Amazon-E-Books kostenlos: Bedrohung, Mord, Vampire, Reaper & Kreuzfahrt

Heute gibt’s besonders für Thriller-Fans jede Menge kostenloser E-Books für den Kindle. Unter anderem wird Wien von einem internationalen Serienmörder bedroht. Außerdem haben wir Fantasy-Romane für euch – in denen wird ja auch ständig jemand bedroht. Und in den Lovestorys geht es um die drohende Einsamkeit – aber natürlich gibt’s ein Happy End.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Fantasy, Mystery, Science-Fiction

Die Federn der Kamere: Romantische High Fantasy (Sormiedenherz 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:16 Uhr

Die Welt des Sormiedenkriegers Gabriel steht kurz vor dem Untergang. Um sie zu retten, begibt er sich in die Menschenwelt, wo er auf die stumme Hanna trifft, die unter der Tyrannei ihres Herrn leidet. Hanna sehnt sich danach, ihren Bruder zu finden, der als Kamere, ein göttliches Wesen, nur in Gabriels Welt existiert. Unwissend über die enge Verbindung ihrer Schicksale müssen sie bald erkennen, dass nicht nur der Untergang von Gabriels Welt eine Bedrohung darstellt, sondern auch andere Gefahren auf sie lauern.

Anzeige

Vampire geben keine Knutschflecken (Der Harem der Jägerin 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:13 Uhr

Belle Harrison, eine Vampirjägerin, erhält ein ultimatives Angebot von einem Dämon: „Heirate den Teufel ... oder stirb.“ Belle weigert sich und steht vor der Herausforderung, dem Teufel klarzumachen, dass sie nicht interessiert ist. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn der Teufel akzeptiert kein Nein. Glücklicherweise eilen ihr drei unwiderstehliche Vampire zur Hilfe, die sie dabei unterstützen, den Heiratsantrag des Teufels abzuwehren und eine dunkle Macht zu besiegen, die nach ihrem Leben trachtet.

Anzeige

Plötzlich Reaper (Deadside Reaper 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:04 Uhr

In Necro City, dem Hotspot für alles nach dem Leben, übernehmen die Reaper das Geschäft des Seelensammelns. Doch als eine Prügelei in einer Bar einen toten Reaper hinterlässt, findet sich eine junge Frau plötzlich im Besitz der Sense eines mächtigen Reapers wieder. Damit zieht sie ungewollt die Aufmerksamkeit von drei gefährlichen Reapern auf sich und muss nicht nur mit ihrer neuen Verantwortung klarkommen, sondern auch den Zorn der mächtigsten Reaper der Welt abwehren.

Romane, Krimis & Abenteuer

Kakao, die Liebe und der Tod Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:21 Uhr

Der junge Diego Rodriguez Acosta begibt sich 1869 von Sevilla aus auf die Reise nach Venezuela, um das Erbe seines verstorbenen Bruders anzutreten: die Kakaoplantage ihres Vaters. Doch die Reise ist von Zweifeln und Geheimnissen umgeben, insbesondere bezüglich des mysteriösen Todes seines Bruders. In Venezuela angekommen, muss Diego nicht nur mit den Schatten der Vergangenheit kämpfen, sondern auch gegen die Erwartungen seines dominanten Vaters ankämpfen. Währenddessen begegnet er einer geheimnisvollen Frau, die sein Schicksal beeinflussen könnte. Wird Diego den Tod seines Bruders aufklären und sich aus den familiären Fesseln befreien können?

Der Vollstrecker der Todesengel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:05 Uhr

Ein Banküberfall auf die österreichische Nationalbank endet tragisch mit dem Tod der Räuber, deren Mörder unauffindbar bleibt. Doch als zwei weitere grausame Morde geschehen, wird klar, dass die Ermittler es mit einem international gesuchten Serienmörder zu tun haben. Mit jedem Hinweis verdichten sich die düsteren Geheimnisse, und die Kommissare stehen vor der Herausforderung, die Verbindung zwischen den scheinbar unzusammenhängenden Verbrechen zu entschlüsseln. In ihrer Verzweiflung holen sie sich Unterstützung von Profilern aus den Vereinigten Staaten, um dem Killer auf die Spur zu kommen.

Das 10 Thriller Paket März 2024 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:06 Uhr

Dieses E-Book bietet Ihnen 1250 Seiten geballte Krimi-Spannung der Sonderklasse. Tauchen Sie ein in acht knallharte, actionreiche und überraschende Kriminalromane, die Sie bis zur Auflösung in Atem halten werden. Begleiten Sie Ermittler auf den Spuren skrupelloser Verbrecher und erleben Sie eine Vielzahl von packenden Geschichten, ideal als Urlaubslektüre. Enthalten sind die Romane:

„Kubinke und der Mord in Wien“

„Stadt der Schweinehunde“

„Wir fanden Knochen“

„Die Apartment-Killer“

„Chinatown-Juwelen“

„Der Hacker“

„Im Zeichen der Fliege“

„Die nackte Mörderin“

Außerdem erwartet Sie „Schweigen ist Silber, Rache ist Gold“ sowie „Kommissar Jörgensen und der Fall mit dem Knie“.

Liebe und andere Dramen

Jasmin, verzweifelt gesucht! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:14 Uhr

Nick erlebt Liebe auf den ersten Blick, als er Jasmin in einer Kneipe trifft. Sie verbringen eine leidenschaftliche Nacht zusammen, aber sie verschwindet am nächsten Morgen spurlos. Mit nur ihrem BH als Hinweis macht sich Nick auf die Suche nach ihr. Nach vielen Bemühungen gelingt es ihm, Jasmin wiederzufinden, doch seine Herausforderungen sind noch lange nicht vorbei.

Badtime Stories - Eine Familie für den Millionär (Boston Badtimes) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:17 Uhr

Ich hatte eigentlich nur vor, sein Haus zu putzen, aber dann erwischte ich ihn dabei, wie er mit einer fremden Frau in seinem Schlafzimmer zugange war. Nun bin ich im Besitz seines Geheimnisses ... und verstehe, warum ich nach Einbruch der Dämmerung verschwinden sollte. Eine Geschichte voller Spannung, Leidenschaft und einem garantierten Happy End.

Eine reizende Diebin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:16 Uhr

Als der wohlhabende Kunstsammler Marcus Moncrieff die schöne Olivia beim Versuch erwischt, ein wertvolles Kunstwerk aus seiner Sammlung zu stehlen, schlägt er ihr einen Handel vor. Doch während Olivia bisher unentdeckt geblieben ist, stellt sich die Frage, ob Marcus sich mit seinem Vorschlag möglicherweise übernommen hat. Denn nun möchte der attraktive Mann, den sie ausrauben wollte, sie bestrafen – und die Strafe, die er vorschlägt, könnte sogar ihren Gefallen finden.

Flitterwochen allein: Ein Kreuzfahrt-Liebesroman (Karibikträume Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:15 Uhr

Um dem Tratsch in der Kleinstadt zu entgehen, begibt sich die Braut Michelle Bradford allein auf ihre Flitterwochen-Kreuzfahrt. Dort lernt sie einen abenteuerlustigen und attraktiven Mann kennen, mit dem sie sich sofort verbunden fühlt. Trotz der Unwahrscheinlichkeit einer Wiederbegegnung gibt sie sich zum ersten Mal ihren Gefühlen hin und genießt die Reise in vollen Zügen. Doch schon bald nach ihrer Rückkehr holt sie die Realität ein, und das, was auf dem Kreuzfahrtschiff passiert ist, wirkt sich auf ihr tägliches Leben aus.

Rezepte und Kochbücher

CKD Stage 4 Kochbuch für Senioren Der ultimative Leitfaden und leicht verständliche Speisepläne und leckere Gerichte zur Verbesserung der Nierenfunktion und Gesundheit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:19 Uhr

Entdecken Sie das „CKD-Stage-4-Kochbuch für Senioren“ – Ihr perfekter Begleiter für eine gesunde Nierenfunktion und Vitalität im Alter. Mit praktischen Lösungen, köstlichen Rezepten und Expertenratschlägen unterstützt dieser umfassende Leitfaden Senioren dabei, ihre Beziehung zu Lebensmitteln zu verändern und die Kontrolle über ihre Nierengesundheit zu übernehmen.

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Der Gefallen: Eine Jack Parlabane-Story Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:12 Uhr

In der Londoner U-Bahn wird eine junge Frau von mehreren Männern bedrängt, doch der Journalist Jack Parlabane greift ein – ein selbstverständlicher Akt, der ihn in ein gefährliches Netz aus Intrigen und Enthüllungen zieht. Die Frau, Kendra, hat brisante Informationen über eine Sicherheitslücke im Verteidigungsministerium und will diese um jeden Preis ans Licht bringen. Jack sieht die Chance für eine bahnbrechende Geschichte und stürzt sich in die Zusammenarbeit mit der Whistleblowerin. Doch bald wird klar: Sie spielen ein gefährliches Spiel, das nicht nur ihre Karrieren, sondern auch die Sicherheit des ganzen Landes aufs Spiel setzt.

Kolb und sein Nachbar: Der erste Fall Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 11:09 Uhr

Ein neuer Ermittler aus Wien, Justus Kolb, wird in die Welt der Verbrechensbekämpfung eingeführt. Ursprünglich mit dem Ziel, sich dem Kunst- und Kulturbereich zu widmen, wird er unerwartet in die Untersuchung eines Gewaltverbrechens in seiner Nachbarschaft gezogen. Obwohl er widerwillig zustimmt, da er seine ruhige Dienstverrichtung gefährdet sieht, zeigt dieser erste Fall die Vorgeschichte seines Werdegangs. Durch die Lösung weiterer Fälle wird Kolb zu einem angesehenen Vertreter seines Berufsstandes.

Kolb in der Bibliothek. Der zweite Fall Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:17 Uhr

In seinem neuen Aufgabenbereich als Leiter einer spezialisierten Abteilung, die sich mit Verbrechen im kulturellen Milieu auseinandersetzt, findet sich der Wiener Ermittler Kolb ungewollt inmitten einer Reihe mysteriöser Mordfälle wieder. Zwei brutale Morde in renommierten Bibliotheken werfen Fragen auf, die Kolb widerstrebend zu lösen versucht. Gemeinsam mit einer Kollegin aus Italien begibt er sich widerwillig auf die Spurensuche, doch bald wird klar, dass die Lösung dieser Fälle weit komplexer ist, als er sich je vorgestellt hat.

Die Stille der Kido Butai Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 11:09 Uhr

Magnus, ein Philosophieprofessor aus Konstanz, gerät unerwartet in einen Strudel aus Ereignissen, als die Polizei ihn fälschlicherweise eines Mordes beschuldigt. Doch das ist erst der Anfang seiner Probleme. Sein verstorbener Vater scheint Geheimnisse von enormer Tragweite entdeckt zu haben, die nun auch Magnus in Gefahr bringen. Auf der Flucht vor den wahren Mördern seines Vaters und der Polizei, muss Magnus nicht nur dessen letzte Botschaften entschlüsseln, sondern auch um sein eigenes Leben kämpfen – als unschuldiger Verdächtigter und ungewollter Mitwisser eines der bestgehüteten Militärgeheimnisse der USA.

Flutbringer: Die Pandrischen Chroniken Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:19 Uhr

Die Geschichte handelt von einer jungen Frau namens Sestia, die als Gladiatorin in blutigen Kämpfen um ihr Leben kämpfen muss. Angespült an einer fremden Küste, kann sie sich nur an wenig erinnern. Als sie mehr über sich selbst erfährt, entdeckt sie, dass ihre wahren Feinde außerhalb der Arena lauern könnten. Tief in ihrem Gedächtnis verbirgt sich etwas, das das Machtgefüge der pandrischen Hauptstadt erschüttern könnte.

Der Siegelarmreif: Der Erbe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:14 Uhr

Seit Jahren unterdrückt König Ingrim die Freien Königreiche von Tristorien brutal. Nashiri, die den magischen Siegelarmreif trägt, versammelt tapfere Verbündete, um den rechtmäßigen Erben des Relikts zu finden. Dieser kann ein mächtiges Geistwesen befreien und den Feind besiegen. Mit Prinz Yiridian, Ordensbruder Alsha, einem Einhorn und dem Hyppogryphus-Krieger Norell macht sie sich auf den gefährlichen Weg durch das vom Krieg gezeichnete Land. Sie müssen die Prophezeiung des Siegelarmreifs erfüllen und die Rebellion anführen. In Tristorien übernimmt währenddessen Prinzessin Idoria die Macht, durch magische Kräfte verstärkt. Die Rebellen geraten bald ins Visier der dunklen Prinzessin. Die Zeit drängt.

Nayo – The Dark Side of You Fesselnde Romantasy in einer dystopischen Welt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:12 Uhr

Im düsteren Setting einer von Rebellen bedrohten Welt, wird die zurückhaltende Sally unerwartet zur Heldin, als sie einen Attentäter auf den Präsidenten vereitelt. Zurück im Internat für Verteidigungswissenschaften, stößt sie auf zwei mysteriöse neue Mitschüler, darunter den geheimnisvollen Fireball McAllister. Unwissend über seine rebellische Identität, wird sie durch ein gemeinsames Referat mit ihm konfrontiert. Während sich zwischen ihnen eine intensive Bindung entwickelt, offenbart sich Fireballs düsteres Geheimnis und stellt Sally vor eine gefährliche Herausforderung.

Miau (Killerkatzen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:08 Uhr

Kat ist eine erstklassige Auftragskillerin und Privatdetektivin, die sich auch in einen Panther verwandeln kann. Als sie ein unwiderstehliches Angebot annimmt, um einen Mord aufzuklären, wird ihr Leben kompliziert, als sie entführt wird und einen gefährlichen Killer jagt. Mit ihrem Team, Nachbarschaftskatzen und neuen Verbündeten versucht sie, den Mörder zu finden, während sie ihre eigenen dunklen Neigungen nicht vollständig unterdrücken kann.

Der Boyfriend-Kandidat (Schlechte Sommermenschen 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:19 Uhr

Alexis Stone, die schüchterne Schulbibliothekarin, findet sich plötzlich im Rampenlicht, als ihr sanftmütiges Liebesleben eine Wende nimmt und sie beschließt, mutiger zu sein. Ihr erster Schritt: ein One-Night-Stand! Doch da tritt Logan auf – der kühne, unflätige Fremde aus einer Hotelbar. Gegensätze ziehen sich an, oder? Gerade als Alexis sich auf ein Abenteuer einlassen will, fängt das Hotel Feuer! In einem gewagten Rettungsversuch trägt Logan sie hinaus, direkt in die Arme von Paparazzi. Na, das nenne ich einen feurigen Start ins neue Leben!

Cannabis. Das Marihuana Kochbuch. Medizinisches Kochen für Körper und Seele. 115 einfache Rezepte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:11 Uhr

Dieses Buch präsentiert eine Vielzahl von kreativen Cannabis-Rezepten für alle, die die therapeutischen Vorteile von Cannabis in der Küche nutzen möchten. Von einfachen Grundrezepten wie Cannabis-Butter bis hin zu köstlichen Snacks und Desserts bietet es inspirierende Möglichkeiten, deine Geschmacksknospen zu verwöhnen und zu entdecken.

Knusprig und Gesund Kreative Köstlichkeiten aus der Heißluftfritteuse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.03.2024 14:09 Uhr

Dieses Kochbuch präsentiert eine Vielzahl köstlicher Rezepte für die Heißluftfritteuse, die für jeden Geschmack und jede Gelegenheit geeignet sind. Von gesunden Snack-Ideen bis hin zu raffinierten Mahlzeiten für die Familie oder kreative Gerichte für Gäste bietet es für jeden Anlass das Richtige. Erfahren Sie, wie einfach und fettarm das Frittieren mit Ihrer Heißluftfritteuse sein kann, und entdecken Sie knusprige Delikatessen wie Hähnchenflügel, Gemüsechips und süße Apfelchips.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.