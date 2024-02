Kindle-E-Books kostenlos: Paranormale Liebe, Männlichkeit, Amnesie, Heizkosten & Cyborgs

Was tust Du, wenn deine Frau wegläuft, weil du ein zu netter Mann bist? Oder wenn du morgens aufwachst, dich im Spiegel nicht mehr erkennst und Dein Mann ist alt geworden? Was, wenn du auf einem Schiff aufwachst, aber nie auf ein Schiff gegangen bist? Die aktuell kostenlosen Kindle-Bücher stellen euch solche Fragen und vielleicht solltet ihr auch einfach darauf einlassen? Kostet ja schließlich nix!

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Lucca und der Stier: Crashkurs in die Männlichkeit

Lucca und der Stier: Crashkurs in die Männlichkeit - Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:25 Uhr

Nice Guy – Die Falle

Anzeige

Lucca Leggero: lieb, nett, brav – aber kein Mann? Als seine Frau Lourdes abhaut, steht er vor einem Scherbenhaufen. Was ist passiert? Wo ist sein Fehler? Lucca ahnt nicht, dass sein Problem „Richtigmachen für die Frau“ heißt. Doch Rettung naht in Gestalt einer Teufelin, die ihm alles wegnimmt und sein Leben außer Kontrolle bringt.

Kann Lucca endlich männlich werden und seine Frau zurückgewinnen? Ein humorvoller Roman über die Irrungen und Wirrungen der Liebe und die Suche nach dem eigenen Ich.

Pizza und Martini: Oder... warum ich meinen Mann vergaß

Pizza und Martini: Oder... warum ich meinen Mann vergaß Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:34 Uhr

New York: Künstlerin Mira Jenkins erwacht neben einem gealterten Fremden. Im Spiegelbild sieht sie eine unbekannte Schönheit. Ihre Erinnerungen sind gelöscht. Wer ist sie? Was ist ihr passiert?

Anzeige

Gejagt von Fragen und Verlustgefühlen, kämpft Mira um ihre Identität. Eine große Ausstellung steht bevor, doch Ruhm scheint unerreichbar.

Der charmante Lii weckt Hoffnung und Misstrauen. Kann er ihr helfen, die Rätsel ihrer Vergangenheit zu lösen? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Verloren im Labyrinth der Erinnerung – ein fesselnder Roman über Liebe, Verlust und die Suche nach dem eigenen Ich.

Marathon ins Glück

Marathon ins Glück Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:27 Uhr

Was passiert, wenn die längst verblassten Schmetterlinge im Bauch plötzlich wieder zum Leben erwachen und dein Leben auf den Kopf stellen, so dass du gezwungen bist, neue Wege zu gehen?

Conradin, der sich nach drei Jahren Beziehung an Luisas Launen gewöhnt hat, gibt sein Bestes, um sicherzustellen, dass ihr gemeinsamer Aufenthalt in der Toskana nicht im Desaster endet. Doch dann rollt eines Tages ein babyblauer Fiat mit Hamburger Kennzeichen an und bringt die attraktive Tochter der Campingnachbarn mit sich. Eine Begegnung, die nicht nur Conradin völlig aus der Fassung bringt, sondern auch unvorhersehbare Veränderungen auslöst, die ihn schließlich auf die Reeperbahn führen, wo jedes Happy End aussichtslos scheint.

Dangerous Asphalt : Liebe ohne Limit 2

Dangerous Asphalt : Liebe ohne Limit 2 (New-Adult-Liebesroman) (Asphalt Reihe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:39 Uhr

Melody hat ihr Gedächtnis zurückgewonnen und ihre Gefühle für Kaden sind wie ausgelöscht. Kalt und distanziert versucht sie, die gemeinsame Zeit zu vergessen. Doch als Kaden Amerika verlässt, merkt sie, dass ihr Herz ihm doch noch gehört.

Kaden hingegen wünscht Melody nur das Beste und kämpft gegen seine eigenen Gefühle. Als sie sich in Michigan wiedertreffen, entfacht die alte Leidenschaft erneut. Doch Misstrauen und die Schatten der Vergangenheit drohen ihr Glück zu zerstören.

Heizkosten sparen: Praktische Tipps im Umgang mit Heizenergie

Heizkosten sparen: Praktische Tipps im Umgang mit Heizenergie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:29 Uhr

„Heizkosten sparen“ - Optimieren Sie Ihr Heizsystem und reduzieren Sie Ihre Heizkosten!

Wenn Sie Ihre Heizkosten senken möchten, ohne auf Komfort zu verzichten, ist „Heizkosten sparen“ genau das Richtige für Sie! Entdecken Sie in diesem Buch detaillierte Anleitungen und praktische Tipps, um Ihre Heizkosten zu reduzieren.

Whispering Of Souls: Lost

Whispering Of Souls: Lost Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:33 Uhr

Lin kämpft, um nach den turbulenten Ereignissen des letzten Semesters Ordnung ins Chaos zu bringen. Doch ohne Wes scheint jede Bemühung vergebens. Zusammen mit Eddie versucht sie, einen Rettungsplan zu schmieden, während Archy und der Geist Caligo ihnen immer wieder Steine in den Weg legen. Lin taucht erneut in die Vergangenheit der Waynecrofts ein und stößt auf Geheimnisse, die alles bisher Dagewesene übertreffen. Doch dann passiert Lin ein fataler Fehler mit ungeahnten Konsequenzen.

Können Lin und Eddie Wes rechtzeitig retten und Archy besiegen? Oder drohen sie, im Dunkel zu verschwinden?

Flüstern im Windhauch

Flüstern im Windhauch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:33 Uhr

Spürst du den Windhauch, der deine Haut streicht? Hörst du das Flüstern, das von den Blättern getragen wird? Dann tauche ein in die Geschichte von Emilie und Lukas.

An einem malerischen Flussufer kreuzen sich ihre Wege und eine magische Verbindung entsteht. Erlebe mit ihnen die ersten zarten Knospen der Liebe, die sich zu einem tiefen und beständigen Gefühl entwickeln. Doch die Schatten der Vergangenheit und die Herausforderungen des Schicksals stellen ihre Liebe auf die Probe. Kann ihre Verbindung allen Widrigkeiten standhalten?

Gift – Ein paranormaler Liebesroman (Die Venom Serie 1)

Gift - Ein paranormaler Liebesroman (Die Venom Serie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:36 Uhr

Vampire, Werwölfe und Gestaltwandler in einer Welt voller Gefahr und Verführung.

Melody Williams ist spurlos verschwunden. Ihre Cousine Chelsey Fairfax taucht in die düstere Szene des Clubs Nightshade ein, um Antworten zu finden. Doch die Schatten der Nacht bergen tödliche Geheimnisse.

Venom, eine heiße Band aus Europa, elektrisiert die Stadt. Der Clubbesitzer wittert ein Geschäft und will die Musiker um jeden Preis an sich binden. Doch Venom birgt mehr als nur Talent – sie sind Teil einer uralten Feindschaft, die nun in den Straßen der Stadt ausgetragen wird.

Chelsey gerät zwischen die Fronten. Gefangen in einem Netz aus Intrigen und Blutvergießen muss sie nicht nur ihre Cousine finden, sondern auch ihr eigenes Leben verteidigen.

Anzeige

Flüstern - Ein paranormaler Liebesroman (Nacht Roamers 1)

Flüstern - Ein paranormaler Liebesroman (Nacht Roamers 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:40 Uhr

Nachdem ihre Mutter brutal angegriffen wurde, ziehen die siebzehnjährigen Zwillinge Nikki und Nathan in die beschauliche Stadt Shore Lake. Doch schon in ihrer ersten Nacht in der neuen Hütte wird eine Leiche ans Ufer gespült. Als Nikki dann auch noch Gerüchte über Vampire hört, die in den Schatten der Stadt lauern sollen, wird ihnen klar, dass in der Dunkelheit von Shore Lake viel unheimlichere Dinge lauern als das, was sie zurückgelassen haben.

Pascal und der unsichtbare Sturm

Pascal und der unsichtbare Sturm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:25 Uhr

Eines Morgens erwacht Pascal auf einem atemberaubenden Kreuzfahrtschiff, das vor Luxus nur so strahlt. Doch als er einen Streit zwischen Besatzungsmitgliedern beobachtet, keimen Zweifel in ihm auf. Warum verhält sich das Personal so eigenartig? Warum sind die Außenbereiche gesperrt? Und warum kann er das nagende Gefühl nicht loswerden, dass etwas nicht stimmt? Die Antworten scheinen fast greifbar zu sein... wenn nur diese verfluchten Kopfschmerzen nicht wären.

Shiny Days: Science-Fiction Thriller (Future Days 1)

Shiny Days: Science Fiction Thriller (Future Days 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:33 Uhr

Stürme, Katastrophen, Systemzusammenbrüche – die Welt im Wandel. Natur und Technologie verschmelzen, Cyborgs und KIs prägen die neue Gesellschaft. Trendjägerin Cat Perret steht im Zentrum des Geschehens: Sie moderiert das Festival „Shiny Days“, wo die Tribes friedlich zusammenkommen.

Doch der Schein trügt. Ein Anschlag auf den Star der Cyborg-Szene erschüttert die fragile Harmonie. Cat wittert eine Verschwörung und begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit. Ihre Spur führt sie in die Tiefen der Cyborg-Szene, zu rebellischen Freiheitsbewegungen und kriminellen Bodyhackern. Cat riskiert alles, um die wahren Täter zu entlarven und den Frieden zwischen den Tribes zu bewahren.

Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt – denn nicht nur der fragile Frieden steht auf dem Spiel, sondern auch das Leben eines unschuldigen Mannes.

Anzeige

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern:

Pferde mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman

Pferde mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman Ostsee-Küstenromane Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:28 Uhr

Annies Leben zerfällt plötzlich: Sie verliert ihren Job und entdeckt zu Hause ihren Partner mit einer anderen. Geschockt packt sie ihre Sachen und ihre Tochter und flieht nach Rerik an die Ostsee. Dort trifft sie auf Simon, der eine Auffangstation für Pferde leitet. Obwohl Annies Tochter begeistert ist, möchte Annie nach einem Reitunfall nichts mehr mit Pferden zu tun haben. Als ihre Tochter beschließt, mit einem Pferd zu ihrem Vater zu reiten, helfen Annie und Simon ihr und finden dabei auch die Liebe zueinander.

Verbotener alleinerziehender Vater

Verbotener Alleinerziehender Vater Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:29 Uhr

Cole Owen. Verboten. Verführerisch. Unwiderstehlich. Seit Jahren trage ich ein heimliches Verlangen für Cole in mir. Mein bester Freunds Bruder, ein alleinerziehender Vater und der Inbegriff von Männlichkeit. Doch er ist tabu, unerreichbar - bis ich das Kindermädchen seiner bezaubernden Tochter werde.

Nähe, die zu Vertrautheit wird. Blicke, die Funken sprühen. Die Versuchung ist allgegenwärtig. Und als wir eines Nachts allein sind, brechen alle Dämme. Leidenschaft entfacht sich, ein prickelndes Spiel mit dem Feuer beginnt. Doch unsere Liebe ist verboten. Ein Skandal, der alles zerstören könnte. Was wir uns nehmen, ist gefährlich, riskant - und gleichzeitig so unglaublich süß.

Kann unsere Leidenschaft der Gefahr trotzen? Oder werden wir uns am Ende in den Flammen unserer Begierde verbrennen? Tauche ein in die leidenschaftliche Geschichte von verbotener Liebe, prickelnder Spannung und dem Kampf um das, was am wichtigsten ist: das Glück.

Der London-Bachelor

Der London-Bachelor Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:25 Uhr

Chaos, Küsse und Kuchen: Ein freches Spiel mit der Liebe

Charlotte: Kassiererin, genervt von Job und Kunden, sucht Abenteuer.

Alex: Ex-Fußballer, sucht Frau fürs Leben in TV-Show.

Problem: Charlotte wird sein Kindermädchen ... und verliebt sich in ihn.

Lösung: Teuflischer Rollentausch mit einer Kandidatin!

Chaos: Verwechslungen, Verführungen, jede Menge Kuchen.

Gefahr: Charlottes Herz steht auf dem Spiel.

Kann Liebe gewinnen, wenn die Wahrheit ans Licht kommt?

Romantische Komödie mit frechem Humor und prickelnder Spannung.

Mia sucht Mr. Right

Mia sucht Mr. Right Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:29 Uhr

Mia erwischt ihren Freund auf frischer Tat und findet vorübergehendes Asyl bei ihrer Freundin Lotte. Die beiden beschließen, der Männerwelt und den alltäglichen Irrungen und Wirrungen des Frauenlebens den Kampf anzusagen – natürlich mit einer gehörigen Portion Humor.

Die Männer, die Mia nach ihrer Trennung trifft, sind jedoch eher Frösche als Prinzen. Frustriert kommt sie zu dem Schluss, dass Frauen nicht nach Männern suchen, sondern sich einfach finden lassen sollten. Getreu diesem neuen Motto fordert sie auch von ihrem Mr. Right, ihn zu finden, wenn er sich traut – und aus Versehen verweigert sie ihm sogar ihre Telefonnummer!

Wird Mia am Ende ihr Happy End bekommen, oder wird sie sich weiterhin mit Fröschen herumschlagen müssen?

Die Königin (Trilogie der MacBride-Schwestern 1)

Die Königin (Trilogie der MacBride-Schwestern 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:38 Uhr

Aideen MacBride kann sich nichts Schlimmeres vorstellen als den Verlust ihrer Schwestern. Mit einem Geheimnis beladen, das gefährlich ist, hält sie ihre mittlere Schwester sicher, die kurz davor steht, den Kronprinzen der Highland-Clans zu heiraten. Dieser Prinz ist ein mutiger Krieger, dessen Verlangen nach Schlachten ihn am Leben erhält. Die Verbindung dieser mächtigen Clans verspricht, den langwierigen Bürgerkrieg zu beenden, der das Land umklammert, doch sie birgt auch Intrigen und Verrat. Aideen akzeptiert ihr Schicksal, eine Spielfigur im politischen Spiel zu sein, als ihre Schwester Alistair MacCalister als Ehemann wählt. Um dem manipulativen Griff ihrer ehrgeizigen Mutter zu entkommen, beschließt Aideen zu fliehen – aber das Schicksal hat andere Pläne und führt sie in die Arme des unbarmherzigen Kriegers, genau an den Ort, an dem sie nie sein wollte.

Die Herzogin (Trilogie der MacBride-Schwestern 2)

Die Herzogin (Trilogie der MacBride-Schwestern 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:23 Uhr

Annabel MacBride hat sich nie gedacht, dass ihr Leben sich so komisch entfalten würde, wie in einem schrägen Märchen, das von einer Horde fieser Schurken ausgedacht wurde – einschließlich ihrer Mutter. Sie wird gegen ihren Willen in eine Ehe mit einem englischen Adligen gedrängt und weigert sich, bei den Intrigen mitzumachen, die den Thron ihres Schwagers Alistair MacCalister bedrohen. Mit einem Insiderwissen über die geheimen Pfade der MacCalister-Ländereien begibt sich Annabel auf ein waghalsiges Abenteuer, bei dem jeder Schritt zum Risiko wird. Doch im Schatten der Gefahr findet sie unerwartete Hilfe in den Armen des kühnsten Highland-Jägers, einem Verwandten des Königs höchstpersönlich.

Bruce MacCalister, bekannt für seine Wildheit auf dem Schlachtfeld, wird beauftragt, die Schwester der Königin zu beschützen und sie nach Dunhill zu geleiten. Doch während sie gemeinsam den Gefahren trotzen, erkennt Bruce, dass die größte Bedrohung nicht nur in den schroffen Bergpfaden liegt, sondern auch in der unwiderstehlichen Anziehungskraft, die er für die silbernen Augen der jungen Annabel empfindet.

Die Prinzessin (Trilogie der MacBride-Schwestern 3)

Die Prinzessin (Trilogie der MacBride-Schwestern 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:28 Uhr

Aila führt ein Leben im Schatten, um die zu beschützen, die ihr am Herzen liegen. Unter dem Namen Breanna, der mutigen Kriegerin der schottischen Armee, verbirgt sie ihre wahre Identität und trägt den Schmerz der Vergangenheit mit sich. Jahre voller Rachegefühle liegen hinter ihr, doch dass sie sich ausgerechnet mit den Befehlen des berüchtigten Prinzen von Schottland, Alec MacCalister, konfrontiert sieht, hätte sie nicht erwartet. In ihren Augen ist Alec nur ein eingebildeter Herzensbrecher, doch hinter seiner egoistischen Fassade verbirgt sich ein Mann, der von Bitterkeit und Schmerz gezeichnet ist. Als Geheimnisse gelüftet und Schicksale miteinander verwoben werden, schließen die beiden eine ungewöhnliche Allianz, die verspricht, der Herrschaft ihrer Feinde ein Ende zu setzen.

Märchenfabrik: Scherben und Dornen

Märchenfabrik: Scherben und Dornen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:36 Uhr

Dornröschen 2.0: Magie vs. Technologie

Tschüss Spindel, hallo Smartphone!

Aurora erwacht nach 100 Jahren Dornröschenschlaf und traut ihren Augen kaum: Wo sind die sprechenden Tiere, die freundlichen Zwerge und die zauberhaften Feen? Stattdessen: Hochhäuser, Roboter und… die Familie Grimm? Die fiesen Märchenfabrikanten saugen den Märchenfiguren die Magie aus!

Bündnis mit dem Feind?

Notgedrungen verbündet sich Aurora mit alten Feinden – inklusive der Knusperhexe, die jetzt übrigens vegan lebt. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Grimms.

Ritter oder Rebell?

Dann ist da auch noch Kieron, der unverschämte Magier, der Aurora befreite. Kein Prinz Charming, aber irgendwie… charmant? Kann man einem Magier trauen, der lieber mit Drohnen als mit Zaubersprüchen hantiert?

Märchen im Wandel

In dieser frechen Adaption singen Putzroboter, die Hexe backt Bio-Kekse und Dornröschen ist alles andere als eine schüchterne Prinzessin.

Kann Magie in einer Welt voller Technik überleben?

Finde es heraus in dieser humorvollen Abenteuergeschichte voller Spannung, Magie und unerwarteter Liebe!

Ein Märchen aus Zucker und Sand

Ein Märchen aus Zucker und Sand Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:25 Uhr

Knusperhexe Amara? Von wegen!

Hinter der Fassade der angeblichen Kinderfresserin steckt eine Frau mit Herz – und einem fiesen Fluch, der sie täglich in eine alte Hexe verwandelt.

Hexenjäger Chanan jagt Amara – und fängt sich selbst.

Zwischen den beiden entwickelt sich eine unerwartete Verbindung. Kann Liebe zwischen Jäger und Gejagtem funktionieren?

Die Grimms bedrohen die Magie!

Gemeinsam mit Zady kämpfen Amara und Chanan gegen die Tintenmonster der Grimms, die Märchen auslöschen wollen.

Chaos, Magie und unerwartete Liebe

In Kronia ist nichts so, wie es scheint. Tauche ein in eine humorvolle Welt voller Abenteuer, wo Hexen backen, Roboter singen und Dornröschen die Hosen anhat.

Das Gift der Zaunreiterin (Band 2)

Das Gift der Zaunreiterin (Band 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:34 Uhr

Ein düsterer und stacheliger Mantel, der an die Bußhemden der Hexenverfolgung erinnert, ist die primäre Gemeinsamkeit bei den verstorbenen Herren, die aus vielfältigen Gesellschaftskreisen stammen. Käferlarven, die ausschließlich im Salzburger Gebiet beheimatet sind und bei den Obduktionen festgestellt werden, stellen die zweite Parallele dar. Angesichts des wiederholten Auffindens desselben Giftes als dritter Anknüpfungspunkt beschließen Hauptkommissar Burgstaller aus Nürnberg und Sofie Leitner von der Landespolizeidirektion Salzburg, Jeff Myers von Europol zu kontaktieren. Myers hatte gemeinsam mit ihnen im vorherigen Jahr die grausamen Morde an den Geistlichen aufgeklärt. Zusammen mit seiner Kollegin Rieke Mertens unterstützt er die Ermittler und muss den Täter rasch finden, der begierig von einem Mord zum nächsten hetzt.

Die tödliche Rezeptur: Der erste Fall für Walter Bork

Die tödliche Rezeptur: Der erste Fall für Walter Bork Nordsum-Reihe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:30 Uhr

Obwohl Hermann Jöhns stets gesetzestreu lebte, bricht er eines Nachts ins Brauerei-Museum von Nordsum ein, um einen Verdacht auszuräumen, der ihn quält. Jahrzehntelang war sein Seelenschmerz quälend, da er an ein altes Versprechen gebunden war und ihm der entscheidende Schlüssel fehlte: ein Exponat der Sonderausstellung, das nur für wenige Tage zugänglich ist.

Nachdem ein Wachmann brutal ermordet wurde, erkennt Krister Jöhns seinen Großvater im Fahndungsvideo einer Nachrichtensendung. Doch Hermann ist verschwunden. Bei seiner Suche entdeckt Krister ein dunkles Familiengeheimnis und gerät selbst ins Visier von Ermittler Bork. Es steht nicht nur um Leben und Tod, denn außer der Polizei ist noch jemand auf der Jagd – jemand, der keine Gnade kennt und das Geheimnis des Museums kennt.

Vegane Rezepte, das atemberaubende vegane Kochbuch

Vegane Rezepte, Das Atemberaubende Vegane Kochbuch.: 66 verführerische Rezepte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:36 Uhr

Dieses vegane Kochbuch bietet exklusive vegane Rezepte für jede Gelegenheit.

Entdecke, wie einfach es ist, schnelle vegane Gerichte zuzubereiten, wie zum Beispiel Thai-Pasta oder eine geniale Kokos-Curry-Suppe, zusammen mit vielen weiteren köstlichen und schnell zubereiteten veganen Speisen. Für den Anfang einer Mahlzeit lernst du, wie du einfache vegane Vorspeisen kreierst, wie den traumhaften Avocado-Wassermelonen-Salat oder einzigartige Steinpilz-Tempura, neben einer Vielzahl anderer beeindruckender Kochideen.

Die Auswahl an großartigen veganen Hauptspeisen reicht von der besten Gemüse-Paella bis hin zum cleveren Kichererbsen-Curry, sowie traumhaften gebackenen Ingwer-Möhren mit Gewürzhirse und vielen weiteren überzeugenden Rezepten. Darüber hinaus findest du eine Vielzahl von überwältigenden veganen Eintöpfen, wie den Gemüse-Rhabarber-Eintopf oder das Kartoffelgulasch, sowie weitere geniale Eintöpfe, die dich begeistern werden.

Für den süßen Abschluss gibt es eine Fülle von überwältigenden veganen Desserts, wie die Mango-Granita zum Reinlegen oder den Tuttifrutti-Eisbecher, begleitet von weiteren Gaumenfreuden.

Lerne außerdem, wie du smarte vegane Aufstriche zubereitest, einschließlich des besten Hummus und des besten Kichererbsen-Pürees.

Vegetarisch durch die vier Jahreszeiten: Vegetarisches Kochbuch mit 100 saisonalen leckeren Rezepten die den Gaumen erfreuen

Vegetarisch durch die vier Jahreszeiten: Vegetarisches Kochbuch mit 100 saisonalen leckeren Rezepten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:34 Uhr

Dieses vegetarische Kochbuch bietet 100 saisonale Rezepte für jede Jahreszeit sowie 12 Einmachrezepte, alle mit Nährwertangaben. Es verleiht traditionellen Klassikern in fleischlosen Variationen einen bunten neuen Anstrich.

Es geht darum, wie man saisonale Zutaten am besten in schmackhafte Gerichte verwandeln kann und wie man sie geschmacklich perfekt kombiniert, um sowohl die Augen als auch den Gaumen zu verwöhnen.

Das Buch führt uns durch die Jahreszeiten und zeigt, wie wir saisonales Obst und Gemüse auf die köstlichste Art und Weise verarbeiten können. Denn was gibt es Schöneres, als das Aroma frischer Zutaten aus dem eigenen Garten mit den richtigen Rezepten voll zur Geltung zu bringen?

Es enthüllt nicht nur, welche Obst- und Gemüsesorten in welchen Jahreszeiten am besten gedeihen, sondern bietet auch eine Fülle von Rezepten für Anfänger und Fortgeschrittene, um direkt loszulegen und die saisonalen Köstlichkeiten zu genießen.

Ein Dämon ist schließlich auch nur ein Mann

Ein Dämon ist schließlich auch nur ein Mann: Was ist eigentlich wahre Liebe? Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:35 Uhr

Was macht eine dreißigjährige Frau mit ein paar Extrakilos, Haaren, die sich dünn machen, und einem Gesicht, das sich gerade im Akne-Wettbewerb wiederfindet? Einkaufen gehen? Tja, Heike Müller entscheidet sich jedenfalls für genau das – begleitet von einer alten Dame namens Lucy Fair, die ihre Flohmarktabsichten in ungeahnte Richtungen lenkt.

Denn was Heike dort erstand, diente nicht etwa der Wohnzimmerdeko oder einem spontanen Verkleidungsversuch als Einhorn. Nein, diese Errungenschaften hatten nur einen Zweck: eine Dämonenbeschwörung. Klingt nach einem durchschnittlichen Samstagnachmittag, oder?

Die Scareman-Saga 1: Ein Scareman erwacht

Die Scareman-Saga 1: Ein Scareman erwacht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2024 14:34 Uhr

In einer fernen Zukunft, in der die Menschheit fortwährend von aggressiven außerirdischen Zivilisationen bedroht wird, schmiedet das Imperium der Menschen ein bahnbrechendes Projekt: das Scareman-Projekt. Es bietet denjenigen, die dem Tod bereits nahe sind, die Chance, ihr Leben für Jahrhunderte zu verlängern. Der Haken? Sie werden zu Wächtern auf Raumstationen in den Umlaufbahnen von Welten geschickt, auf denen sich Zivilisationen entwickeln, die eines Tages eine Bedrohung für das Imperium darstellen könnten. Ausgestattet mit Androiden-Körpern, die ihren individuellen Bedürfnissen angepasst sind, und unterstützt durch eine umfassende Überwachung der außerirdischen Gesellschaften, ist ihr Ziel klar: den Fortschritt dieser Welten zu vereiteln, zu stoppen und im Geheimen zurückzudrängen, wann immer möglich.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.