit, alles zu opfern. Für Taiowa, der die Ungerechtigkeit der Situation spürt, ist der Preis zu hoch: seine Freiheit. Zoé, getrieben von Trauer und Wut, sinnt auf Rache für den Tod ihres geliebten Zyan.

Inmitten der brodelnden Spannungen müssen die drei Protagonisten Entscheidungen treffen, die das Schicksal der Welten beeinflussen werden. Ein Kampf ums Überleben beginnt, in dem die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen und Opfer unumgänglich scheinen.

Peyton Palmer: Der Auftrag

Peyton Palmer: Der Auftrag

Der amerikanische Traum ist zerbrochen. In San Angeles regieren Konzerne, Korruption und Gier. Der Klimawandel und eine mysteriöse Genkrankheit spalten die Gesellschaft.

Peyton Palmer, Ex-Soldat und Spectre, kämpft ums Überleben. Als ihm ein Auftrag angeboten wird, ahnt er nicht, dass er in ein Netz aus Intrigen und Lügen hineingezogen wird.

Eine gnadenlose Jagd beginnt. Verbündete werden zu Feinden, Feinde zu Verbündeten. Peyton Palmer muss die Wahrheit hinter dem Auftrag finden, bevor es zu spät ist.

Der Kreis des Blutes: Die Schatten des Krieges

Der Kreis des Blutes: Die Schatten des Krieges

Zwischen den Kaiserreichen Mathalien und Tror bröckelt der Waffenstillstand. Als Offizier Tiroh von Tarlas nach Taranis beordert wird, mehren sich die Anzeichen für einen drohenden Krieg.

Jägerssohn Taron sieht nur einen Ausweg: Beim Drachenturnier Preisgeld gewinnen, um seinen kranken Vater zu heilen. Doch die Reise nach Taranis ist gefährlich. Seine Schwester Nira schwört, Taron zu beschützen. Unwissentlich geraten sie in einen Strudel aus Gewalt und Intrigen, der das Schicksal beider Länder bedroht.

Hüter der Schatten (Die Fengard Chroniken 1)

Hüter der Schatten (Die Fengard Chroniken 1)

Larkin, ein junger Hexer, lebt zurückgezogen im Schattenwald. Von den Menschen seines Dorfes verstoßen, hat er gelernt, mit seiner Einsamkeit zu leben. Bis er eines Nachts den schwer verletzten Krieger Kian findet.

Kian ist mehr als nur ein Krieger. Er trägt ein Geheimnis in sich, das Larkin nicht nur in Gefahr bringt, sondern auch Gefühle in ihm weckt, die er niemals zuließ. Gefühle, die in ihrer Welt verboten sind.

Als die Feen auftauchen, spitzt sich die Situation zu. Larkin und Kian werden in einen Strudel aus Intrigen und Machtkämpfen hineingezogen. Ein Kampf, der nicht nur ihr Leben, sondern das Schicksal des gesamten Königreiches auf dem Spiel steht.

Im Strom der Macht (Zukunftsschimmer #1)

Im Strom der Macht (Zukunftsschimmer #1)

Lucía Ramirez, Energietechnikerin auf Power Island Eins, kämpft in einer Welt, die von Klimakatastrophen und Seuchen gezeichnet ist. Sehnt sich nach Familie und Geborgenheit, wird ihr von der KI der Wohnbehörde eine neue Gemeinschaft zugewiesen.

Eine Gruppe von Menschen, die alle auf ihre eigene Weise geflohen sind:

Die senegalesische Umschulungsexpertin, eine wahre Naturgewalt.

Der Koch eines ehemaligen Pandemie-Corps mit seinem Hygge-Kanal.

Der Autor, der behauptet, alles sei eine Geschichte.

Könnte diese Patchwork-Familie die Zuflucht sein, die Lucía so dringend braucht? Doch ein ungeplanter Stromausfall und ein fehlender Schildkröten-Bot bringen alles ins Wanken. Jemand scheint Lucías Entdeckungen zu sabotieren. Ist ihr neues Zuhause in Gefahr? Lucía muss handeln, um ihre Zukunft und die der Insel zu schützen.

Im Inneren eines Insekts

Im Inneren eines Insekts

José, 25, träumt von einem Leben jenseits der eintönigen Siedlung auf der Erde. Als sich die Chance ergibt, mit einem Raumschiff zum Mond zu fliegen, ergreift er sie und flieht in eine ungewisse Zukunft.

Auf dem Mars trifft er die mysteriöse Roxane und den mürrischen Archibald. Mit ihnen durchstreift er das Sonnensystem, immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer – und dem schnellen Credit.

Suspekte Gestalten und gefährliche Situationen prägen Josés Reise. Immer wieder hört er von einem Raumschiff, das auf der Suche nach außerirdischem Leben ist und von einer mysteriösen Entdeckung berichtet.

Was ist die Wahrheit? Was hat es mit den Gerüchten über das Raumschiff auf sich? Und welche Rolle spielt José in diesem kosmischen Rätsel?

Gestohlenes Frühjahr: Erotik Dunkle Hades & Persephone Mafia-Neuerzählung

Gestohlenes Frühjahr: Erotik Dunkle Hades & Persephone Mafia-Neuerzählung

Verdammt zu ewigem Wiedergeburt: Damon Steele, Reinkarnation des Hades, trägt den Fluch seiner Vergangenheit in sich. Als Mitglied der griechischen Mafia kämpft er mit Loyalität und dem Drang nach Rache.

Ein riskantes Spiel: Ein neuer Auftrag führt ihn zu Persephone, der Tochter eines rivalisierenden Mafiaführers. Angetrieben von seiner Mission und unerwarteten Gefühlen für Persephone, nimmt er einen Job in ihrem Blumenladen an.

Tödliches Patt: Als Zeus Persephones Tod fordert, steht Damon vor einer unmöglichen Wahl. Verrat an seiner Mafiafamilie oder den Schutz der Frau, die er liebt.

Flucht ins Ungewisse: Um Persephone zu retten, muss Damon sie in die eisige Hölle Alaskas bringen. Ein Ort, der ihm selbst als Hades fremd und gefährlich ist.

Kann Damon die Liebe gegen den Willen der Götter verteidigen?

Time to be enough: Romantische New Adult Liebesgeschichte

Time to be enough: Romantische New Adult Liebesgeschichte

Zerbrochen und gedemütigt: Ivy flüchtet an die Kerrington University, um ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Doch ihr gebrochenes Herz und der Zweifel an sich selbst nagen an ihr.

Ivy will Autorin werden und schwört Männern ab, bis Jacob ihr Leben betritt. Er ist fasziniert von ihr und zeigt ihr, dass es mehr im Leben gibt als die Grenzen, die ihm seine Familie setzt.

Ivy und Jacob kämpfen um ihre Liebe und gegen die Widerstände ihrer Herkunft. Kann sie lernen, sich selbst zu lieben, und kann er sich aus den Fängen seiner Familie befreien?

Flitterwochen allein: Ein Kreuzfahrt-Liebesroman

Flitterwochen allein: Ein Kreuzfahrt-Liebesroman

Verlassen am Altar, gedemütigt von der Kleinstadt: Michelle Bradford beschließt, ihre Flitterwochen-Kreuzfahrt trotzdem anzutreten - allein. An Bord trifft sie auf den charmanten und abenteuerlustigen Ben, der ihr Leben auf den Kopf stellt. Mit ihm lässt Michelle alle Hemmungen fallen und erlebt eine Reise voller Freiheit und Leidenschaft.

Doch zurück in der Heimat holt die Vergangenheit sie ein. Kann Michelle ihre neu gewonnene Stärke bewahren und sich den Herausforderungen stellen, die ihr Leben nach der Kreuzfahrt bereithält? Und was bedeutet die Begegnung mit Ben für ihre Zukunft?

Schmankerl aus der Steiermark: „Kulinarische Köstlichkeiten aus der grünen Steiermark

Schmankerl aus der Steiermark: „Kulinarische Köstlichkeiten aus der grünen Steiermark

Entdecke die Steiermark: Ein Genuss für alle Sinne

Mehr als nur ein Kochbuch: „Schmankerln aus der Steiermark“ lädt dich ein, die kulinarische Vielfalt und Qualität dieser einzigartigen Region zu erleben.

Tauche ein in die reiche Kultur: Entdecke die Aromen der Steiermark, von deftigen Schmankerln bis hin zu raffinierten Desserts.

Für Feinschmecker und Genießer: Ob du neue kulinarische Höhenflüge suchst oder einfach Freude am Kochen und Essen hast, dieses Buch ist für dich.

Begib dich auf eine Reise: Lass dich von den „Schmankerln“ verzaubern und genieße die köstlichen Aromen der Steiermark.

1981 Der Psychopath

1981 Der Psychopath

Schweden 1981: Der Teufel hinter Gittern

Kurt Senge, der gefährlichste Serienmörder seiner Zeit, genießt seinen zweifelhaften Ruhm in der forensischen Psychiatrie. Charismatisch und ohne Reue, fasziniert er weiterhin - sogar so sehr, dass ein Verehrer, der sich „Der Psychopath“ nennt, ihm ein schockierendes Geständnis ablegt.

Der Psychopath plant weitere Morde, grausamer und abscheulicher als Sengens Taten. Was wird Kurt tun? Wird er dem Mordermittler helfen oder die Chance nutzen, selbst zu profitieren?

Todes-Show: Ein Edel & Stein

Todes-Show: Ein Edel & Stein

Helene Stein und ihr Team stehen vor einem Rätsel. Ein geleaktes Video zeigt den Suizid einer bekannten Streamerin – live vor Millionen von Zuschauern. Doch als die Ermittler die Wohnung der Frau stürmen, finden sie keine Leiche. War der Tod inszeniert? Und wo ist die Streamerin verschwunden?

Die Suche nach der Wahrheit entfacht ein atemloses Katz-und-Maus-Spiel. Immer wieder tauchen neue Videos auf, die grausame Tode und perfide Fallen zeigen. Ist die Streamerin das Opfer eines Wahnsinnigen oder spielt sie selbst ein teuflisches Spiel?

Eiskaltes Versprechen – A Cold Dark Promise

Eiskaltes Versprechen – A Cold Dark Promise

Alex Parkers Hochzeit steht bevor, doch eine mysteriöse Person aus seiner Vergangenheit droht sein Glück mit Mallory Rooney zu zerstören. Gleichzeitig kämpft Jane Sanders um die Rettung ihrer entführten Tochter. Ihre einzige Hoffnung ist Alex, ein ehemaliger CIA-Agent, der nun als Auftragsmörder arbeitet.

Alex zögert zunächst, Janes Auftrag anzunehmen, doch die Aussicht, endlich mit seiner Vergangenheit abzuschließen, lässt ihn einwilligen. Was als Routine-Mission beginnt, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Spiel auf Leben und Tod. Kann Alex seine Mission rechtzeitig abschließen und Mallory heiraten? Oder holt ihn seine Vergangenheit ein und zerstört sein Glück für immer?

Die verlorene romantische Stadt: Sin & Punishment

Die verlorene romantische Stadt: Sin & Punishment

Dr. Emily Carter und Jake Reynolds – zwei ungleiche Seelen, vereint durch ihre Leidenschaft für Abenteuer. Im Amazonas-Regenwald entfacht ihre Liebe inmitten von Gefahren und unvorhersehbaren Herausforderungen.

Emilys Willenskraft und Intellekt treffen auf Jakes raues Äußeres und Abenteuerlust. Gegensätze, die sich anziehen und eine unzertrennliche Verbindung schaffen.

Mit jedem überwundenen Hindernis wächst ihre Liebe, gefestigt durch die gemeinsamen Erlebnisse im Dschungel. Die Strapazen hinterlassen Spuren, aber die Erinnerungen und die tiefe Zuneigung, die sie gewinnen, sind unvergänglich.

Ein Defender zum Küssen: Prequel

Ein Defender zum Küssen: Prequel

Nixon

Eishockey ist mein Leben. Mit einem Vertrag bei den Colorado Flying Champions rückt mein Traum von der Profiliga in greifbare Nähe. Doch dann trifft er sie: Emely, die Tochter des Coachs. Abgelenkt durch ihre bezaubernden Augen und ihre Leidenschaft fürs Eiskunstlaufen, gerät Nixons Fokus auf den Sport ins Wanken. Eine Beziehung mit ihr ist tabu, aber sein Herz schlägt wild für Emely.

Emely

Nixon Grant, der neue Star der Flying Champions, lässt mein Herz höher schlagen. Als ich ihm auf der Eisfläche begegne, spüre ich eine unwiderstehliche Verbindung. Doch die Regeln sind klar: Spieler und Trainertochter – das geht nicht gut. Kann ihre Liebe das Risiko wert sein?

Ein bisschen Abenteuer, bitte!

Ein bisschen Abenteuer, bitte!

Maya: Vanilleeis – langweilig, aber verlässlich. So beschreibt ihr Leben am besten. Doch die Sehnsucht nach Abenteuer treibt sie nach Eden Bay, wo sie Nathan trifft. Spontan und sexy, genau das Gegenteil von ihrem langweiligen Alltag. Eine heiße Affäre mit ihm scheint die perfekte Lösung.

Nathan: Schokoladeneis mit Knoblauch – Chaos pur. Zwischen Job als Feuerwehrmann und seinem kriminellen Bruder ist sein Leben alles andere als normal. Maya, seine neue Nachbarin, bringt noch mehr Unruhe in seinen Alltag. Obwohl er ihr unmoralisches Angebot ablehnt, kann er seinen Augen kaum von ihr lassen.

Kann Vanilleeis mit Schokolade und Chaos harmonieren? In Eden Bay entfacht sich ein feuriges Spiel zwischen den beiden Gegensätzen. Maya und Nathan müssen lernen, dass Liebe nicht immer nach Plan läuft, und dass Abenteuer manchmal genau das Richtige ist, um dem Leben Geschmack zu verleihen.

Dante und der Ruf der Nachtigall

Dante und der Ruf der Nachtigall

Verkauft, isoliert, gedemütigt: Die junge Sängerin Dana befindet sich in der Gewalt eines mysteriösen Grafen. Blind und gefangen in einem goldenen Käfig kämpft sie um ihre Freiheit und gegen die Intrigen, die sie umgeben.

Wer ist der Graf? Was verbirgt er? Dana ist entschlossen, die Wahrheit zu lüften, und ahnt nicht, dass ihr eigenes Leben in Gefahr schwebt.

Ruhm und Gefahr: Als Danas Stern als Sängerin aufsteigt, fordert der Graf alles von ihr. Liebe oder Unterwerfung? Die Entscheidung liegt bei ihr.

Seine unwillige Braut

Seine unwillige Braut

Kitty Stokes heiratet aus Pflichtgefühl Lord Hayworth. Sie opfert ihre Freiheit, um ihren Bruder zu unterstützen. An ihrem Hochzeitstag ist sie voller Zweifel, doch es gibt kein Zurück mehr.

Phineas Hayworth hat seine Braut nie gesehen. Er willigt in die arrangierte Ehe ein, um sein Anwesen zu retten. Kittys Schönheit überrascht ihn, ebenso wie ihre Kälte. Er schwört, sie nicht zu berühren, bis sie es selbst wünscht.

Während Phineas sein Anwesen verwaltet und Kitty der Gesellschaft präsentiert, wächst seine Liebe zu ihr. Doch Kitty hält ihn auf Distanz. Phineas‘ unerwiderte Liebe droht ihn zu zerbrechen. Kann er Kittys Herz erobern oder wird er für immer in einer kalten Ehe gefangen bleiben?

Herzlos

Herzlos

John erwacht nach einer durchzechten Nacht in einem Albtraum. Zombies bevölkern die Straßen, die Zivilisation ist zusammengebrochen. Nur er und sein Kumpel Dave scheinen die Apokalypse überlebt zu haben.

Auf der Suche nach seinen Liebsten und der mysteriösen Lara aus dem Club stürzen sie sich ins Abenteuer. Zwischen Untoten und brenzligen Situationen erleben die beiden Freunde Humorvolles und lernen den Wert von Freundschaft und Liebe in einer zerstörten Welt zu schätzen.

Die Herrin von Untertag

Die Herrin von Untertag

Mit 16 Jahren erfährt Ina, dass sie kein normales Mädchen ist. In ihren Adern fließt das Blut einer Dämonin, und sie kann Dinge sehen, die anderen verborgen bleiben. Eine atemberaubende Reise beginnt, die Ina in die Tiefen der Unterwelt führt. Stück für Stück deckt sie die Geheimnisse ihrer Herkunft und ihrer wahren Bestimmung auf.

Doch die Unterwelt ist nicht nur voller Gefahren, sondern auch voller Intrigen und unerwarteter Verbündeter. Ina muss lernen, ihre neuen Fähigkeiten zu kontrollieren, um nicht nur sich selbst, sondern auch die Welt zu retten. Entdecke die spannende Geschichte von Ina und tauche ein in eine Welt voller Magie, Dämonen und Abenteuer.

Die Magie der Thoa-Royas: Prinzessin Annika und der Tigermann

Die Magie der Thoa-Royas: Prinzessin Annika und der Tigermann

Annika, die zukünftige Thoa-Roya, kämpft mit ihrer schwachen Magie. Als sie in ein befreundetes Königreich geschickt wird, um an der Hochzeit ihrer Schwester teilzunehmen, ahnt sie nicht, dass ihr Leben in Gefahr ist.

Krick Zonga, ein rauer Krieger aus der Wildernis, wird beauftragt, sie zu beschützen. Obwohl er sich ungeschickt benimmt, kann Annika seinen Charme nicht leugnen.

Gefährliche Intrigen und unerwartete Wendungen stellen ihre Loyalität und ihre Liebe auf die Probe. Können sie zusammen überleben und das Königreich retten?

Ein magischer Buchladen in Irland: Love, Books & Magic

Ein magischer Buchladen in Irland: Love, Books & Magic

Magie, Liebe und ein neues Leben in Irland

An einem einzigen Tag verliert Maya ihren Job und erbt einen magischen Buchladen in Irland. Unvorhersehbar und voller Mystik beginnt ein neues Abenteuer.

Der Buchladen birgt ein Geheimnis: Maya kann spüren, welche Paare zusammengehören. Geführt von magischen Büchern und ihrem eigenen Herzen, hilft sie ihnen, den Weg zueinander zu finden.

Inmitten der atemberaubenden irischen Landschaft stellt Maya sich den Herausforderungen ihrer neuen Aufgabe. Sie findet neue Freunde, löst das Rätsel um ihre Herkunft und entdeckt die wahre Macht des Buchladens.

Der Sammelband enthält die Kurzromane:

Das Herz des irischen Löwen

Umrankt im Druidenwald

Teatime um Mitternacht

Ein Werwolf mit Schokoguss

