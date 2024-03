E-Books bei Amazon kostenlos: Schöne Tode, Feen, Haferflocken & Erotik

Heute könnt ihr aus den kostenlosen Kindle-Büchern lernen, wie ihr euch mit Haferflocken gesund oder mit Zucker lecker ernährt. Es gibt clevere Zauberer, ziemlich unclevere Bandmitglieder, Serienkiller, Erotik und Unsterblichkeit. Was davon interessiert euch?

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Kriminalromane & Spannung

Der Tod trägt Gelb Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:50 Uhr

Bernd Jäger steht vor einem vermeintlich perfekten Verbrechen: Ein Leichnam zeigt keinerlei Anzeichen von Gewalt. Die Spur der Verdächtigen verläuft schnell ins Leere, während ein skrupelloser Vergewaltiger immer wieder entkommt. Die Hinweise eines Sensations-Reporters führen zu neuen Erkenntnissen, doch seine reißerischen Berichte stören die polizeilichen Ermittlungen. Bernd Jäger hat eine zwiespältige Beziehung zu diesem Reporter. Auch die betörende Frau Bianca beeinflusst seine Arbeit, indem er rote Linien ignoriert, um höhere Quoten zu erzielen. Als ob das nicht genug wäre, mischt auch noch ein Erpresser die Mordszene auf und setzt den Beteiligten zu.

Anzeige

Nichts Als Sterben (Ein Adele Sharp Mystery – Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:42 Uhr

Die deutsch-französisch-amerikanische FBI-Spezialagentin Adele Sharp kehrt nach San Francisco zurück, wo sie ihren Verlobten treffen will. Doch ein Serienmörder-Fall, der über drei Bundesstaaten reicht, zwingt sie, nach einer schockierenden Wendung nach Paris zu gehen und eine internationale Verbrecherjagd zu leiten. In der Stadt ihrer Kindheit konfrontiert sie alte Freunde, darunter die DGSI, und ihren entfremdeten Vater. Dabei wird ihre Besessenheit, den Mord an ihrer Mutter aufzuklären, neu entfacht. Adele muss den teuflischen Mörder jagen, in seine dunklen Gedanken eindringen und das nächste Opfer retten, bevor es zu spät ist.

Anzeige

Die Grausame Schönheit des Todes (Schweden-Thriller-Liv Modig 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:50 Uhr

In Stockholm terrorisiert ein Serienkiller die Stadt, der nach der perfekten Schönheit sucht und vor nichts zurückschreckt. Liv Modig und ihr frustrierter Kollege Olof setzen alles daran, ihn zu stoppen, doch der Killer spielt ein perfides Versteckspiel und hinterlässt keine Spuren. Selbst während des kurzen und heißen schwedischen Sommers scheint es keine Lösung für den Fall zu geben.

Magie, Fantasy & Horror kostenlos

Die Weltenwirbel: Ewige Jugend Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:48 Uhr

Yllren, ein heilkundiger Magier, bevorzugt seinen Verstand gegenüber der Nutzung von Magie. Als er mysteriöse Totgeburten und Anzeichen von Schwarzer Magie entdeckt, fühlt er sich verpflichtet, der Ursache nachzugehen. Auf der Suche nach seinem ehemaligen Lehrmeister Zulanda findet er nur eine verfallene Hütte und eine verschlüsselte Botschaft. Zusammen mit dem redseligen Oger Wegefinder Waldo begibt sich Yllren ins Reich der Feen, um seinen Lehrmeister zu finden - doch was sie dort vorfinden, ist überraschend anders.

Götterdämmerung: Ein Fall für Team Cobander Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:42 Uhr

Tief unter dem alten Polizeipräsidium in Kassel brodelt eine okkulte Gefahr...

Das Team Cobander stößt auf dieses Geheimnis durch ein Medium, das im Auftrag des Innenministeriums arbeitet. Es scheint eine Verbindung zur nationalsozialistischen Vergangenheit zu geben, und die Ermittlungen beginnen sofort...

Es wird bald deutlich, dass es sich um eine bedrohliche magische Macht handelt, und Kassel versinkt rasch im Chaos...

Als die Mitglieder des Teams beginnen, unerklärliche Fähigkeiten zu entwickeln, gerät nicht nur Hauptkommissar Cobander an seine Grenzen.

Der Geheime Akkord Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:42 Uhr

Als die Band Pandora keinen erhofften Durchbruch erzielt, ergreift Bandleader Dave drastische Maßnahmen. Mithilfe eines medizinischen Geräts extrahiert er süchtig machende Songs aus seinem eigenen Gehirn. Diese werden ein gigantischer Erfolg, doch sie bringen auch gewaltige Nebenwirkungen mit sich.

Alamaht: Der Stein der Allmacht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:37 Uhr

Im mittelalterlichen Grenzgebirge stoßen sieben Bauernkinder beim Spielen in den Bergen auf einen magischen Edelstein. Doch ihr Fund bleibt nicht unbemerkt, und ihr Dorf wird überfallen. Gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, begeben sie sich auf eine gefährliche Reise zur Stadt des Königs. Unterwegs entdecken sie, dass es noch mehr magische Steine gibt, jeder mit einzigartigen Eigenschaften und mysteriös miteinander verbunden.

Terrandor: Licht & Dunkelheit - Tod & Unsterblichkeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:37 Uhr

Marie sucht verzweifelt nach einer Erklärung für das plötzliche Verschwinden ihrer Familie. In ihrem Streben nach Antworten öffnet sie das Tor zu einem unbekannten Land namens Terrandor. Als sie erwacht, findet sie sich in einer Welt wieder, die von einem eskalierenden Konflikt zwischen Dunkel- und Lichtalben zerrissen wird. Schnell wird ihr klar, dass sie in diesem mörderischen Spiel niemandem trauen kann.

Entschlossen stellt sich Marie ihrer Bestimmung und erkennt, dass Unsterblichkeit weit mehr bedeutet als nur ewig zu leben. Als Erbin eines besonderen Erbes ist sie die Einzige, die Terrandor vor dem Untergang bewahren kann.

Diese Gesamtausgabe vereint die Bände 1 und 2 der Terrandor-Saga.

Gratis-E-Books: Herz & Erotik

Herzflüstern: Wind and Waves Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:35 Uhr

Jesper begegnet Majvi im Bus und ist sofort von ihr fasziniert, doch sie hat keine Handynummer und leidet unter Hochsensibilität. Um sie kennenzulernen, muss Jesper einen ungewöhnlichen Weg gehen. In einer Welt voller schneller Kommunikation und Social Media lernen beide, was es bedeutet, auf eine Antwort zu warten. Trotz ihrer Unterschiede fühlen sie sich in der Gegenwart des anderen wohl, bis ein Ereignis alles verändert und Majvi sich fragt, ob sie Jesper noch vertrauen kann.

Der Schmied aus Intal Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:49 Uhr

Erotischer Roman – In einer Zeit voller Gewalt und Angst wächst ein Junge in der vermeintlichen Sicherheit seiner Familie auf. Doch als er vertrieben wird, beginnt seine einsame Flucht. Er findet Zuflucht bei einer neuen Familie und wird schließlich ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Diese Geschichte erzählt von seinem bemerkenswerten Werdegang.

Kochen, Backen, Schlemmen – gratis bei Amazon

XXL Haferflocken Kochbuch für jeden Tag Leichte, schnelle und nahrhafte Haferrezepte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:33 Uhr

Mach dich bereit für eine kulinarische Reise mit dem „XXL Haferflocken Kochbuch für jeden Tag“. Hier erfährst du, wie du dieses Superfood in deine tägliche Ernährung integrieren kannst. Entdecke die Geheimwaffe, über die Gesundheitsbegeisterte, Wissenschaftler und Fitnessgurus schwärmen: Haferflocken. Sie sind nicht nur ein einfaches Frühstücksgrundnahrungsmittel, sondern ein Kraftpaket für deine Gesundheit.

Zuckerrausch : Unwiderstehliche süße Rezepte für jeden Anlass Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:38 Uhr

„Sugar Rush“ ist ein verlockendes Kochbuch mit 69 delikaten Rezepten, die jede Sehnsucht nach Süßem stillen. Von traditionellen Schokoladen-Lava-Kuchen bis zu innovativen Kreationen wie Pavlova mit frischen Beeren und Karamell-Apfelscheiben bietet dieses Buch eine vielfältige Auswahl für jeden Geschmack. Jedes Rezept ist mit detaillierten Anleitungen, Koch- und Zubereitungszeiten sowie Serviervorschlägen versehen, damit sowohl Anfänger als auch erfahrene Bäcker diese Köstlichkeiten mühelos zubereiten können. Egal, ob für eine Dinnerparty, besondere Anlässe oder einfach für eine süße Belohnung - hier findet jeder sein perfektes Dessert.

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Und hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Anzeige

Entführt vom Drachenkönig (Die Feuer und Eis-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:50 Uhr

Stavrok, ein Drache, ist fest entschlossen, seine Gefährtin Lucy zu beschützen, auch wenn seine animalische Seite immer schwerer zu kontrollieren wird. Lucy hingegen zweifelt an der Existenz von Seelengefährten, bis sie von einem Fremden verfolgt wird, der der Mann aus ihren Träumen ist. Als Stavroks Königreich angegriffen wird und Lucy entführt wird, setzt er alles daran, sie und seine Drachenbabys zu retten, selbst wenn er dafür die Welt in Schutt und Asche legen muss.

Gezähmt: Eine Sci-Fi Alien-Krieger Romanze (Die Tribut-Bräute der Krieger von Drexian 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:46 Uhr

Mandy, eine Influencerin aus L.A., wird auf eine Hightech-Raumstation entführt und mit einem heißen Alien-Krieger verlobt. Sie ist alles andere als begeistert von der Situation, besonders nicht von ihrem arroganten Kommandanten-Bräutigam. Doch als sie gemeinsam gegen eine bedrohliche Gefahr kämpfen müssen, erkennen sie, dass ihre Verbindung vielleicht doch mehr bedeutet als angenommen.

Leere Realität: Horrorthriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:48 Uhr

Eine Liebe, die zur Besessenheit wird. Eine Realität, die ihre Gestalt verliert. Daniel und Julia, einst ein glückliches Paar, sehen sich plötzlich mit unheimlichen Ereignissen konfrontiert, ausgelöst durch eine zufällige Begegnung mit Daniels Exfreundin. Das einst sichere Haus wird zum Schauplatz seltsamer Vorkommnisse, und Julias Verstand beginnt zu erzittern. Sind die Dinge, die sie sieht und fühlt, real oder nur das Produkt ihrer eigenen Ängste?

Hinter den Kulissen des Himmels Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:38 Uhr

Nach dem tragischen Verlust ihres Verlobten bei einem Unfall findet sich Tony nach ihrem Tod als Engel wieder. Doch das Paradies ist nicht so himmlisch, wie sie es sich vorgestellt hatte. Im Chaos des Himmels, in dem Gott und die Erzengel verschwunden sind, versucht eine Gruppe von Wiedergeborenen, die Herrschaft zu übernehmen und die Welt für immer zu verändern. Tony muss ihre neugewonnenen Kräfte nutzen, um die drohende Revolution zu stoppen. Doch während sie kämpft, stellt sich die Frage: Gibt es noch Hoffnung für sie und ihren Geliebten oder hat ihr Herz bereits für jemand anderen geschlagen?

GESPALTENE SONNEN Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:45 Uhr

Was würdest du tun, wenn der Mann deiner Träume ohne deinen Albtraum nicht überleben kann?

In den schillernden Nächten von Los Angeles ist Skylar Summers eine seltene Erscheinung. Zwischen den Bruchstücken ihrer Familie und den Trümmern ihrer Vergangenheit kämpft sie sich mühsam durch ihr Medizinstudium. Plötzlich taucht ihr Ex Tyler wieder auf, obwohl sie ihn nie wiedersehen wollte. Doch etwas ist anders: Der Mann, der Tyler wie aus dem Gesicht geschnitten ist, nennt sich Liam und unterscheidet sich bis auf sein Äußeres vollkommen von Skys Ex. Liam ist sanft, beschützend und weckt Gefühle in ihr, an die sie längst nicht mehr geglaubt hat. Doch trotz ihrer starken Anziehungskraft zu ihm lässt das Rätsel um die mysteriöse Ähnlichkeit zu Tyler sie nicht los. Bald schon gerät sie auf die Spur eines noch größeren und gefährlicheren Geheimnisses.

Anzeige

Gabriel Blakemore (Die Drachen von Paragon 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:40 Uhr

Nach einem dreihundertjährigen Exil in New Orleans steht Gabriel Blakemore vor dem Aus durch einen Voodoo-Fluch. Seine letzte Hoffnung liegt in einem Gegenmittel, das nur mit Hilfe einer Menschenfrau zu finden ist.

Raven Tanglewood, nach fünf Jahren vergeblicher Kämpfe gegen ihren Gehirntumor, akzeptiert schließlich den Tod. Doch inmitten ihrer Verzweiflung rettet Gabriel sie mit Drachenmagie vor dem sicheren Ende.

Für Raven bedeutet die Verbindung mit Gabriel eine neue Form der Gefangenschaft. Kann Gabriel rechtzeitig Ravens Liebe und Vertrauen gewinnen, um die lebensrettende Magie in ihr zu aktivieren? Oder wird seine feurige Persönlichkeit und seine besitzergreifende Art sie verjagen und somit sein Schicksal besiegeln?

Odyssee des Magiers: Erwachen des Arkanen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:50 Uhr

Tauche ein in Ethan Starbornes Meisterwerk und erlebe Geschichten, die deine Vorstellungskraft sprengen! In diesem mitreißenden Märchen für Erwachsene verschmelzen Magie und Wildnis zu einem faszinierenden Abenteuer. Begleite ein Kind unbekannter Herkunft auf seiner schicksalhaften Reise. Mit außergewöhnlichen magischen Fähigkeiten gesegnet und unter den geheimnisvollen Tiermenschen aufgewachsen, stellt dieser einzigartige Magier die Grenzen der magischen Traditionen auf die Probe. Tauche ein in eine Welt voller Wunder und erlebe eine Reise voller Wachstum, Selbsterkenntnis und Akzeptanz.

Animaris: Die Seelenwandlerin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:35 Uhr

Die fünfzehnjährige Mali ist keine gewöhnliche Schülerin der Zauberschule. Als Seelenwandlerin hat sie die Fähigkeit, ihre Seele mit anderen zu tauschen. Doch an ihrer Schule ist sie nicht wegen dieser Gabe bekannt, sondern wegen ihrer Einsamkeit. Als ein Mitschüler unter mysteriösen Umständen stirbt und eine ihrer Seelenwanderungen schiefgeht, wird ein uraltes und bedrohliches Wesen auf die Schule losgelassen, das die gesamte magische Welt bedroht. Gemeinsam mit drei unerwarteten Gefährten begibt sich Mali auf eine gefährliche Reise, um das Leben aller zu retten.

Ein Vampir zum Träumen: Halloween in Motovun Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:38 Uhr

Die Freundinnen Alexis und Sina brechen gut gelaunt zu einer Halloweenparty auf einer Festung mit mittelalterlichem Flair auf. Doch bald nach ihrer Ankunft im Hotel geschehen eigenartige Dinge, die mit dem attraktiven Antonio zusammenhängen. Alexis‘ Herz schlägt für ihn, und sie ignoriert seine Warnungen. Als sie schließlich erkennt, dass hinter dem scheinbar perfekten Gruselerlebnis eine böse Absicht steckt, ist es bereits zu spät.

Ein Inneres Feuer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:33 Uhr

Grayce Walters hütet ein großes Geheimnis: Sie verbirgt ihre intuitiven Gaben vor der Welt, bis sie an der Küste von Seattle zur Schlüsselzeugin eines Verbrechens wird. Nun muss sie den attraktiven und stets rationalen Brandermittler Ewan Davis davon überzeugen, dass das Feuer Teil einer Verschwörung ist. Auf einer gefährlichen Mission, unterstützt von ihrem besten Freund, der gerne Frauenkleidung trägt, ihrer auf der Straße aufgewachsenen Assistentin und Davis‘ Pudel, muss Grayce Dinge akzeptieren, die sie weder sehen noch verstehen kann. Nur so kann sie das Rätsel lösen und vielleicht sogar die Liebe finden, an die sie aufgehört hat zu glauben.

Weiße Nacht: Ein Provinz-Romantik-Krimi (Nordische Nächte 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:34 Uhr

Kannst du deinen Instinkten trauen, wenn sie dich in der Vergangenheit verraten haben?

Litza York, eine Naturfreundin mit einem düsteren Geheimnis, sieht in der Chance, ihre Doktorarbeit in Ostfinnland zu beenden und die seltene Saimaa-Robbe zu erforschen, die Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen. Doch die verlockende Schönheit der Landschaft wird schnell von einer bedrohlichen Bedrohung überschattet. Als ein unbekannter Saboteur beginnt, das Objekt ihrer Studie zu vergiften, steht Litza vor einem Wettlauf gegen die Zeit, um das bedrohte Tier zu retten.

Unterstützt vom furchtlosen Parkranger Niilo Vuorokoski begibt sie sich auf eine gefährliche Jagd nach dem Täter. Doch während sie die Wahrheit aufdecken, geraten sie beide in ein Netz aus Intrigen und tödlichen Gefahren, die ihre eigenen Leben bedrohen.

In der Hand des Mafiabosses (London Mafia Bosses - Deutsche Ausgabe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:42 Uhr

Er ist einflussreich, hinreißend und doppelt so alt wie ich – und scheint von mir besessen zu sein. Obwohl ich unschuldig bin und mein früheres Leben hinter mir gelassen habe, finde ich mich heute auf der Beerdigung meiner Freundin wieder, um Rache am Mafiaboss King zu nehmen.

Doch King hat andere Pläne für mich. Ich hätte ahnen sollen, dass das Konsequenzen haben würde, als er mich entführt. Jetzt hat er mich in seiner Gewalt. Trotzdem ich immer noch den Wunsch hege, ihn umzubringen, spüre ich gleichzeitig eine unerklärliche Erregung.

Als er mir dann einen Gefallen anbietet, kann ich einfach nicht widerstehen. Auch wenn er verspricht, mich gehen zu lassen, frage ich mich, was passiert, wenn ich bleiben möchte. Bei ihm.

Beherrsche ChatGPT in 24 Stunden: Lerne, ChatGPT in Nur 24 Stunden zu Nutzen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.03.2024 14:50 Uhr

„Beherrsche ChatGPT in 24 Stunden“ ist dein ultimativer Leitfaden, um das volle Potenzial von ChatGPT, einem führenden KI-Tool, zu nutzen. Entdecke, wie du ChatGPT in Bildung, Arbeit, kreativem Schreiben und persönlicher Entwicklung effektiv einsetzen kannst. Diese interaktive Reise führt dich von den Grundlagen zu fortgeschrittenen Anwendungen, um ChatGPT als wertvollen Verbündeten in allen Lebensbereichen zu nutzen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.